Daniel Obajtek, od wójta Pcimia po europosła, spektakularnie pomnożył swój majątek w ciągu zaledwie dekady dynamicznej kariery.

Jego oszczędności wzrosły z 60 tys. zł do blisko miliona złotych i 50 tys. euro, a do tego doszły wartościowe dzieła sztuki.

Sprawdź, jak dokładnie zmieniły się jego finanse i co jeszcze ujawnił w najnowszym oświadczeniu, budząc liczne pytania.

Od samorządu w Pcimiu, przez państwowe spółki, aż po Parlament Europejski – wraz z karierą Daniela Obajtka zmieniały się także liczby w jego oświadczeniach majątkowych. „Fakt” porównał dokument z 2014 r. z najnowszym oświadczeniem europosła PiS. Różnice dotyczą oszczędności, dochodów, nieruchomości oraz zobowiązań.

Daniel Obajtek jako wójt. Tyle miał oszczędności

Daniel Obajtek przez cztery lata był radnym Pcimia, a w latach 2006–2015 kierował gminą jako wójt. W oświadczeniu majątkowym z 2014 r. wykazał 60 tys. zł oszczędności. Na tym jego ówczesny majątek się nie kończył. Obajtek miał dom o powierzchni 270 mkw., wyceniany na 150 tys. zł, dwa mieszkania oraz gospodarstwo rolne. W dokumentach znajdowało się także kilka działek i udziałów w nieruchomościach oraz 10 proc. udziałów w spółce ERG Bieruń. Po stronie zobowiązań widniało natomiast ponad 372 tys. zł kredytu hipotecznego.

Później kariera Obajtka wyraźnie przyspieszyła. Kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Energą. W 2018 r. został prezesem Orlenu i pozostawał nim do lutego 2024 r. W tym samym roku zdobył mandat europosła z listy PiS.

920 tys. zł i 50 tys. euro. Tak wyglądają oszczędności Obajtka

Dopiero porównanie z najnowszym dokumentem pokazuje skalę zmiany. Obecnie Daniel Obajtek deklaruje 920 tys. zł oraz 50 tys. euro oszczędności. Wykazał również dzieła sztuki i zegarki o łącznej wartości 290 tys. zł.

Duże kwoty pojawiają się także przy jego działalności i mandacie w Parlamencie Europejskim. Z działalności gospodarczej osiągnął w 2025 r. ponad 1,5 mln zł przychodu. Z tytułu mandatu europosła wykazał natomiast 132,7 tys. euro brutto, nie licząc diet i innych świadczeń.

Warto przy tym zaznaczyć, że przychód z działalności gospodarczej nie jest tym samym co dochód ani oszczędności. Nie można więc po prostu zsumować wszystkich wymienionych kwot i przedstawić ich jako obecnego majątku europosła.

Obajtek ma też 825 tys. zł zobowiązań

Najnowsze oświadczenie to nie tylko oszczędności i wartościowe przedmioty. Daniel Obajtek wykazał również 825 tys. zł prywatnych pożyczek po stronie zobowiązań.

Do dokumentu została także złożona korekta. Były prezes Orlenu dopisał w niej Volkswagena Arteona z 2020 r. Jak wyjaśnił, samochód został wcześniej pominięty przez przeoczenie.

Obajtek z nową rolą w PiS?

O byłym prezesie Orlenu znów robi się głośno także z innego powodu. Według ustaleń „Faktu”, europoseł ma otrzymać ważne zadanie w PiS i odpowiadać za przygotowanie gospodarczego programu partii. Jak przekazało gazecie źródło z Nowogrodzkiej, Obajtek ma zajmować się nie tylko energetyką, z którą był kojarzony jako prezes Orlenu, lecz również podatkami, mieszkalnictwem i rolnictwem.

Daniel ma odpowiadać za cały plan gospodarczy PiS w programie wyborczym. Ma świeże pomysły po spotkaniu z sympatykami i przedsiębiorcami w całym kraju – powiedział informator „Faktu”.

Daniel Obajtek ma zaprezentować się w nowej roli 3 października podczas konwencji programowej PiS w Warszawie. Głos mają zabrać tam również Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Ten ostatni nie potwierdził informacji o nowym zadaniu dla europosła, ale również jej nie zdementował.

Będą niespodzianki, ale szczegóły jeszcze są ustalane wewnątrz kierownictwa – powiedział „Faktowi” Czarnek.

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