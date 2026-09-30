Zlatan Ibrahimović wybudował luksusową willę w Szwecji w 2014 r.

Piłkarz sprzedał ją po siedmiu latach za 30 mln szwedzkich koron.

Obecni właściciele próbowali później uzyskać za nieruchomość nawet 32 mln koron.

Teraz cena wywoławcza wynosi 27,5 mln koron.

Trzy piętra, widok na górski krajobraz i historia związana z jedną z największych gwiazd futbolu. Wydawałoby się, że taka nieruchomość nie powinna długo czekać na nabywcę. Tymczasem luksusowa willa, którą Zlatan Ibrahimović wybudował w Szwecji, kolejny raz została wystawiona na sprzedaż. Cena jest już wyraźnie niższa niż przy pierwszej próbie znalezienia nowego właściciela.

Szwedzki „Expressen” opisuje powrót „luksusowego domu Zlatana” na rynek. Obecni właściciele oczekują 27,5 mln szwedzkich koron. Jeszcze latem ubiegłego roku próbowali sprzedać posiadłość za 32 mln koron, a wiosną cena wynosiła 30 mln. Żadna z tych prób nie zakończyła się znalezieniem kupca.

Zlatan Ibrahimović wybudował willę. Później sprzedał ją za 30 mln koron

Historia posiadłości zaczęła się w 2014 r. To właśnie wtedy Zlatan Ibrahimović zdecydował się wybudować trzypiętrową willę z widokiem na ośrodek narciarski w Jämtland. Szwedzki piłkarz pozostawał właścicielem domu przez siedem lat. Następnie sprzedał go za 30 mln koron, co według przeliczenia przytoczonego w materiale odpowiada obecnie około 11,56 mln zł.

Posiadłość kupiło trzech przedsiębiorców. Z czasem sami zdecydowali się ją sprzedać, ale znalezienie nabywcy gotowego zapłacić kilkadziesiąt milionów koron okazało się trudniejsze, niż można byłoby oczekiwać. Co ciekawe, w międzyczasie willa została powiększona o dodatkową sypialnię i pokój do gier. Mimo tego właściciele zdecydowali się zejść z ceny.

Cena spadła do 27,5 mln koron. Pośrednik mówi wprost

Czy tym razem uda się doprowadzić transakcję do końca? Joachim Soederberg z Sotheby's International Realty, agencji zajmującej się luksusowymi nieruchomościami, zwraca uwagę, że znalezienie klienta na tak nietypowy dom wymaga czasu.

To wyjątkowa nieruchomość, a taka sprzedaż często zajmuje dużo czasu – powiedział „Expressen”.

Pośrednik uważa obecną cenę za atrakcyjną, choć ostateczna kwota może być jeszcze nieco niższa. Jego zdaniem transakcja może zamknąć się w okolicach 26,5–27 mln koron.

Związek nieruchomości ze Zlatanem Ibrahimoviciem niewątpliwie przyciąga uwagę, ale zdaniem Soederberga dla osoby gotowej wydać tak dużą kwotę ważniejsze będą konkretne atuty posiadłości.

Willa kusi prywatnością i widokiem

Dom położony jest na wzniesieniu, z dala od głównych tras uczęszczanych przez narciarzy. Jednym z jego atutów ma być niczym niezakłócony widok, a położenie zapewnia nasłonecznienie przez cały rok.

Do tego dochodzą spokój i prywatność. Nieruchomość ma własny garaż, a jej lokalizacja pozwala uniknąć problemów z parkowaniem występujących niżej, we wsi. Jak zauważa pośrednik, osoby zainteresowane nieruchomościami z tego segmentu nie zawsze chcą mieszkać w miejscu, gdzie są stale na widoku.

Soederberg przekonuje przy tym, że zainteresowanie ofertą jest większe, niż oczekiwał, szczególnie biorąc pod uwagę niepewną sytuację na świecie. Na razie pozostaje jednak pytanie, czy zainteresowanie przełoży się na konkretną ofertę zakupu.

Słynny właściciel pomoże znaleźć kupca?

Zlatan Ibrahimović przez większość swojej wielkiej piłkarskiej kariery występował poza Szwecją. Grał m.in. w Juventusie, Interze Mediolan, FC Barcelonie, Paris Saint-Germain, Manchesterze United i Milanie. W reprezentacji Szwecji rozegrał 122 mecze, strzelił 62 gole i zanotował 27 asyst.

Dziś gwiazdor nie ma już udziału w sprzedaży domu. To obecni właściciele próbują znaleźć nabywcę na nieruchomość, którą przed laty kupili właśnie od Ibrahimovicia. Teraz kluczowe pytanie brzmi, czy cena 27,5 mln koron okaże się wystarczająca, by luksusowa willa wreszcie zmieniła właściciela.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko