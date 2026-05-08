Polskie truskawki już w sprzedaży

Już są. Plantatorzy dotrzymali obietnicy i pierwsze krajowe truskawki z tuneli foliowych już trafiły do sprzedaży.

Jak przekazał Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach, z dnia na dzień owoców przybywa coraz więcej. "Ilość tych owoców praktycznie codziennie się podwaja" – podkreśla.

Owocowy szok cenowy

Na razie ceny są jednak bardzo wysokie. Kilogram polskich truskawek kosztuje od 30 do 35 zł. Sprzedawcy uspokajają jednak, że wraz ze wzrostem podaży ceny powinny zacząć spadać. Mimo tego chętnych na truskawki jest wielu, a owoce szybko znikają z rynku.

Coraz słabiej radzą sobie za to zagraniczne truskawki. Owoce sprowadzane m.in. z Grecji kosztują obecnie 20–22 zł za kilogram, ale importerzy coraz ostrożniej planują dostawy. Powód jest taki, że klienci coraz częściej wybierają polskie owoce.

Nowalijki drogie, ale klienci kupują

Ciepły początek maja sprawił, że na Broniszach pojawia się coraz więcej nowalijek. Są już krajowe cukinie, bób, szparagi i rabarbar. Zielona cukinia kosztuje 5–6 zł za kilogram, kolorowa nawet 15 zł. Szparagi można kupić za około 15–16 zł.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też młode ziemniaki odmiany Irga. Choć kosztują aż 15 zł za kilogram, kupujących nie brakuje. Stare ziemniaki są dwa razy tańsze, ale tylko nieliczni decydują się na ich zakup. Ich jakość mocno spada i wiele wskazuje na to, że część zapasów trzeba będzie wyrzucić.

Ogórki i jabłka tańsze niż w zeszłym roku

Są też dobre wiadomości dla miłośników warzyw. Ceny szklarniowych ogórków mocno spadły i kilogram kosztuje już około 2,5 zł. Krajowi producenci mają ogromną nadpodaż.

Na rynku pojawiły się również pomidory malinowe i czerwone. Ich ceny wynoszą od 8 do 10 zł za kilogram. Tańsze niż rok temu są również jabłka. Za kilogram trzeba zapłacić od 2 do 3,5 zł, czyli średnio o 20 proc. mniej niż przed rokiem.

Prawdziwy szok cenowy mogą jednak przeżyć miłośnicy malin. Za kilogram krajowych malin szklarniowych trzeba zapłacić aż 80 zł. Wysokie ceny mają także pierwsze morele i czereśnie sprowadzane z Hiszpanii.

