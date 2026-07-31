GUS opublikował dane, które już teraz pozwalają wstępnie oszacować marcową waloryzację emerytur – to kluczowa informacja dla milionów seniorów.

Prognozy wskazują na wzrost świadczeń o około 4,18 proc. od marca 2027 roku, co oznacza wyraźnie niższe podwyżki niż te, do których przywykliśmy.

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Nowe dane GUS to ważna wiadomość dla milionów seniorów. Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że inflacja w lipcu 2026 r. wyniosła 3,0 proc. rok do roku. W połączeniu z wcześniej opublikowanymi danymi o wzroście wynagrodzeń pozwala to już wstępnie oszacować, jakiej waloryzacji emerytur i rent można spodziewać się od marca 2027 roku.

Wyliczenia wskazują, że wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,18 proc. Oznacza to wzrost świadczeń, ale jednocześnie wyraźnie mniejsze podwyżki niż te, do których seniorzy przyzwyczaili się w ostatnich latach.

GUS opublikował kluczowe dane. Od nich zależy waloryzacja

Coroczna waloryzacja świadczeń opiera się na dwóch najważniejszych wskaźnikach – inflacji oraz wzroście przeciętnego wynagrodzenia. Wstępne dane GUS pokazują, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych były w lipcu o 3,0 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Drugim elementem są wynagrodzenia. Według danych urzędu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w czerwcu 2026 r. wyniosło 9401,58 zł, co oznacza wzrost o 5,9 proc. rok do roku.

Po uwzględnieniu obu wskaźników oraz obowiązującego ustawowego algorytmu można obecnie szacować, że marcowa waloryzacja emerytur i rent wyniesie około 4,18 proc. Ostateczna wartość zostanie jednak ustalona dopiero po opublikowaniu pełnych danych gospodarczych.

Tak mogą wzrosnąć emerytury i renty od marca 2027 roku

Jeżeli prognoza się potwierdzi, minimalna emerytura wzrosłaby z obecnych 1878,91 zł do około 1957,45 zł brutto. Oznacza to podwyżkę o 78,54 zł miesięcznie. Wyliczenia pokazują, że również osoby pobierające wyższe świadczenia nie mogą liczyć na spektakularne wzrosty. Przy emeryturze wynoszącej 2000 zł podwyżka wyniosłaby około 84 zł, co oznaczałoby świadczenie w wysokości 2084 zł. Emerytura na poziomie 3000 zł wzrosłaby do około 3125 zł, czyli o 125 zł. Pobierający 4000 zł mogliby liczyć na około 4167 zł, a więc o 167 zł więcej, natomiast świadczenie w wysokości 5000 zł zwiększyłoby się do około 5209 zł, co oznacza wzrost o 209 zł miesięcznie. Dla wielu seniorów takie podwyżki mogą jednak okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów żywności, leków i usług.

Zmienią się także dodatki do emerytur

Marcowa waloryzacja obejmie nie tylko podstawowe emerytury i renty, lecz także dodatki wypłacane przez ZUS. Przy wskaźniku 4,18 proc. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie wzrosłyby z 348,22 zł do około 362,78 zł, czyli o 14,56 zł miesięcznie. Dodatek dla sieroty zupełnej zwiększyłby się z 654,48 zł do około 681,84 zł, co oznacza wzrost o 27,36 zł.

Najwyższy nominalny wzrost objąłby dodatek do renty inwalidy wojennego. Świadczenie wzrosłoby z 1333,24 zł do około 1388,97 zł, czyli o 55,73 zł miesięcznie.

Wyższy byłby również dodatek kompensacyjny, który wzrósłby z 52,23 zł do około 54,41 zł. Zmieniłaby się także wysokość świadczenia dla osób deportowanych do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od okresu represji podwyżka wyniosłaby od 0,73 zł do 14,56 zł miesięcznie.

Tegoroczna waloryzacja była wyższa

Prognozowane 4,18 proc. oznaczałoby wyraźnie niższą podwyżkę niż ta obowiązująca obecnie. Przypomnijmy, że od 1 marca 2026 roku emerytury i renty zostały zwaloryzowane o 5,3 proc. Choć celem waloryzacji jest ochrona świadczeń przed skutkami inflacji, wielu seniorów może odczuć, że wzrost świadczeń zostanie szybko pochłonięty przez wyższe ceny codziennych zakupów i usług. Na ostateczne kwoty trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Finalny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku, a wyższe emerytury, renty i dodatki ZUS zacznie wypłacać od marca 2027 roku.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]