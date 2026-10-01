Dwie nowe adaptacje „Lalki” Bolesława Prusa – serial Netflixa i film kinowy – wywołały bezprecedensowy wzrost zainteresowania powieścią po 135 latach od jej wydania.

Serial Netflixa sprowokował ożywione dyskusje o granicach w interpretacji klasyki, jednocześnie pokazując jej potencjał do inspiracji.

Aż 46 proc. widzów serialu Netflixa deklaruje chęć ponownego przeczytania „Lalki”, a 57 proc. uważa, że adaptacja czyni powieść bardziej interesującą dla współczesnego odbiorcy.

Według prof. Ryszarda Koziołka, serial skutecznie wyrywa "Lalkę" z akademickich ram, włączając ją do bieżącego życia literackiego i kulturalnego.

Jak serial napędził renesans popularności "Lalki"

Decyzja o premierze dwóch adaptacji powieści Bolesława Prusa w krótkim odstępie czasu okazała się marketingowym strzałem w dziesiątkę. Szczególnie głośno było o serialu w reżyserii Pawła Maślony, który zadebiutował 16 września na platformie Netflix. Twórcy podeszli do literackiego pierwowzoru ze świeżym spojrzeniem, co wywołało w mediach i wśród widzów ożywioną dyskusję na temat granic artystycznej swobody w adaptowaniu klasyki. Bez względu na ocenę artystyczną, nowy serial Netflix wywołał ogromny wzrost zainteresowania książką „Lalka” Bolesława Prusa, wyrywając ją z ram szkolnej lektury i wprowadzając do bieżącego obiegu kulturalnego.

Filmowa "Lalka" mogła być serialem? Producent ujawnia zaskakujące kulisy.

12

Lalka Prusa znowu na topie? Liczby mówią same za siebie

Potwierdzeniem tego zjawiska są twarde dane z badania przeprowadzonego przez agencję K+ Research. Pokazują one bezpośredni wpływ serialu na postawy odbiorców. Jak wynika z badania agencji K+ Research, aż 46 procent widzów produkcji Netflixa deklaruje chęć ponownego przeczytania powieści Bolesława Prusa. Co więcej, 57 proc. ankietowanych stwierdziło, że serial czyni historię opowiedzianą w książce bardziej interesującą dla współczesnego widza. Z kolei dla 64 proc. respondentów adaptacja jest dowodem na to, że polska klasyka literacka wciąż ma potencjał, by inspirować. Zjawisko to pozytywnie oceniają eksperci. „Co dla mnie szczególnie ważne, serial włącza powieść Prusa do bieżącego życia literackiego i kulturalnego, wyrywając ją z głównie szkolnego i akademickiego środowiska czytelniczego. Czytanie klasyków dobrze nam robi w każdym wieku, ale po ustaniu obowiązku szkolnego daje najwięcej przyjemności i pożytku” – komentuje prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Źródło: booklips.pl