Polska: na stałe w G20?

Polska od lat puka do drzwi najbardziej elitarnego klubu gospodarczego świata. W 2026 roku te starania nabierają realnych kształtów. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, podczas spotkania G20 w USA, nie stwierdziił, że Polska ma w ręku konkretne atuty, które mogą przekonać do nas największych światowych graczy. Choć droga do celu jest skomplikowana, nasze argumenty są trudne do zignorowania.

Kluczem do sukcesu mają być przede wszystkim twarde dane ekonomiczne. Polska gospodarka od lat pokazuje siłę, która budzi respekt na świecie. Zdaniem ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, dynamiczny rozwój i stabilność gospodarcza to główne atuty, które sprawiają, że stałe członkostwo Polski w G20 staje się realną perspektywą. Nie są to tylko puste słowa, a fakty, które minister Domański przedstawił swoim rozmówcom z Chin, Indii, Kanady czy Wielkiej Brytanii.

Co dokładnie sprawia, że kandydatura Polski jest tak mocna? Minister Andrzej Domański wymienia kilka kluczowych punktów:

Jesteśmy najszybciej rosnącą dużą gospodarką Unii Europejskiej.

Nasze tempo wzrostu jest kilkukrotnie wyższe od innych dużych gospodarek unijnych.

Mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia w całej Europie.

Nasz przykład wzrostu gospodarczego, nasze osiągnięcia budzą szacunek na całym świecie

mówił Domański.

Dodatkowym, niezwykle ważnym argumentem jest poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Minister potwierdził, że USA wspierają polskie aspiracje. To potężny sojusznik w rozmowach, które, jak sam przyznaje, toczą się głównie w kuluarach i wymagają ogromnej dyplomatycznej zręczności.

Jakie przeszkody stoją na drodze do G20?

Choć optymizm jest uzasadniony, minister nie mydli oczu. Droga na szczyt jest wyboista. Sam przyznaje, że negocjacje są "często trudne i złożone" i nie jest to proces, który można załatwić podczas jednego spotkania. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że G20 to bardzo hermetyczny klub – od wielu lat nie przyjął do swojego grona żadnego nowego państwa. Każda zmiana w tym składzie to wydarzenie o globalnej randze.

Największą przeszkodą, o której mówi się wprost, jest obecność Rosji. To jeden z członków G20, który ma prawo głosu w sprawie ewentualnego rozszerzenia grupy. Biorąc pod uwagę napięte relacje i otwarte potępianie przez Polskę rosyjskich działań, trudno sobie wyobrazić, by Moskwa poparła naszą kandydaturę.

Wiemy, że strona amerykańska wspiera polskie członkostwo w G20. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w pracach w tym roku. Natomiast pamiętajmy, że w ramach G20 mamy chociaż by Rosję. Mamy kraje, z którymi mamy dobre relacje, ale to nie są kraje, dla których Polska jest w tej chwili najważniejszym partnerem handlowym. Więc ja jestem optymistą, ale tutaj raczej zachowałbym ostrożność

podsumował Domański.

Jak dyplomatycznie zauważył, Polska ma dobre relacje z wieloma krajami, ale nie dla wszystkich jesteśmy partnerem numer jeden. Dlatego, mimo silnych argumentów gospodarczych, uzyskanie stałego członkostwa w G20 wymagać będzie ogromnej pracy dyplomatycznej i budowania sojuszy.

DOMAŃSKI MOCNO: POLSKA ROŚNIE W SIŁĘ