Uchodźcy z Ukrainy dali nam 94 mld zł. Jest najnowszy raport.

Najnowszy raport UNHCR i Deloitte pokazuje, jaki jest realny wpływ uchodźców na gospodarkę Polski. W 2025 roku ich wkład wyniósł 2,4 proc. PKB, czyli 94 mld zł. Uchodźcy z Ukrainy w Polsce mają też wyższy wskaźnik zatrudnienia niż Polacy i zasilają budżet NFZ. To twarde dane, które rzucają nowe światło na obecność Ukraińców w naszym kraju. W czwartek, podczas prezentacji raportu „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”, p.o. przedstawiciela Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Jun Shirato, nie miała wątpliwości.

Niniejszy raport dostarcza jednoznacznych dowodów na to, że gdy uchodźcy mają dostęp do ochrony, edukacji i godnej pracy, wnoszą wkład w rozwój krajów, które ich przyjęły. W Polsce wkład ten szacuje się na 2,4 proc. PKB

– stwierdziła Jun Shirato. Jak czytamy w dokumencie, to wartość, którą polska gospodarka po prostu by straciła, gdyby uchodźcy nagle z niej zniknęli. Prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne – do 2035 roku ich wkład w nasze PKB ma wzrosnąć do 2,8 proc.

Jak uchodźcy z Ukrainy wpływają na rynek pracy?

Dane dotyczące zatrudnienia są chyba najbardziej zaskakujące. Okazuje się, że Ukraińcy są bardziej aktywni zawodowo niż Polacy. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76 proc. w 2025 r., co przewyższa wskaźnik odnotowany dla Polaków, który wyniósł 75 proc. To jednak nie wszystko. Uchodźcy nie tylko pracują na etacie, ale też coraz odważniej stawiają na własny biznes. Prezeska Fundacji Ukraiński Dom, Myrosława Keryk, zwróciła uwagę na ich przedsiębiorczość.

Dużym plusem polskiego systemu (gospodarczego) jest fakt zakładania przez Ukraińców firm w Polsce, w tym takich, gdzie tworzone są nowe miejsca pracy i zatrudniani są inni pracownicy. To pokazuje wykorzystanie potencjału

– mówiła Myrosława Keryk. Liczby mówią same za siebie. Już 13 proc. uchodźców w wieku produkcyjnym prowadzi w Polsce własną działalność, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Od początku wojny w 2022 roku Ukraińcy złożyli w Polsce około 135 tysięcy wniosków o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zaskakujące dane z NFZ i co dalej? Głos ekspertów

Kolejnym mocnym punktem raportu są finanse publiczne, a konkretnie system ochrony zdrowia. Okazuje się, że obywatele Ukrainy więcej wpłacają do systemu w składkach, niż z niego pobierają. Według raportu UNHCR i Deloitte nadwyżka finansowa NFZ z obsługi obywateli Ukrainy sięgnęła w 2025 r. 1,8 mld zł. Skąd taka różnica? Średni koszt leczenia uchodźcy wyniósł 694 zł, podczas gdy na obywatela Polski przeznaczono średnio 4 640 zł.

Jjak zauważył dr Aleksander Łaszek, ekspert z Deloitte, rośnie liczba medyków z Ukrainy w polskim systemie. Pod koniec 2025 roku stanowili oni już 2,4 proc. lekarzy i 0,8 proc. pielęgniarek w kraju.

Zdaniem ekspertów, obecność Ukraińców to dla Polski ogromna szansa. Andrzej Halesiak, przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, podkreślił, że ich napływ trafił na idealny moment.

Byliśmy w stanie wchłonąć te osoby w dużej mierze z powodu występującej luki demograficznej w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie polskim

– tłumaczył. Głos zabrał także Paweł Kowal, pełnomocnik rządu Donalda Tuska ds. odbudowy Ukrainy. Przestrzegł on przed uproszczeniami. – Polska gospodarka rośnie, ale też dużo straciła na agresji rosyjskiej. (...) Cieszę się, że dzięki temu, że Ukraińcy znaleźli w Polsce miejsce na rynku pracy, nasze straty (...) są mniejsze — zaznaczył. Dodał też, że nie jest zwolennikiem mnożenia świadczeń socjalnych, a pomoc powinna trafiać do tych, którzy realnie jej potrzebują.

Paweł Szefernaker: Uchodźcy też pracują na polski sukces gospodarczy