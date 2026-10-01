Wybór nowego prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny w październiku 2026 roku.

Informacja przekazana przez pełnomocnika rządu ds. CPK Piotra Malepszaka.

Przedłużenie terminu rekrutacji w celu znalezienia najlepszego kandydata na szefa CPK.

Zmiana na stanowisku związana z przejściem projektu z etapu planowania do budowy.

Kiedy poznamy nazwisko nowego prezesa CPK?

Sprawa wyboru nowego szefa jednej z największych inwestycji w Polsce nabiera tempa. Jak poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, kluczowe decyzje zapadną już niebawem.

Jesteśmy w trakcie uzupełnienia zarządu spółki CPK. Wszelkie rozstrzygnięcia w tym obszarze zapadną na pewno w październiku. W październiku na pewno będziemy mieli prezesa zarządu – zapowiedział Piotr Malepszak w rozmowie z dziennikarzami.

Postępowanie na stanowisko prezesa ogłoszono 18 sierpnia 2026 roku. Pierwotnie wpłynęło sześć ofert, jednak rada nadzorcza CPK zdecydowała o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do 7 października. Jak tłumaczył pełnomocnik rządu ds. CPK, celem jest znalezienie jak najlepszej osoby na stanowisko nowego prezesa CPK. Chce on mieć pewność, że ostatecznie wybrany zostanie kandydat z najwyższymi kompetencjami.

Dlaczego rząd Tuska szuka nowego szefa dla CPK?

Obecne postępowanie to efekt sporych zmian w zarządzie spółki, które miały miejsce pod koniec lipca 2026 roku. To właśnie wtedy rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała z pełnionych funkcji ówczesnego prezesa zarządu Filipa Czernickiego oraz członka zarządu Dariusza Kusia. Od tamtej pory obowiązki prezesa pełni Marcin Michalski, który zasiada w zarządzie spółki.

Skąd ta nagła potrzeba zmian? Spółka tłumaczy to wprost. Zmiana na kluczowym stanowisku jest związana z wejściem projektu Port Polska w etap realizacji, co wymaga menedżera z doświadczeniem w prowadzeniu dużych inwestycji infrastrukturalnych. Innymi słowy, czas planowania i przygotowań dobiegł końca. Teraz gigantyczny projekt wchodzi w fazę budowy, a do tego potrzebny jest człowiek, który ma doświadczenie w zarządzaniu takimi operacjami w praktyce.

Czym jest Centralny Port Komunikacyjny i jakie są plany?

Centralny Port Komunikacyjny to w całości państwowa spółka, powołana do realizacji jednej z najbardziej ambitnych inwestycji w historii Polski. Projekt, znany jako Port Polska, zakłada budowę zupełnie nowego, centralnego lotniska pasażerskiego, które ma powstać między Warszawą a Łodzią. To jednak nie wszystko. Kluczowym elementem jest również stworzenie ogólnopolskiej sieci Kolei Dużych Prędkości (KDP), która połączy największe miasta z nowym portem lotniczym.

Harmonogram jest napięty. Budowa nowego lotniska w ramach projektu Centralny Port Komunikacyjny ma ruszyć jeszcze w 2026 roku, a jego otwarcie zaplanowano na 2032 rok. Równolegle trwają prace nad koleją. Do końca 2032 roku ma być gotowy kluczowy, około 130-kilometrowy odcinek KDP między Warszawą a Łodzią. Z kolei do 2035 roku sieć ma objąć także trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi na tych liniach mają rozwijać prędkość do 320 km/h, co zrewolucjonizuje transport w kraju.

ARDANOWSKI BEZ LITOŚCI O AFERZE CPK I ZAKAZIE HODOWLI NOREK