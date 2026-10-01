Doda idzie pod resort rządu Tuska! W niedzielę wielki protest w Warszawie

- 4 października pod Ministerstwem Rolnictwa odbędzie się protest przeciwko proponowanym, zdaniem organizacji, zbyt małym kojcom dla psów.
- Projekt Ministerstwa zakłada minimalne powierzchnie kojców od 4 do 10 mkw, zależnie od wysokości psa, co budzi sprzeciw organizacji prozwierzęcych.
- Do manifestacji, która ma na celu wywarcie nacisku na resort, dołączy Dorota "Doda" Rabczewska, nadając wydarzeniu duży rozgłos.
- Organizacje obawiają się, że proponowane warunki mogą być gorsze niż trzymanie psa na uwięzi, choć Ministerstwo deklaruje otwartość na zmiany w projekcie.
Protest w sprawie psów w Warszawie. Kiedy i gdzie się odbędzie?
Manifestację pod hasłem sprzeciwu wobec „małych klatek” zapowiedziało OTOZ Animals. Protest z udzałem Dody odbędzie się w niedzielę, 4 października, o godzinie 13 przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Data nie jest przypadkowa – tego dnia przypada Światowy Dzień Zwierząt. Głównym powodem, dla którego organizowany jest protest w sprawie psów, jest sprzeciw wobec projektu rozporządzenia określającego minimalne warunki utrzymywania zwierząt w kojcach. Organizatorzy wprost apelują do Premiera Donalda Tuska i Ministra Rolnictwa o radykalną zmianę w kontrowersyjnym projekcie, który jest następstwem zmian dotyczących utrzymywania psów na uwięzi.
Jaka minimalna powierzchnia kojca dla psa według projektu?
Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, minimalna powierzchnia kojca ma być uzależniona od wysokości psa w kłębie. Dla najmniejszych psów (poniżej 40 cm) miałaby ona wynosić zaledwie 4 mkw. Dla zwierząt o wysokości 40-59 cm byłoby to 5 mkw, a dla psów mierzących od 60 do 70 cm – 8 mkw. Największe czworonogi, powyżej 70 cm w kłębie, miałyby mieć do dyspozycji 10 mkw. Projekt zakłada też, że przy każdym kolejnym psie powierzchnia kojca byłaby zwiększana o 50 proc. Organizacje prozwierzęce alarmują, że proponowana minimalna powierzchnia kojca, wynosząca od 4 do 10 mkw w zależności od wielkości zwierzęcia, może w niektórych przypadkach oferować psu mniej przestrzeni niż obecne przepisy dotyczące uwięzi. Projekt określa także inne parametry, m.in. wysokość boków kojca na przynajmniej 2 metry oraz zadaszenie obejmujące co najmniej połowę jego powierzchni.