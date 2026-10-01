Zielone światło od sądu. Co oznacza decyzja w sprawie fuzji?

To już koniec wielomiesięcznej batalii prawnej. Sędzia Araceli Martinez-Olguin z sądu federalnego w Kalifornii zatwierdziła ugodę, która pozwala koncernowi Paramount Skydance, kierowanemu przez prezesa Davida Ellisona, sfinalizować przejęcie Warner Bros. Discovery. W praktyce oznacza to, że transakcja warta 110 miliardów dolarów dostała ostateczne zielone światło.

Wcześniej zgodę wydały już m.in. amerykański Departament Sprawiedliwości i Komisja Europejska, ale to właśnie stanowisko Kalifornii blokowało całą operację. Jak napisała w uzasadnieniu sędzia Martinez-Olguin, strony doszły do porozumienia „po krótkim, ale zażartym procesie” i kilku rundach trudnych negocjacji.

Sprawie dodatkowej pikanterii dodawał fakt, że decyzja zapadła dosłownie na ostatnią chwilę. Gdyby sąd nie zatwierdził ugody, Paramount musiałby zacząć wypłacać akcjonariuszom Warner Bros. Discovery potężną karę za opóźnienie – łącznie około 600 milionów dolarów za każdy kwartał zwłoki.

Jakie warunki musi spełnić nowy gigant?

Zgoda nie jest jednak bezwarunkowa. Aby transakcja mogła dojść do skutku, Paramount Skydance musiało zgodzić się na szereg ustępstw, które mają chronić rynek i niezależność mediów. Nie wszystkim się to podoba – koalicja Block the Merger, która od początku walczyła z fuzją, uważa, że to za mało, by chronić uczciwą konkurencję.

Ugoda, która ostatecznie umożliwia przejęcie właściciela TVN, czyli Warner Bros. Discovery, nakłada na nowy podmiot szereg konkretnych obowiązków. Połączona firma będzie musiała:

produkować i wypuszczać do kin co najmniej 30 filmów rocznie,

powołać specjalną radę redakcyjną, która będzie stała na straży niezależności informacyjnej stacji CNN i CBS News,

zainwestować ponad miliard dolarów w amerykańską produkcję filmową oraz programy szkoleniowe dla pracowników.

Te warunki mają być gwarancją, że powstający gigant nie zdominuje rynku i nie ograniczy oferty dla widzów, a także nie będzie wywierał politycznego wpływu na swoje redakcje informacyjne.

Co dalej z TVN, HBO Max i CNN? Nowy prezes i wielkie zmiany

Decyzja sądu uruchomiła lawinę. Zaraz po jej ogłoszeniu prezes Paramount Skydance, David Ellison poinformował o pierwszej kluczowej nominacji. Współprezesem połączonej spółki zostanie Ynon Kreiz, czyli człowiek, który do tej pory stał na czele koncernu Mattel i odpowiadał m.in. za gigantyczny sukces filmu „Barbie”. Kreiz ma dołączyć do firmy 5 października 2026 roku, co jest jasnym sygnałem, że właśnie w okolicach tej daty cała transakcja zostanie ostatecznie zamknięta.

W wyniku fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery powstanie prawdziwy kolos, w którego portfolio znajdą się takie marki jak stacje informacyjne CBS News i CNN, polski TVN, platformy streamingowe HBO Max i Paramount+ oraz legendarne studia filmowe Warner Bros. i Paramount Pictures. To imperium medialne, które będzie miało ogromny wpływ na to, co oglądamy w telewizji, w kinie i na platformach streamingowych.

Z polskiej perspektywy kluczowa jest przyszłość stacji TVN, która teraz stanie się częścią jeszcze większej, amerykańskiej korporacji. Choć na razie nie ma mowy o konkretnych planach, to wejście w skład tak potężnego gracza może oznaczać zarówno dostęp do ogromnych zasobów, jak i nieuniknione zmiany organizacyjne.

Warto też zwrócić uwagę na polityczne tło całej operacji. Za przejęciem stoi nie tylko David Ellison, ale także jego ojciec, Larry Ellison. To jeden z najbogatszych ludzi na świecie, założyciel firmy Oracle, a prywatnie bliski sojusznik prezydenta USA Donalda Trumpa. Jego finansowe zaangażowanie w transakcję sprawia, że przyszłość niezależnych redakcji, takich jak CNN, będzie obserwowana ze zdwojoną uwagą.

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