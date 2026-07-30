Prezent z ZUS dla emerytów już w ten piątek! Dostaną niespodziewany przelew

ZUS zaskakuje seniorów, zapowiadając wcześniejsze wypłaty sierpniowych emerytur i rent.

Setki tysięcy świadczeniobiorców otrzyma środki przed terminem, a pierwsze przelewy trafią na konta już w najbliższy piątek, 31 lipca.

Sprawdź, dlaczego ZUS przyspiesza wypłaty dla dwóch grup seniorów i dowiedz się, czy Twój termin również kwalifikuje Cię do wcześniejszej transzy.

To dobra wiadomość dla tysięcy osób pobierających emerytury i renty. ZUS poinformował, że część sierpniowych świadczeń zostanie wypłacona wcześniej niż zwykle. Powód jest prosty – dwa terminy wypłat przypadają w tym roku w dni wolne od pracy. Dzięki temu wielu seniorów otrzyma pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem sierpnia.

Najwcześniej środki trafią do osób, których termin wypłaty przypada 1 sierpnia. W przypadku przelewów bankowych pieniądze zostaną przekazane do banków już 30 lipca, czyli w najbliższy piątek. Z kolei świadczenia doręczane przez listonoszy zostaną przekazane Poczcie Polskiej 28 lipca, aby mogły trafić do seniorów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kto dostanie pieniądze z ZUS już w piątek?

Pierwsza fala wcześniejszych wypłat dotyczy osób, których stały termin płatności przypada na 1 sierpnia. Ponieważ w tym roku jest to sobota, ZUS musiał dostosować harmonogram. Dla tej grupy seniorów kluczowe są następujące daty:

świadczenia doręczane przez listonosza zostały przekazane Poczcie Polskiej już 28 lipca, aby pocztowcy zdążyli dostarczyć gotówkę przed weekendem,

przelewy na konta bankowe - ZUS zaplanował wysyłkę środków na 30 lipca, co oznacza, że pieniądze powinny pojawić się na rachunkach seniorów najpóźniej w piątek, 31 lipca.

Dzięki temu tysiące Polaków otrzyma sierpniowe świadczenie jeszcze przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Kolejne przyspieszenie w połowie miesiąca

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Druga zmiana w sierpniowym kalendarzu dotyczy seniorów, którzy zazwyczaj czekają na pieniądze do połowy miesiąca. 15 sierpnia (sobota) to nie tylko weekend, ale również dzień ustawowo wolny od pracy ze względu na Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

W tym przypadku harmonogram wygląda następująco:

przekazy pocztowe trafią do Poczty Polskiej 10 sierpnia,

przelewy bankowe zostaną zrealizowane 12 sierpnia.

Oznacza to, że pieniądze znajdą się w rękach seniorów na kilka dni przed świątecznym weekendem.

Harmonogram wypłat emerytur i rent w sierpniu 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty świadczeń według stałego harmonogramu. Standardowe terminy wypłat emerytur i rent przypadają na:

Termin wypłaty Co się wydarzy? 1 sierpnia wypłata wcześniej 6 sierpnia bez zmian 10 sierpnia bez zmian 15 sierpnia wypłata wcześniej 20 sierpnia bez zmian 25 sierpnia bez zmian

Jeżeli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub święto, ZUS przekazuje świadczenia wcześniej, aby pieniądze dotarły do seniorów przed dniem wolnym od pracy.

Dlaczego ZUS przyspiesza wypłaty?

Wcześniejszy przelew nie oznacza dodatkowego świadczenia ani specjalnej premii. Jest to standardowa procedura stosowana przez ZUS od lat. Zakład wypłaca emerytury i renty wcześniej zawsze wtedy, gdy termin przekazania świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub święto. Dzięki temu seniorzy nie muszą czekać do pierwszego dnia roboczego po weekendzie.

Czy można zmienić termin emerytury?

Niewiele osób wie, że termin wypłaty świadczenia jest ustalany indywidualnie podczas przyznawania emerytury lub renty i co do zasady pozostaje niezmienny. Jeżeli jednak świadczeniobiorca ma ważny powód, może złożyć do ZUS wniosek o zmianę terminu wypłaty. Zakład rozpatruje takie prośby indywidualnie. Zgoda jest możliwa m.in. wtedy, gdy wcześniejszy termin jest niezbędny z powodu stałych zobowiązań finansowych lub innych szczególnych okoliczności.

ZUS zachęca seniorów do przelewów na konto

Przy okazji sierpniowych przesunięć ZUS ponownie apeluje do seniorów o rozważenie zmiany formy wypłaty świadczeń. Choć wielu emerytów wciąż preferuje tradycyjne wizyty listonosza, urzędnicy zachęcają do przejścia na transakcje bezgotówkowe.

Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi – podkreślił ZUS.

Osoby, które nie mają rachunku bankowego, mogą bezpłatnie założyć podstawowy rachunek płatniczy w wybranym banku. Po jego otwarciu wystarczy złożyć w ZUS formularz EZP, aby kolejne świadczenia trafiały bezpośrednio na konto. Wniosek można złożyć osobiście w placówce, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Warto pamiętać, że wcześniejszy przelew nie oznacza wyższej emerytury ani dodatkowego świadczenia. To jedynie zmiana terminu wypłaty wynikająca z kalendarza, dzięki której pieniądze trafią do seniorów jeszcze przed dniami wolnymi od pracy.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]

QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL? Pytanie 1 z 20 Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi? Wakacje przez cały rok Koniec pracy i wielką zmianę w życiu Awans w zakładzie pracy Następne pytanie