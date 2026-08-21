Rafał Brzoska ogłosił, że scam z jego wizerunkiem zniknął z Facebooka, dowodząc, że platforma może skutecznie walczyć z oszustwami.

Prezes InPostu startuje z apelem „150%”, żądając od platform finansowej odpowiedzialności za zyski z reklam oszustów.

Inicjatywę wsparły gwiazdy – dowiedz się, jak możesz pomóc w walce o odszkodowania dla ofiar i zmuszenie gigantów do działania!

Rafał Brzoska nie odpuszcza Mecie w sprawie fałszywych reklam. Prezes InPostu opublikował na Instagramie film, w którym poinformował o niespodziewanym zwrocie. Jak twierdzi, reklamy wykorzystujące jego wizerunek do internetowych oszustw przestały się pojawiać.

O dziwo, od 4 dni reklamy z moim wizerunkiem zniknęły, mimo że te z wizerunkiem Prezydenta czy Premiera czy szefa NBP nadal hulają w pełni. Czyli jednak się DA! – napisał Brzoska.

Dla biznesmena to argument w sporze o odpowiedzialność platform za treści reklamowe. Brzoska przekonuje, że skoro scam z jego twarzą udało się wyeliminować, Meta ma techniczne możliwości skuteczniejszego reagowania także na inne fałszywe reklamy.

Rafał Brzoska rusza z apelem „150%”. Chodzi o pieniądze

Zniknięcie reklam z własnym wizerunkiem nie kończy sprawy. Brzoska chce, aby platformy ponosiły finansową odpowiedzialność, jeżeli zarabiają na reklamach wykorzystywanych do oszustw. Dlatego ogłosił inicjatywę nazwaną „150%”.

Zarabiasz na scamie – oddajesz 150% tego, co zarobiłeś poszkodowanym i polskiemu społeczeństwu, które ponosi koszty tej przestępczej działalności – napisał prezes InPostu.

Brzoska podkreśla, że w centrum jego propozycji nie stoją celebryci czy przedsiębiorcy, których twarze bezprawnie wykorzystano. Pieniądze miałyby trafiać przede wszystkim do ofiar oszustw, które po kliknięciu w fałszywe reklamy straciły oszczędności, a czasem – jak wskazuje biznesmen – dorobek życia.

Doda reaguje. „Ja również pozwałam Metę”

Prezes InPostu zaapelował do internautów o podpisanie i rozpowszechnianie inicjatywy. I szybko okazało się, że ma wśród znanych osób sojuszników. Pod wpisem Rafała Brzoski pojawiły się komentarze gwiazd, które same zetknęły się z problemem wykorzystywania wizerunku w internecie. Szczególną uwagę zwróciła Doda.

Ja również pozwałam Metę 🤭 – napisała piosenkarka.

Głos zabrała także Ewa Wachowicz. „Świetna inicjatywa!!! Ciągle usuwam różne reklamy z wykorzystaniem mojego wizerunku” – skomentowała. Z kolei Borys Szyc poparł Brzoskę krótkim: „Tak jest!!”.

Ich reakcje pokazują szerszy wymiar problemu. Oszuści wykorzystują rozpoznawalne twarze, by wzbudzić zaufanie odbiorców i skłonić ich m.in. do wpłacania pieniędzy na fikcyjne inwestycje.

Brzoska kontra Meta. Spór trwa już od 2024 roku

Obecna akcja jest kolejnym etapem konfliktu opisywanego wcześniej przez Super Biznes. Rafał Brzoska i Omenaa Mensah pozwali Metę w 2024 roku, domagając się reakcji na reklamy bezprawnie wykorzystujące ich wizerunki. W kwietniu 2026 roku ważne rozstrzygnięcie zapadło przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie. W postępowaniu dotyczącym zabezpieczenia na czas procesu sąd nie podzielił argumentacji Mety, która powoływała się na status dostawcy usług hostingowych i tzw. bezpieczną przystań.

Sprawa wykroczyła już poza sądowy spór biznesmena z technologicznym gigantem. Po kolejnej fali fałszywych reklam z wizerunkiem Brzoski zareagował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zapowiadając egzekwowanie odpowiedzialności wielkich platform za bezpieczeństwo użytkowników.

Teraz Brzoska próbuje pójść krok dalej. Nie domaga się już wyłącznie skutecznego usuwania scamu z Facebooka i Instagrama. Jego apel „150%” sprowadza dyskusję do pieniędzy: jeżeli platforma zarabia na oszukańczej reklamie, powinna również finansowo odpowiadać za jej skutki.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]