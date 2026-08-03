Ministerstwo Kultury planuje zmiany w nazwach dwóch ważnych świąt państwowych: 2 maja i 15 sierpnia.

Święto Flagi (2 maja) ma zostać rozszerzone o Orła Białego, co podkreśli jego rolę w polskiej symbolice.

15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma zostać ustanowiony Dzień Bitwy Warszawskiej, aby uhonorować Siły Zbrojne.

Nowa nazwa dla 2 maja: Święto Flagi i Orła Białego

Resort kultury zamierza zmienić oficjalną nazwę obchodzonego 2 maja Święta Flagi. Propozycja zakłada rozszerzenie jej brzmienia na "Święto Flagi i Orła Białego", co ma na celu silniejsze podkreślenie roli i znaczenia polskiego godła narodowego. Mimo nowej nazwy, dzień ten, tradycyjnie przypadający pomiędzy 1 a 3 maja, pozostanie dniem roboczym, nie dając dodatkowego wolnego od pracy.

Święto Wojska Polskiego. Przemarsz wojsk ulicami Warszawy

15 sierpnia z oficjalnym Dniem Bitwy Warszawskiej

Kolejna inicjatywa dotyczy 15 sierpnia, który jest już Świętem Wojska Polskiego. Ministerstwo Kultury planuje ustanowienie oficjalnego "Dnia Bitwy Warszawskiej". Ma to być uzupełnienie dotychczasowych obchodów, podkreślające wagę zwycięstwa z 1920 roku i dodatkowe uhonorowanie Sił Zbrojnych RP. Choć 15 sierpnia pozostanie dniem ustawowo wolnym od pracy, wynika to nadal z religijnego święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a nie z nowo ustanowionego Dnia Bitwy Warszawskiej.

Długi weekend w urzędach. Kto na pewno nie pracuje 14 sierpnia?

Prezes Rady Ministrów, aby ujednolicić termin oddania dnia wolnego w administracji, wydał zarządzenie, na mocy którego piątek, 14 sierpnia 2026 roku, będzie dniem wolnym dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że pracownicy administracji rządowej zyskają długi, trzydniowy weekend, który potrwa od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, zamknięte będą m.in.:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

ministerstwa i urzędy centralne,

urzędy wojewódzkie,

Krajowa Informacja Skarbowa i izby administracji skarbowej,

inne jednostki administracji rządowej w całej Polsce.

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