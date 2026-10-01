Ruszyła ogólnopolska kampania promująca bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123, dostępny 24/7.

Wsparcie psychologiczne można uzyskać także poprzez czat lub formularz online na stronie 116sos.pl, oferując różnorodne formy kontaktu.

Głównym celem kampanii „To, co czujesz, jest ważne” jest przełamanie wstydu i bagatelizowania emocji, zachęcając do szukania pomocy bez oceniania.

Kampania potrwa do końca listopada 2026 r., podkreślając, że nie trzeba czekać, aż problemy staną się przytłaczające, aby skorzystać z profesjonalnego wsparcia.

Darmowa pomoc psychologiczna. Rusza ważna kampania rządu

Ministerstwo Cyfryzacji rusza z nową kampanią promującą telefon zaufania dla dorosłych 116 123. To bezpłatna pomoc w kryzysie psychicznym dostępna 24/7. Akcja "To, co czujesz, jest ważne" ma na celu przełamanie wstydu i zachęcenie do szukania wsparcia. Kampania potrwa do końca listopada 2026 r.

Pewnie nieraz to słyszałeś: „weź się w garść”, „nie ma co narzekać”. Takie słowa sprawiają, że często bagatelizujemy własne emocje i odkładamy szukanie pomocy na później. Zmienić to ma nowa akcja rządu Donalda Tuska. Właśnie ruszyła ogólnopolska kampania Ministerstwa Cyfryzacji "To, co czujesz, jest ważne", która promuje bezpłatną i anonimową pomoc w kryzysie psychicznym dla dorosłych. Projekt jest realizowany we współpracy z NASK – Państwowym Instytutem Badawczym oraz „Niebieską Linią” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Cyfryzacja ma sens wtedy, gdy odpowiada na realne potrzeby ludzi i ułatwia dostęp do ważnych usług. Dotyczy to również wsparcia w kryzysie psychicznym. Trudne emocje są częścią życia i nie powinny być powodem do wstydu – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Jak i gdzie szukać darmowej pomocy psychologicznej dla dorosłych?

Kiedy czujesz, że sytuacja cię przerasta, najważniejsze jest to, żeby droga do uzyskania wsparcia była jak najprostsza. Nie każdy chce lub może od razu dzwonić. Czasem łatwiej jest napisać. Dlatego specjaliści są dostępni na kilka sposobów, a każda forma kontaktu jest darmowa i anonimowa. Darmowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123 działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Nie musisz się przygotowywać do tej rozmowy ani wiedzieć, jak dokładnie nazwać swój problem.

Osoba potrzebująca wsparcia może:

zadzwonić pod numer 116 123 – telefon jest dostępny 24/7,

skorzystać z czatu na 116sos.pl – rozmowa online jest dostępna 24/7,

napisać przez formularz online na 116sos.pl – odpowiedź przychodzi zwykle w ciągu 48 godzin.

– W sytuacji kryzysu ważne jest, by droga do wsparcia była jak najprostsza. Jedni wolą rozmowę przez telefon, innym łatwiej napisać na czacie. Dlatego rozwijamy różne formy kontaktu – wyjaśnia Katarzyna Skowyra, kierowniczka projektu 116sos.pl z NASK-PIB.

Przełamać wstyd. Dlaczego Polacy wciąż boją się prosić o wsparcie?

Główną barierą w sięganiu po pomoc jest wstyd i przekonanie, że z problemami trzeba radzić sobie samemu. Kampania wprost odnosi się do tych szkodliwych frazesów. W spocie promocyjnym bohaterowie symbolicznie pozbywają się kartek z napisami „weź się w garść” czy „nie chcę nikogo martwić”, a potem sięgają po telefon. Celem kampanii jest przypomnienie, że nie trzeba czekać, aż problemy staną się przytłaczające, by sięgnąć po wsparcie. Jak podkreślają psycholodzy, pierwszy kontakt bywa najtrudniejszy. Czasem rozmowa zaczyna się od kilku prostych słów, a czasem od ciszy.

Najważniejsze, że po drugiej stronie jest osoba, która wysłucha bez oceniania, pomoże uporządkować emocje i wspólnie zastanowić się, co może być kolejnym krokiem – mówi Maja Kuźmicz, psycholożka i kierowniczka Niebieskiej Linii IPZ.

Kampania potrwa do 30 listopada 2026 r. i będzie prowadzona głównie w internecie – na portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy YouTube.

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