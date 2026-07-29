Prezydent Trump zapowiedział "bardzo mocny atak" na Iran, twierdząc, że "teraz jest nasza kolej" po niedawnych incydentach.

Groźba padła po doniesieniach o ataku dronowym na statek w Egipcie oraz rzekomym irańskim ataku rakietowym na siły USA na Bliskim Wschodzie.

Trump apeluje o włączenie zapisu o cłach związanych z Iranem do ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji, która jest obecnie procedowana w Senacie.

Wypowiedzi prezydenta USA wskazują na zbliżającą się eskalację napięć i możliwe militarne działania wobec Iranu.

Donald Trump grozi Iranowi atakiem. "Uderzymy bardzo mocno"

Napięcie na Bliskim Wschodzie znów rośnie. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że możliwy jest atak USA na Iran. To jego bezpośrednia odpowiedź na atak dronem na statek z gazem w Egipcie. Donald Trump stwierdził wprost, że amerykańskie siły "uderzą bardzo mocno".

Słowa te padły w środę, podczas spotkania prezydenta Donalda Trumpa z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Choć głównym tematem miała być przebudowa międzynarodowego lotniska Dulles, rozmowa szybko zeszła na tematy międzynarodowe. Prezydent USA potwierdził, że został poinformowany o ataku drona na statek w egipskim porcie Damietta. Jego reakcja była natychmiastowa i bardzo stanowcza.

– Będziemy to prostować. W międzyczasie będziemy uderzać w nich bardzo mocno. Oni wiedzą, że to nadchodzi – oświadczył Donald Trump, jasno wskazując, że mówi o Iranie. Dodał też, że nie jest to pierwszy incydent w ostatnim czasie. – Próbowali ostatnio strzelać, mieliśmy pięć rakiet lecących z prędkością 8500 mil na godzinę i wszystkie pięć rakiet zostało zestrzelonych. Więc teraz jest nasza kolej i zobaczymy, czy w pewnym momencie dojdziemy do porozumienia. Ale uderzymy ich bardzo mocno – zagroził prezydent Stanów Zjednoczonych.

GEN. KOMORNICKI: USA I TRUMP SKOMPROMITOWALI SIĘ W IRANIE! | Super Ring

tak dronów i nowe sankcje. Co jeszcze się dzieje?

Bezpośrednim powodem słów prezydenta Donalda Trumpa był incydent na Morzu Śródziemnym. Jak podały agencje, statek służący jako pływający magazyn gazu w egipskim porcie Damietta został zaatakowany przez drona. Jednostka stanęła w płomieniach, a ogień przeniósł się na sąsiedni statek. Do tej pory ani egipski rząd, ani media nie podały, do kogo należał dron. Żadna organizacja nie przyznała się też do odpowiedzialności za ten akt.

Przy okazji Donald Trump wspomniał o innych ważnych sprawach. Potwierdził, że odbył "dobre spotkanie" z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, któremu powiedział, by zakończył wojnę. Co więcej, zapowiedział, że chce rozszerzyć nowe sankcje nakładane na Rosję. Zawnioskował, aby do projektu ustawy, która ma uderzyć w nabywców rosyjskiej ropy i gazu, dodać zapisy umożliwiające mu nakładanie dodatkowych ceł, tym razem związanych z Iranem. Projekt czeka na dalsze prace w amerykańskim Kongresie.

12