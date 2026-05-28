Miliardy złotych na plusie

Grupa Orlen poinformowała, że w pierwszym kwartale 2026 roku osiągnęła aż 8 mld 154 mln zł zysku netto. To wynik lepszy o niemal 4 miliardy złotych niż przed rokiem.

Przychody koncernu wyniosły z kolei aż 75,8 mld zł. EBITDA LIFO osiągnęła poziom 14,1 mld zł.

Spółka podkreśla, że to efekt rosnącej sprzedaży paliw, energii, gazu i nawozów, a także wyższych cen ropy na światowych rynkach.

Droższa ropa pomogła Orlenowi

Koncern wskazuje, że ogromny wpływ na wyniki miały wyższe notowania ropy naftowej oraz lepsze marże rafineryjne.

W ciągu roku ceny benzyny wzrosły o 6 proc., oleju napędowego aż o 25 proc., paliwa lotniczego o 40 proc. Więcej zarobił także segment energetyczny, bo rosły ceny energii na giełdzie.

„Mamy najtańsze paliwo w UE”

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara przekonuje, że mimo trudnej sytuacji na światowych rynkach firma radzi sobie bardzo dobrze.

– Gwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski, oferując Polakom paliwa po najniższych cenach w Unii Europejskiej – podkreślił szef koncernu.

Jak zaznaczył, Orlen utrzymał stabilną sytuację finansową mimo dużej niestabilności na rynku energii.

Rekordowa dywidenda dla akcjonariuszy

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla inwestorów. Orlen zapowiedział najwyższą dywidendę w historii firmy. Na wypłaty dla akcjonariuszy ma trafić aż 9,3 mld zł.

– To potwierdza nasze długoterminowe podejście do budowania wartości firmy – powiedział wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

Miliardy złotych na inwestycje

W pierwszym kwartale tego roku Orlen wydał również 5,4 mld zł na inwestycje. Pieniądze mają pójść między innymi na rozwój nowoczesnych źródeł energii oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Koncern inwestuje także w rozwiązania niskoemisyjne i nowe technologie.

Sprzedaż rośnie niemal wszędzie

Orlen zwiększył sprzedaż wielu kluczowych produktów. Mocno poszła w górę sprzedaż: LPG – aż o 35 proc., nawozów – o 17 proc., paliwa lotniczego, energii elektrycznej i gazu.

Więcej sprzedano także oleju napędowego oraz benzyny.

Firma podkreśla, że w uzyskaniu dobrych wyników finansowych pomogły m.in. chłodniejsza pogoda i większe zapotrzebowanie na energię.

