Bezcenne skarby wracają do Polski

Przez lata uznawano je za utracone. Teraz wracają do kraju, z którego zostały wywiezione podczas wojennej zawieruchy. W czasie Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie stronie polskiej oficjalnie przekazano trzy wyjątkowe grupy zabytków.

To efekt wieloletniej współpracy polskiego Ministerstwa Kultury i niemieckich instytucji, które pomagały w odnalezieniu i zwrocie historycznych przedmiotów.

Sensacyjne odkrycie „Gaude Mater Polonia”

Jednym z najcenniejszych odzyskanych obiektów jest fragment średniowiecznego rękopisu zawierającego zapis słynnego hymnu „Gaude Mater Polonia”. Eksperci podkreślają, że może to być najstarsza zachowana notacja tego utworu.

Odnaleziony dokument pochodzi prawdopodobnie z XIV wieku i przez lata znajdował się w Bibliotece Państwowej w Berlinie. Zachowane na kartach pieczęcie nie pozostawiają wątpliwości, że wcześniej rękopis należał do Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku.

To właśnie z tej placówki Niemcy wywieźli w czasie wojny setki bezcennych ksiąg, rękopisów i starodruków.

Królewski pierścień odnaleziony po latach

Równie emocjonująca jest historia złotego pierścienia przypisywanego królowi Zygmuntowi I Staremu.

Klejnot został wydobyty z królewskiego grobu na Wawelu jeszcze pod koniec XVIII wieku. Trafił następnie do słynnej kolekcji Czartoryskich i przez lata był przechowywany jako narodowa pamiątka.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej najcenniejsze skarby ukryto w pałacu w Sieniawie. Niemcy odnaleźli jednak schowek i zrabowali zgromadzone tam kosztowności.

Przez wiele lat los pierścienia pozostawał zagadką. Dopiero badania polskich historyków wykazały, że znajduje się on w niemieckim muzeum w Pforzheim. Po długich negocjacjach niemieckie władze zgodziły się oddać zabytek Polsce.

Niemcy zabrali je koleją. Teraz wracają na tory historii

Do kraju wraca także 11 miniaturowych modeli kolejowych należących przed wojną do Muzeum Komunikacji w Warszawie.

Przed wybuchem wojny placówka posiadała imponującą kolekcję liczącą tysiące eksponatów, fotografii i książek. W czasie okupacji znaczna część zbiorów została wywieziona do Niemiec.

Przez dziesięciolecia modele uznawano za zaginione. Dopiero niedawno udało się je odnaleźć w niemieckich zbiorach muzealnych i potwierdzić ich pochodzenie.

Wielki powrót narodowych pamiątek

Odzyskane zabytki trafią teraz do polskich instytucji. Królewski pierścień zostanie przekazany do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Fragment średniowiecznego rękopisu wróci do Polski jako cenne świadectwo naszej kultury i historii. Z kolei kolejowe miniatury wzbogacą zbiory warszawskiej Stacji Muzeum.

Każdy odzyskany przedmiot to nie tylko muzealny eksponat. To fragment historii Polski, który po latach wraca na swoje miejsce. Dla historyków i muzealników to kolejny dowód, że nawet po kilkudziesięciu latach warto walczyć o utracone podczas wojny narodowe skarby.

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