Atomowy zwrot akcji. Orlen i Synthos jednak zbudują małe reaktory

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-10-01 9:16

To była pokerowa zagrywka. Najpierw nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Michał Sołowow ma plan B, na wypadek braku porozumienia z Orlenem. A chwilę później okazało się, że jest porozumienie. Orlen Synthos Green Energy chce do 2032 roku uruchomić pierwszy reaktor atomowy.

Michał Sołowow
Autor: Mateusz Grochocki/ East News

Najpierw „plan B”. Pół miliarda od polskiego biznesu i ekspansja za granicę

Pierwsze podane w środę informacje dotyczyły budowy przez Synthos Green Energy (SGE) niezależnego zaplecza finansowego i alternatywnych ścieżek rozwoju projektu małych reaktotów. Negocjacje z zarządem Orlenu, prowadzone po zmianach politycznych z końca 2023 roku, utknęły w martwym punkcie. To stawiało pod znakiem zapytania realizację inwestycji w Polsce.

W odpowiedzi do projektu dołączyła grupa czołowych polskich przedsiębiorców. Łącznie 500 mln zł zdecydowali się zainwestować m.in. Rafał Brzoska z InPostu, Krzysztof Pawiński z Maspexu, Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski z ElevenLabs, Dariusz Gałęzewski i Dominik Doliński z Oshee, Michał Brański z Wirtualnej Polski, Michał Wypychewicz z ZPUE/Koronei oraz Bruno Wejchert ze Strike Capital.

Łączna kwota pozyskana dotąd na rozwój przedsięwzięcia ma sięgać około 400 mln euro. Z tego 100 mln euro wyłożył strategiczny inwestor GE Vernova.

Równolegle Synthos zaczął zabezpieczać przyszłość projektu poprzez ekspansję zagraniczną. Spółka analizuje możliwość budowy 14 reaktorów w Wielkiej Brytanii o łącznej mocy 4,2 GW, a także podpisała listy intencyjne dotyczące współpracy w Bułgarii i na Węgrzech. Zagraniczne projekty miały zmniejszyć uzależnienie przedsięwzięcia od sytuacji politycznej i decyzji państwowego partnera w Polsce.

Potem przełom i „plan A”. Jest porozumienie z Orlenem

Niedługo po informacjach o mobilizacji prywatnego kapitału nastąpił kolejny zwrot. Okazało się, że powodzeniem zakończył się również „plan A”. Podczas konferencji Polska ma MOC Michał Sołowow ogłosił, że Synthos osiągnął porozumienie z Orlenem w sprawie wspólnych inwestycji w małe reaktory jądrowe. Jak ujawnił biznesmen, kluczowe uzgodnienia zostały wypracowane już miesiąc wcześniej, a podczas wydarzenia porozumienie oficjalnie potwierdzono.

Projekt będzie kontynuowany przez wspólną spółkę Orlen Synthos Green Energy (OSGE), w której obaj partnerzy mają po 50 proc. udziałów. Synthos wnosi do przedsięwzięcia m.in. prawa do technologii BWRX-300 i zdobyte dotąd doświadczenie, natomiast Orlen – kapitał, zaplecze inwestycyjne oraz potencjalne lokalizacje przyszłych elektrowni.

Ambitny plan budowy floty SMR w Polsce

Porozumienie otwiera drogę do budowy w Polsce floty małych reaktorów, które mają dostarczać energię krajowemu przemysłowi i systemowi elektroenergetycznemu. OSGE posiada już decyzje zasadnicze dotyczące 26 jednostek BWRX-300 w sześciu lokalizacjach. Pierwsze dwa bloki mają powstać na terenach zakładów chemicznych Orlenu we Włocławku. Uruchomienie pierwszego z nich planowane jest na 2032 rok.

Skala całego programu jest ogromna. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na 200 mld dolarów. Projekt ma być finansowany przede wszystkim z prywatnego kapitału, bez bezpośredniego obciążania budżetu państwa i zwiększania długu publicznego.

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MICHAŁ SOŁOWOW
ATOM