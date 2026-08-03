Podatki i opłaty lokalne mocno w górę. Minister ogłosił nowe stawki na 2027 rok

Inflacja dyktuje nowe limity podatków i opłat lokalnych

Każdego roku Ministerstwo Finansów dostosowuje maksymalne stawki podatków lokalnych do poziomu inflacji z pierwszego półrocza. Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wskaźnik ten w pierwszej połowie 2026 roku wyniósł dokładnie 2,7%. To właśnie o tę wartość wzrosną górne granice danin, które gminy mogą nałożyć na swoich mieszkańców od 1 stycznia 2027 roku. Zgodnie z prawem, wszystkie limity zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Warto pamiętać, że ogłoszone stawki to jedynie limity, których samorządy nie mogą przekroczyć. Ostateczna wysokość opłat zależy od decyzji radnych w Twojej gminie. Choć mniejsze miejscowości często starają się utrzymać niższe opłaty, duże aglomeracje niemal co roku automatycznie podnoszą podatki do najwyższego możliwego poziomu.

To zależy od rodzaju posiadanej przez Ciebie nieruchomości oraz jej przeznaczenia. Właściciele domów i mieszkań zapłacą o kilka groszy więcej za każdy metr kwadratowy, jednak dla przedsiębiorców podwyżki te będą liczone w setkach, a nawet tysiącach złotych rocznie. Oto kluczowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2027 rok:

budynki mieszkalne - 1,29 zł za 1 m² (w 2026 roku 1,25 zł),

- 1,29 zł za 1 m² (w 2026 roku 1,25 zł), budynki pod działalność gospodarczą - 36,49 zł za 1 m² (w 2026 roku 35,53 zł),

- 36,49 zł za 1 m² (w 2026 roku 35,53 zł), budynki pod obrót materiałem siewnym - 17,09 zł za 1 m² (w 2026 roku 16,64 zł),

- 17,09 zł za 1 m² (w 2026 roku 16,64 zł), budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - 7,47 zł za 1 m² (w 2026 roku 7,27 zł),

- 7,47 zł za 1 m² (w 2026 roku 7,27 zł), budynki pozostałe (w tym garaże) - 12,33 zł za 1 m² (w 2026 roku 12,00 zł),

- 12,33 zł za 1 m² (w 2026 roku 12,00 zł), grunty pod działalność gospodarczą - 1,49 zł za 1 m² (w 2026 roku 1,45 zł),

- 1,49 zł za 1 m² (w 2026 roku 1,45 zł), grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi - 7,35 zł za 1 ha (w 2026 roku 7,15 zł),

- 7,35 zł za 1 ha (w 2026 roku 7,15 zł), grunty pozostałe (np. przydomowe ogrody) - 0,80 zł za 1 m² (w 2026 roku 0,77 zł),

- 0,80 zł za 1 m² (w 2026 roku 0,77 zł), grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji - 4,85 zł za 1 m² (w 2026 roku 4,72 zł).

Dla właściciela przeciętnego mieszkania o powierzchni 60 m² nowa stawka oznacza wzrost rocznego podatku o zaledwie 2,40 zł. Z kolei przedsiębiorca posiadający halę magazynową o powierzchni 1000 m² musi liczyć się z wydatkiem większym o blisko 960 zł rocznie.

Więcej zapłacą właściciele psów i kuracjusze

Waloryzacja o 2,7% dotyczy nie tylko nieruchomości, ale również szeregu innych opłat lokalnych, które samorządy mogą pobierać od mieszkańców i przyjezdnych. Zmiany odczują m.in. właściciele czworonogów oraz turyści odwiedzający polskie kurorty i uzdrowiska. W 2027 roku maksymalne limity opłat lokalnych wyniosą:

opłata za posiadanie psa - do 191,32 zł rocznie od jednego psa (w 2026 roku 186,29 zł),

- do 191,32 zł rocznie od jednego psa (w 2026 roku 186,29 zł), opłata uzdrowiskowa - do 6,86 zł za dobę pobytu (w 2026 roku 6,67 zł),

- do 6,86 zł za dobę pobytu (w 2026 roku 6,67 zł), opłata miejscowa (tzw. klimatyczna) - do 3,56 zł za dobę pobytu (w 2026 roku 3,46 zł),

- do 3,56 zł za dobę pobytu (w 2026 roku 3,46 zł), opłata miejscowa w uzdrowiskach - do 5,03 zł za dobę pobytu (w 2026 roku 4,89 zł),

- do 5,03 zł za dobę pobytu (w 2026 roku 4,89 zł), opłata targowa - do 1208,45 zł dziennie (w 2026 roku 1176,67 zł),

- do 1208,45 zł dziennie (w 2026 roku 1176,67 zł), opłata reklamowa (część stała) - do 4,00 zł dziennie (w 2026 roku 3,89 zł),

- do 4,00 zł dziennie (w 2026 roku 3,89 zł), opłata reklamowa (część zmienna) - do 0,37 zł dziennie za 1 m² (w 2026 roku 0,36 zł).

Co ciekawe, opłata za psa jest dobrowolna dla gmin – wiele samorządów całkowicie z niej rezygnuje. Z kolei opłaty turystyczne są pobierane bardzo chętnie, zwłaszcza w popularnych kurortach nadmorskich i górskich.

Właściciele samochodów ciężarowych oraz autobusów również muszą przygotować się na wyższe obciążenia. Podatek od środków transportowych to kolejna danina, której limity wzrosły od nowego roku. Oto jak prezentują się maksymalne stawki dla wybranych pojazdów:

ciężarówki (powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie) - do 1293,09 zł rocznie (w 2026 roku 1259,09 zł),

- do 1293,09 zł rocznie (w 2026 roku 1259,09 zł), ciężarówki (powyżej 5,5 t do 9 t włącznie) - do 2157,14 zł rocznie (w 2026 roku 2100,42 zł),

- do 2157,14 zł rocznie (w 2026 roku 2100,42 zł), ciężarówki (powyżej 9 t i poniżej 12 t) - do 2588,54 zł rocznie (w 2026 roku 2520,48 zł),

- do 2588,54 zł rocznie (w 2026 roku 2520,48 zł), ciężarówki (równe lub wyższe niż 12 t) - do 4939,57 zł rocznie (w 2026 roku 4809,70 zł),

- do 4939,57 zł rocznie (w 2026 roku 4809,70 zł), autobusy (mniej niż 22 miejsca siedzące) - do 3056,57 zł rocznie (w 2026 roku 2976,21 zł),

- do 3056,57 zł rocznie (w 2026 roku 2976,21 zł), autobusy (22 miejsca i więcej) - do 3864,33 zł rocznie.

Kiedy dowiesz się, ile dokładnie zapłacisz?

Ostateczne decyzje o wysokości podatków lokalnych na kolejny rok zapadają zazwyczaj w czwartym kwartale roku poprzedzającego. To oznacza, że rady miast i gmin uchwalą konkretne stawki obowiązujące od 1 stycznia 2027 roku jesienią 2026 roku. Jeśli Twoja gmina nie podejmie nowej uchwały w tym terminie, automatycznie zaczną obowiązywać dotychczasowe stawki z 2026 roku. Warto śledzić lokalne biuletyny informacji publicznej (BIP), aby sprawdzić, czy lokalni radni zdecydowali się na maksymalny wymiar kary dla portfeli mieszkańców, czy też postanowili oszczędzić podatników.

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