Nowe ceny paliw. Tyle maksymalnie zapłacimy za tankowanie w czwartek [28.05.2026]

Tyle zapłacimy w czwartek na stacjach za litr:

Benzyny 95 - 6,31 zł,

Benzyny 98 - 6,86 zł,

Oleju napędowego - 6,57 zł.

W środę ceny wyglądały następująco:

Benzyny 95 to 6,42 zł,

Benzyny 98 – 6,96 zł,

Oleju napędowego – 6,75 zł.

Stawki wynikają z obwieszczenia ministra energii, które określa ceny maksymalne na kolejny dzień.

Jak ministerstwo ustala maksymalne ceny paliw?

Ministerstwo Energii stosuje ścisłą formułę do ustalania maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna nie jest decyzją polityczną ani arbitralną – obliczana jest na podstawie konkretnych elementów. Bierze się średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, dodaje akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Zgodnie z przepisami, cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli ogłoszenie pojawi się przed dniami wolnymi lub świętami, stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. System ma być przejrzysty i przewidywalny – kierowcy wiedzą, ile mogą zapłacić maksymalnie, a przedsiębiorcy wiedzą, jakie są reguły gry.

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej to naruszenie prawa. Przekroczenie maksymalnej ceny paliwa grozi karą do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, która ma uprawnienia do sprawdzenia stacji paliw i weryfikacji cen. To znaczy, że system nie opiera się tylko na dobrej woli – istnieje rzeczywisty mechanizm egzekucji.

Do 31 maja 2026 roku obowiązują dwa ważne rozporządzenia, które bezpośrednio wpływają na ceny maksymalne paliw w Polsce i to, ile ostatecznie zapłacisz na stacji. Pierwsze obniża VAT na paliwo z 23 do 8 procent. Drugie rozporządzenie obniża akcyzę, którą trzeba doliczyć do ceny paliwa.