Podwyżka dla emerytów o 552 zł! Rząd Tuska przeliczy wcześniejsze emerytury

Część osób, które przed laty przeszły na wcześniejszą emeryturę, może liczyć na wyższe świadczenia. Rząd Donalda Tuska pracuje nad ustawą, która ma naprawić problem zaniżonych wypłat. Jak wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany mogą objąć prawie 200 tysięcy seniorów, a podwyżki w niektórych przypadkach sięgną ponad 550 zł brutto miesięcznie.
Nowy projekt rządu Donalda Tuska. Kto dostanie wyższą emeryturę?
Nowe przepisy mają rozwiązać problem, który od lat był źródłem sporów sądowych i poczucia krzywdy wielu seniorów. Zgodnie z założeniami, z wyższych świadczeń skorzystają osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku.
Projekt ustawy precyzyjnie określa, kogo obejmie przeliczenie. Chodzi o:
- kobiety urodzone w latach 1954-1959,
- mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 oraz w 1954 roku.
Kluczowym warunkiem jest wniosek o wcześniejszą emeryturę złożony przed 6 czerwca 2012 roku. Według MRPiPS dotyczy to ok. 196,5 tysiąca osób, które zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę. Rządowe szacunki pokazują, że zmiana jest realna. W jednej z symulacji mężczyzna urodzony w 1954 roku, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 2010 roku, może zyskać 552 zł brutto miesięcznie.
Jak ZUS przeliczy wcześniejsze emerytury?
Najważniejszą informacją dla seniorów jest to, że cała operacja ma odbyć się automatycznie. Jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, nikt nie będzie musiał stać w kolejkach ani wypełniać skomplikowanych formularzy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma rozpocząć automatyczne przeliczenie emerytur od 1 kwietnia 2027 roku, co oznacza, że seniorzy nie będą musieli składać żadnych dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia miałyby trafić na konta emerytów już w maju 2027 roku. Koszt tej operacji nie jest mały – w pierwszym roku pochłonie około 400 milionów złotych, a w perspektywie dziesięciu lat wzrośnie do ponad 7 miliardów złotych.
Jest też haczyk. Nie będzie wyrównania za stracone lata
Choć propozycja rządu to dobra wiadomość dla wielu emerytów, projekt zawiera też istotne ograniczenia. Najważniejsze z nich dotyczy braku rekompensaty za lata, w których świadczenia były wypłacane w zaniżonej wysokości. Ustawa zakłada, że podwyżka będzie obowiązywać dopiero od momentu wejścia w życie nowych przepisów.
To oznacza, że choć świadczenia wzrosną, to nikt nie otrzyma wyrównania za okres od 2013 do 2027 roku. Co więcej, projekt zamyka drogę do dochodzenia swoich praw w przyszłości. Po wejściu ustawy w życie nie będzie już można wszczynać nowych postępowań administracyjnych ani sądowych w tej sprawie.
Skąd wziął się problem zaniżonych emerytur?
Całe zamieszanie to efekt reformy emerytalnej z 2012 roku. Wprowadzono wtedy przepis (art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej), który dla wielu osób okazał się finansową pułapką. Zgodnie z nim, przy obliczaniu emerytury powszechnej ZUS musiał pomniejszyć jej podstawę o sumę wszystkich świadczeń pobranych w ramach wcześniejszej emerytury.
W praktyce oznaczało to, że osoby, które legalnie skorzystały z prawa do wcześniejszego odpoczynku, były później karane niższym świadczeniem. Skutki były bardzo dotkliwe. Z wyliczeń, które pojawiały się w sprawach sądowych, wynikało, że emerytura bez tego potrącenia mogłaby być wyższa średnio o 1200 zł miesięcznie, a zaległe wyrównanie mogłoby sięgać nawet ponad 64 tys. zł na osobę. Nowa ustawa ma ten problem systemowo rozwiązać, ale bez wypłaty zaległych pieniędzy.
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