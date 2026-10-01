Ostatni etap wdrożenia – kogo dotyczy obowiązek e-Doręczeń od 1 października 2026?

To już ostatni dzwonek dla przedsiębiorców, którzy do tej pory odkładali ten obowiązek na później. Od czwartku, 1 października 2026 roku, posiadanie i używanie e-Doręczeń jest obligatoryjne dla wszystkich firm w Polsce. Zmiana obejmuje ostatnią grupę, czyli przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przed 1 stycznia 2025 roku, którzy do tej pory nie dokonywali żadnych zmian w swoim wpisie.

Każdy, kto prowadzi firmę, musi mieć aktywny adres do e-Doręczeń (ADE). Bez niego oficjalna komunikacja z urzędami, na przykład z ZUS-em czy urzędem skarbowym, będzie niemożliwa. Od 1 października 2026 roku obowiązkowe e-Doręczenia obejmują ostatnią grupę przedsiębiorców, którzy do tej pory nie musieli korzystać z systemu. To ostateczne zamknięcie okresu przejściowego i ujednolicenie sposobu komunikacji na linii państwo-biznes.

Na ostatniej prostej nie odbyło się bez problemów. W środę, 30 września, system biznes.gov.pl miał awarię. Ci, którzy odkładali sprawę do ostatniej chwili, mieli sporo nerwów.

Czym są e-Doręczenia i do czego służą?

Jeśli do tej pory nie miałeś do czynienia z tym systemem, warto wiedzieć, o co w ogóle chodzi. Mówiąc najprościej, e-Doręczenia to cyfrowy odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. To bezpieczny i oficjalny kanał komunikacji, który ma taką samą moc prawną jak tradycyjna poczta. Głównym celem jest usprawnienie i przyspieszenie wymiany dokumentów między obywatelami, firmami a administracją publiczną.

Za obsługę systemu odpowiada Poczta Polska, która została wyznaczona jako operator publiczny. Świadczy tę usługę bezpłatnie dla obywateli i firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy mają też możliwość skorzystania z usług komercyjnych dostawców, ale w tym przypadku usługa jest już płatna. Warto dodać, że od 1 lipca 2026 roku usługa e-Doręczeń jest także zintegrowana z aplikacją mObywatel, co dodatkowo ułatwia do niej dostęp.

Jak wyglądał harmonogram wdrażania e-Doręczeń?

To finał wieloetapowego procesu, który rozłożono w czasie, aby dać wszystkim szansę na dostosowanie. Wszystko zaczęło się 1 stycznia 2025 roku, kiedy to e-Doręczenia dla przedsiębiorców stały się obowiązkowe dla nowo zakładanych firm (w KRS i CEIDG) oraz dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

Kolejne grupy dołączały w następnych miesiącach. Od 1 kwietnia 2025 roku system objął spółki zarejestrowane w KRS przed początkiem 2025 roku. Z kolei od 1 lipca 2025 roku obowiązek dotyczył przedsiębiorców z CEIDG, którzy dokonywali jakiejkolwiek zmiany we wpisie.

To jednak nie koniec. Proces wdrażania systemu w całej administracji publicznej potrwa jeszcze kilka lat. Od 31 grudnia 2026 roku dołączą do niego m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Ostatni etap, obejmujący m.in. sądy, prokuraturę i Służbę Więzienną, ma zostać zakończony do października 2029 roku.

W lipcu 2026 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało też projekt nowelizacji, który ma dodatkowo usprawnić działanie systemu.

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