Dwa nowe święta państwowe zamiast 15 sierpnia i 2 maja! To już pewne

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-08-03 12:17

Rząd szykuje dużą zmianę w kalendarzu świąt państwowych, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje legislacyjne modyfikacje, które mają na celu głębsze uhonorowanie narodowych symboli i kluczowych wydarzeń historycznych. Zmiany dotkną nazwy Święta Flagi oraz wprowadzą nowy, oficjalny Dzień Bitwy Warszawskiej, jednak bez wpływu na dni wolne od pracy.

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Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Ministerstwo Kultury planuje zmiany w nazwach dwóch ważnych świąt państwowych: 2 maja i 15 sierpnia.
  • Święto Flagi (2 maja) ma zostać rozszerzone o Orła Białego, co podkreśli jego rolę w polskiej symbolice.
  • 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma zostać ustanowiony Dzień Bitwy Warszawskiej, aby uhonorować Siły Zbrojne.

Nowa nazwa dla 2 maja: Święto Flagi i Orła Białego

Resort kultury zamierza zmienić oficjalną nazwę obchodzonego 2 maja Święta Flagi. Propozycja zakłada rozszerzenie jej brzmienia na "Święto Flagi i Orła Białego", co ma na celu silniejsze podkreślenie roli i znaczenia polskiego godła narodowego. Mimo nowej nazwy, dzień ten, tradycyjnie przypadający pomiędzy 1 a 3 maja, pozostanie dniem roboczym, nie dając dodatkowego wolnego od pracy.

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15 sierpnia z oficjalnym Dniem Bitwy Warszawskiej 

Kolejna inicjatywa dotyczy 15 sierpnia, który jest już Świętem Wojska Polskiego. Ministerstwo Kultury planuje ustanowienie oficjalnego "Dnia Bitwy Warszawskiej". Ma to być uzupełnienie dotychczasowych obchodów, podkreślające wagę zwycięstwa z 1920 roku i dodatkowe uhonorowanie Sił Zbrojnych RP. Choć 15 sierpnia pozostanie dniem ustawowo wolnym od pracy, wynika to nadal z religijnego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a nie z nowo ustanowionego Dnia Bitwy Warszawskiej.

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Długi weekend w urzędach. Kto na pewno nie pracuje 14 sierpnia?

Prezes Rady Ministrów, aby ujednolicić termin oddania dnia wolnego w administracji, wydał zarządzenie, na mocy którego piątek, 14 sierpnia 2026 roku, będzie dniem wolnym dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że pracownicy administracji rządowej zyskają długi, trzydniowy weekend, który potrwa od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, zamknięte będą m.in.:

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • ministerstwa i urzędy centralne,
  • urzędy wojewódzkie,
  • Krajowa Informacja Skarbowa i izby administracji skarbowej,
  • inne jednostki administracji rządowej w całej Polsce.
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