Rzeszów niespodziewanie wyprzedził Poznań w średniej cenie za metr mieszkania używanego (10 974 zł vs 10 891 zł), choć Poznań notuje szybszy wzrost cen porównywalnych nieruchomości.

Rynek wtórny w Krakowie zanotował największy spadek cen porównywalnych mieszkań od 2017 roku (-1,8% kwartalnie), obniżając średnią cenę do 14 792 zł/m².

Trójmiasto wyróżnia się dynamicznym wzrostem cen (ponad 10% rocznie dla porównywalnych mieszkań), jednak średni wzrost w 7 największych miastach to zaledwie 0,7% rocznie, poniżej inflacji.

W największych miastach różnica między ceną ofertową a transakcyjną wzrosła do 10,5%, ale waha się od poniżej 2% (Lublin, Rzeszów) do aż 15% (Trójmiasto).

Rzeszów droższy niż Poznań? Dane NBP ujawniają prawdę o cenach mieszkań

Według najnowszych danych NBP, średnie ceny mieszkań na rynku wtórnym w Rzeszowie po raz pierwszy w historii przewyższyły te notowane w Poznaniu. Do historycznej zmiany doszło w drugim kwartale bieżącego roku. Jeszcze kwartał wcześniej to Poznań był droższy o blisko 200 zł. Do przetasowania w rankingu wystarczył niewielki, 0,9-procentowy wzrost średniej ceny w Rzeszowie przy jednoczesnym spadku w Poznaniu o 1,7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Co istotne, zmiana ta nie oznacza, że podobne lokale drożeją szybciej w stolicy Podkarpacia. Indeks hedoniczny NBP, korygujący wpływ cech sprzedawanych lokali, wskazuje na kwartalny spadek w Rzeszowie o 2 proc. i wzrost w Poznaniu o 3,2 proc.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko

Jak kształtują się ceny mieszkań w największych miastach Polski?

Niezmiennym liderem rankingu najdroższych miast pozostaje Warszawa, gdzie za metr mieszkania na rynku wtórnym trzeba zapłacić średnio 16 723 zł. Ciekawa sytuacja ma miejsce w Krakowie, który choć wciąż drogi (14 792 zł/m²), notuje wyraźne spadki – o 1,9 proc. kwartalnie i 1,1 proc. rocznie. To największa korekta od 2017 roku. Analiza danych NBP pokazuje wyraźną dywergencję na polskim rynku nieruchomości: podczas gdy Kraków notuje największe od lat spadki, Trójmiasto przeżywa boom cenowy. W Gdańsku i Gdyni ceny transakcyjne wyniosły odpowiednio 14 035 zł i 12 267 zł, a indeks hedoniczny dla Trójmiasta wzrósł rocznie aż o 10,6 proc. Stawkę uzupełnia Wrocław ze średnią ceną na poziomie 12 590 zł za metr.

Źródło: WNP.pl

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