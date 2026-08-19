Rolnicy nie będą musieli czekać do jesieni

Rolnicy mogą szykować się na wcześniejsze przelewy. 8 września 2026 r. rozpocznie się wypłata zaliczek dopłat. To ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach. Resort rolnictwa tłumaczy, że decyzja ma pomóc gospodarstwom, które zmagają się z trudną sytuacją ekonomiczną oraz skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

– Chcemy, żeby pieniądze jak najszybciej trafiły do rolników – przekazał minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jak dodał, tegoroczne zaliczki zostaną wypłacone na maksymalnym poziomie przewidzianym przez unijne przepisy.

Nawet 75 proc. dopłat od razu

W przypadku płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego zaliczka może wynieść aż 75 proc. szacowanej kwoty płatności.

Jeszcze wyższe będą zaliczki w przypadku niektórych innych form wsparcia. Przy płatnościach ONW, czyli dotyczących obszarów z ograniczeniami naturalnymi, a także płatnościach rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych rolnicy mogą dostać do 85 proc. należnej kwoty.

To oznacza, że zdecydowana część pieniędzy może trafić do gospodarstw jeszcze przed końcem jesieni.

Wypłaty potrwają do końca listopada

Zaliczki będą wypłacane od 8 września do 30 listopada 2026 r. Później, od 1 grudnia, rozpocznie się wypłata pozostałej części należnych płatności.

Jest jednak wyjątek. Zaliczki nie obejmą pieniędzy z ekoschematu Dobrostan zwierząt. Tak jak w poprzednich latach, środki z tego programu będą wypłacane dopiero po zakończeniu okresu realizacji wymaganych praktyk. Rolnicy mogą jednak otrzymać zaliczki z pozostałych płatności, o ile spełniają warunki.

Jest problem z kursem euro

Tegoroczne wypłaty mają jeszcze jeden ważny szczegół. Zaliczki zaczną być przelewane, zanim zostanie ustalony oficjalny kurs euro dla kampanii dopłat za 2026 r.

Dlatego resort będzie początkowo posługiwał się szacunkowymi stawkami. Do ich wyliczenia przyjęto kurs z 31 lipca wynoszący 4,3135 zł za euro.

Ministerstwo dodatkowo obniżyło wyliczone stawki o 3 proc. Ma to zabezpieczyć system przed sytuacją, w której euro osłabiłoby się wobec złotego i wypłacone zaliczki przekroczyłyby maksymalny poziom dopuszczony przez przepisy UE.

Rolnicy szybciej dostaną potrzebne pieniądze

Wcześniejszy termin wypłat może mieć dla gospodarstw duże znaczenie. Rolnicy mierzą się obecnie nie tylko z kosztami produkcji, ale także skutkami niekorzystnej pogody. Dlatego dodatkowe pieniądze już we wrześniu mogą pomóc w finansowaniu bieżącej działalności gospodarstw.

Najważniejsza data to 8 września. Wtedy ruszą wypłaty tegorocznych zaliczek dopłat.

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