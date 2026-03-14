Ukraina jest światowym liderem w udziale wydatków wojskowych w PKB, przeznaczając na obronność ponad 15% swojego produktu krajowego brutto.

Polska plasuje się wysoko w rankingu, przeznaczając 3,25% PKB na wojsko, co świadczy o znacznym priorytecie obronności w budżecie kraju.

Wydatki na wojsko mierzone jako udział w PKB odzwierciedlają obciążenie dla gospodarki, a średnia światowa wynosi 2,4%.

Kraje takie jak Izrael (6,39% PKB) i Arabia Saudyjska (6,52% PKB) znacząco przewyższają średnią, co wskazuje na ich strategiczne priorytety obronne.

Globalny wyścig zbrojeń w liczbach

Międzynarodowy Instytut Badań Strategicznych (IISS) w swoim najnowszym raporcie „Military Balance” przyjrzał się budżetom wojskowym państw z całego świata. Dane za 2024 rok nie pozostawiają złudzeń – świat zbroi się na potęgę, a największe mocarstwa przeznaczają na ten cel setki miliardów dolarów. Na czele zestawienia, z budżetem przekraczającym wszelkie wyobrażenia, stoją Stany Zjednoczone, których roczne wydatki na wojsko sięgnęły 968 mld dolarów. To więcej niż łączne budżety kolejnych kilkunastu państw z rankingu.

Na drugim miejscu znalazły się Chiny z kwotą 235 mld dolarów, a podium zamyka Rosja, która na swoje siły zbrojne przeznaczyła ponad 120 mld dolarów. Jak tłumaczy w rozmowie z Business Insiderem Gian Gentile, emerytowany pułkownik armii USA i historyk w RAND Corporation, priorytety poszczególnych krajów są różne. – USA wydają dużo na bardziej zaawansowane, niezwykle precyzyjne systemy uzbrojenia – zauważa Gentile. Inne państwa skupiają się na obronie własnego terytorium lub utrzymaniu armii z poboru.

Ile Polska wydaje na wojsko? Zaskakująco wysokie miejsce w rankingu

W tym prestiżowym, ale i kosztownym gronie, bardzo wysoko uplasowała się Polska. Nasz kraj zajął 15. miejsce, a budżet na obronność wyniósł 28 mld dolarów, czyli blisko 100 mld złotych. To wynik, który stawia nas przed takimi krajami jak Kanada, Brazylia, Holandia czy Hiszpania.

Jeszcze ciekawiej wygląda to, gdy spojrzymy na wydatki w stosunku do produktu krajowego brutto. Polska przeznacza na wojsko aż 3,25 proc. swojego PKB. To jeden z najwyższych wskaźników na świecie, znacznie przewyższający średnią globalną (2,4 proc.) i cel NATO (2 proc.). Wyższy odsetek PKB na armię w rankingu przeznaczają głównie kraje Bliskiego Wschodu, takie jak Algieria, Arabia Saudyjska czy Izrael, a także tocząca wojnę Ukraina, dla której wydatki wojskowe to ponad 15 proc. PKB.

Tak wygląda pierwsza dziesiątka:

Ukraina 15,43% Algieria 8,23% Arabia Saudyjska 6,52% Izrael 6,39% Rosja 5,51% Irak 4,80% Katar 4,36% Zjednoczone Emiraty Arabskie 4,09% Stany Zjednoczone 3,32% Polska 3,25%

