Ceny hurtowe paliw na 28.05.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowy poranek przynosi doskonałe informacje dla operatorów stacji i odbiorców hurtowych. Wszyscy czołowi producenci w kraju zdecydowali się na drastyczne obniżenie swoich cenników względem środy.

Aramco: benzyna Pb95 – 5394 zł/m³, olej napędowy (ON) – 5574 zł/m³

benzyna Pb95 – 5394 zł/m³, olej napędowy (ON) – 5574 zł/m³ Orlen: benzyna Pb95 – 5406 zł/m³, olej napędowy (ON) – 5599 zł/m³

benzyna Pb95 – 5406 zł/m³, olej napędowy (ON) – 5599 zł/m³ BP Europa: benzyna Pb95 – 5406 zł/m³, olej napędowy (ON) – 5599 zł/m³

Podsumowując dzisiejsze zestawienie bieżących cen netto, to Aramco oferuje dziś najtańszą benzynę i najtańszy olej napędowy. Stawki w tej rafinerii są o 12 zł/m³ (dla Pb95) oraz o 25 zł/m³ (dla ON) korzystniejsze niż w ofertach płockiego Orlenu oraz BP Europa.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Na rynku hurtowym mamy dziś do czynienia z potężnymi, symetrycznymi spadkami. Wszyscy trzej dostawcy (Orlen, Aramco i BP Europa) zredukowali swoje ceny dokładnie o te same, bardzo wysokie wartości. W przypadku benzyny Pb95 wczorajsze ceny zostały ścięte o równe 142 zł/m³, co w przeliczeniu detalicznym oznacza spadek o ponad 14 groszy na litrze. Jeszcze potężniejsze cięcia dotknęły olej napędowy – hurtownicy zeszli z ceną aż o 194 zł/m³ (blisko 19,5 grosza na litrze).

Spoglądając szerzej na notowania od 21 maja, widzimy wyraźny i agresywny trend spadkowy – na przestrzeni ostatniego tygodnia benzyna potaniała o niemal 300 złotych na metrze sześciennym, a olej napędowy o równe 507 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obserwowane na krajowym podwórku cięcia to bezpośredni efekt potężnej korekty na rynkach surowcowych. Ropa Brent, wyceniana dziś na 94,75 USD za baryłkę, zanotowała w ciągu ostatniego tygodnia zjazd o blisko 10%, korygując tym samym tegoroczne 50-procentowe wzrosty napędzane napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy reagują na obniżone prognozy popytu opublikowane przez IEA, nadpodaż wywołaną majowym wyjściem ZEA z OPEC oraz stopniowe luzowanie produkcji przez kartel OPEC+. Delikatne osłabienie złotego w relacji do dolara (kurs USD/PLN na poziomie 3,6485) okazuje się niewystarczające, aby zahamować dobroczynny dla portfeli kierowców wpływ taniejącej ropy.

Hurtowe przeceny zazwyczaj z kilkudniowym opóźnieniem widoczne są w cenach detalicznych na stacjach. Sytuację komplikuje jednak wiszący nad branżą termin 31 maja 2026 roku, oznaczający wygaśnięcie tzw. pakietu CPN. Bez szybkiej rządowej prolongaty obniżonego, 8-procentowego VAT-u oraz zredukowanej akcyzy, uwarunkowania podatkowe diametralnie się zmienią. Dzisiejsze gigantyczne obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu, jednak brak utrzymania osłon antykryzysowych sprawi, że początek czerwca powita kierowców na stacjach bolesnym szokiem cenowym, całkowicie neutralizując efekty taniejącej ropy.