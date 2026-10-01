Jak zapłacić składki ZUS przez telefon? Nowa usługa w aplikacji mZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza spore ułatwienie dla przedsiębiorców. W aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika pojawiła się nowa, wyczekiwana funkcja. Od 1 października 2026 roku można w niej korzystać z kreatora płatności, który pozwala błyskawicznie opłacić należności z tytułu składek. To ważny krok w kierunku cyfryzacji, który ma znacznie ułatwić comiesięczne rozliczenia z ZUS.

Głównym celem nowej usługi jest uproszczenie i przyspieszenie całego procesu – koniec z ręcznym wprowadzaniem danych do przelewu i ryzykiem pomyłki. Aktualnie płatność składek ZUS przez internet za pomocą aplikacji jest możliwa dla klientów PKO BP, Pekao S.A., ING Banku Śląskiego, mBanku, VeloBanku, Alior Banku, BNP Paribas, Banku Millennium oraz wybranych Banków Spółdzielczych. ZUS zapowiada, że lista banków będzie systematycznie rozszerzana, aby z udogodnienia mogło skorzystać jak najszersze grono płatników.

Jak opłacić składki ZUS w aplikacji? Instrukcja obsługi kreatora płatności

Obsługa nowego kreatora płatności w aplikacji mZUS jest bardzo intuicyjna i faktycznie prowadzi użytkownika za rękę. Zastanawiasz się, jak zapłacić ZUS przez telefon? Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się aktualna kwota należnych składek, którą można od razu opłacić. Narzędzie pozwala też doliczyć ewentualne odsetki na bieżący lub następny dzień roboczy, a także uwzględnia płatności, które są jeszcze w trakcie realizacji. Co ważne, można również wprowadzić inną, dowolnie wybraną kwotę i uregulować ją za pomocą płatności elektronicznej. Zaktualizowane saldo będzie widoczne w aplikacji w ciągu dwóch dni roboczych.

Opłata za przelew ZUS w aplikacji. Ile kosztuje i w których bankach jest dostępna?

Za realizację płatności elektronicznych odpowiada zewnętrzny operator, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., co gwarantuje pełne bezpieczeństwo transakcji. Koszt pojedynczego przelewu dla płatnika jest stały i wynosi 55 groszy. Obecnie z tej wygodnej opcji mogą korzystać klienci dziesięciu instytucji bankowych, w tym największych banków w Polsce oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych i Kasy Stefczyka. ZUS przekazuje też dobre wieści na przyszłość: do metod płatności ma dołączyć popularny BLIK, a już w listopadzie 2026 roku podobna funkcjonalność zostanie uruchomiona na portalu internetowym PUE ZUS.

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Nie tylko płatności. Jakie jeszcze sprawy załatwisz w aplikacji mZUS dla Płatnika?

Aplikacja mZUS dla Płatnika, dostępna na telefony z systemem Android i iOS od 14 kwietnia 2026 roku, to znacznie więcej niż tylko wygodna opcja na składki ZUS online. Przedsiębiorcy oraz upoważnieni przez nich pełnomocnicy, na przykład księgowi, mogą w niej szybko sprawdzić aktualne saldo na swoim koncie płatnika. Narzędzie pozwala również na wysyłanie wniosków, chociażby o popularne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. To jednak nie wszystko. Aplikacja umożliwia też przeglądanie zwolnień lekarskich pracowników (e-ZLA), zgłaszanie umów o dzieło, a nawet umawianie wideorozmów z urzędnikiem ZUS.

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