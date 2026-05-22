Ceny truskawek. Klienci w szoku. Ekspert wyjaśnia, co się dzieje

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-05-22 9:54

Na rynku hurtowym pojawia się coraz więcej krajowych owoców, ale ceny truskawek wciąż są wysokie. Za kilogram trzeba zapłacić średnio od 16 do 22 zł. W niektórcyh regionach ceny dobijają do niemal 30 zł. Ekspert wyjaśnia, że głównym winowajcą jest chłodna pogoda, która opóźnia dojrzewanie krajowych owoców.

Autor: zdjęcie ilustracyjne/ Pixabay.com
  • Krajowe truskawki są droższe niż rok temu (16-22 zł/kg)
  • Najdrożej jest w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie ceny dochodzą do niemal 30 zł za kg.
  • Nadchodzące ocieplenie zapowiada spadek cen i wyparcie importu.

Wysokie ceny truskawek. Ekspert wyjaśnia, co się dzieje

Na rynku hurtowym pojawia się coraz więcej krajowych owoców, ale ceny truskawek wciąż są wysokie. Za kilogram trzeba zapłacić od 16 do 22 zł. Ekspert rynku Maciej Kmera wyjaśnia, że głównym winowajcą jest chłodna pogoda.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, chociaż na rynku hurtowym w Broniszach (woj. mazowieckie) pojawia się coraz więcej polskich truskawek, to ich ceny wcale nie spadają. Jak informuje ekspert rynku Maciej Kmera, panująca w ostatnich dniach chłodna aura opóźniła dojrzewanie owoców, co bezpośrednio przekłada się na wyższe stawki. Na straganach wciąż jest też dużo owoców z importu, głównie z Grecji i Serbii, które kosztują od 12 do 17 zł za kilogram. Są więc droższe o 20 proc. niż rok temu. Polskie owoce z upraw tunelowych, pochodzące przede wszystkim z Mazowsza, są jeszcze droższe.

Dlaczego ceny truskawek są tak wysokie?

W Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) za kilogram krajowych truskawek trzeba obecnie zapłacić aż 29 zł – donosi "Fakt".

Głównym powodem jest pogoda. Chłodne dni i noce sprawiły, że wysyp krajowych truskawek, na który wszyscy czekają, jeszcze nie nastąpił. Co to oznacza dla naszych portfeli? Wyższe ceny na starcie sezonu. Zdaniem eksperta rynku Macieja Kmery, obecne ceny truskawek, wahające się od 16 do 22 zł za kilogram, są wyższe o 11 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Importerzy z niepokojem patrzą na prognozy pogody dla Polski.

– Importerzy truskawek z Grecji i Serbii z niepokojem obserwują prognozy pogody dla Mazowsza, ponieważ nadchodząca cieplejsza pogoda wywoła lawinę podażową krajowych owoców – mówi cytowany przez PAP Maciej Kmera.

Gdy tylko zrobi się cieplej, rynek zaleje fala polskich truskawek, a to naturalnie zbije ceny. Ekspert przewiduje, że import przestanie być opłacalny, gdy cena krajowych owoców spadnie do poziomu około 15 zł za kilogram. Wtedy na dobre rozpocznie się polski sezon.

