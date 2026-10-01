Doda idzie pod resort rządu Tuska! W niedzielę wielki protest w Warszawie

4 października pod Ministerstwem Rolnictwa odbędzie się protest przeciwko proponowanym, zdaniem organizacji, zbyt małym kojcom dla psów.

Projekt Ministerstwa zakłada minimalne powierzchnie kojców od 4 do 10 mkw, zależnie od wysokości psa, co budzi sprzeciw organizacji prozwierzęcych.

Do manifestacji, która ma na celu wywarcie nacisku na resort, dołączy Dorota "Doda" Rabczewska, nadając wydarzeniu duży rozgłos.

Organizacje obawiają się, że proponowane warunki mogą być gorsze niż trzymanie psa na uwięzi, choć Ministerstwo deklaruje otwartość na zmiany w projekcie.

Protest w sprawie psów w Warszawie. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Manifestację pod hasłem sprzeciwu wobec „małych klatek” zapowiedziało OTOZ Animals. Protest z udzałem Dody odbędzie się w niedzielę, 4 października, o godzinie 13 przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Data nie jest przypadkowa – tego dnia przypada Światowy Dzień Zwierząt. Głównym powodem, dla którego organizowany jest protest w sprawie psów, jest sprzeciw wobec projektu rozporządzenia określającego minimalne warunki utrzymywania zwierząt w kojcach. Organizatorzy wprost apelują do Premiera Donalda Tuska i Ministra Rolnictwa o radykalną zmianę w kontrowersyjnym projekcie, który jest następstwem zmian dotyczących utrzymywania psów na uwięzi.

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Jaka minimalna powierzchnia kojca dla psa według projektu?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, minimalna powierzchnia kojca ma być uzależniona od wysokości psa w kłębie. Dla najmniejszych psów (poniżej 40 cm) miałaby ona wynosić zaledwie 4 mkw. Dla zwierząt o wysokości 40-59 cm byłoby to 5 mkw, a dla psów mierzących od 60 do 70 cm – 8 mkw. Największe czworonogi, powyżej 70 cm w kłębie, miałyby mieć do dyspozycji 10 mkw. Projekt zakłada też, że przy każdym kolejnym psie powierzchnia kojca byłaby zwiększana o 50 proc. Organizacje prozwierzęce alarmują, że proponowana minimalna powierzchnia kojca, wynosząca od 4 do 10 mkw w zależności od wielkości zwierzęcia, może w niektórych przypadkach oferować psu mniej przestrzeni niż obecne przepisy dotyczące uwięzi. Projekt określa także inne parametry, m.in. wysokość boków kojca na przynajmniej 2 metry oraz zadaszenie obejmujące co najmniej połowę jego powierzchni.