Koniec ulgi na internet. Kto straci na zmianach od 2027 roku?

Rząd Donalda Tuska przyjął projekt, który wprowadza duże zmiany w ulgach podatkowych. Najważniejsza z perspektywy milionów Polaków jest likwidacja popularnej ulgi na internet. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, od 1 stycznia 2027 roku nie będzie już można odliczyć od dochodu wydatków na domową sieć.

Do tej pory z odliczenia mogli korzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej oraz ryczałtowcy. Ulga pozwalała obniżyć podatek, odliczając od dochodu do 760 zł rocznie. Warunkiem było posiadanie imiennych faktur potwierdzających opłaty za internet. Z preferencji można było skorzystać tylko przez dwa następujące po sobie lata. W praktyce oznacza to, że ostatnią szansą na skorzystanie z ulgi na internet będzie rozliczenie za 2026 rok, składane do 30 kwietnia 2027 roku. Później ta możliwość zniknie na stałe.

To jednak nie koniec cięć. Od 2027 roku zniknie również ulga na ekspansję, skierowana do przedsiębiorców. Wprowadzono ją w 2022 roku, by zachęcić firmy do zdobywania nowych rynków. Pozwalała na dodatkowe odliczenie do 1 mln zł kosztów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Rząd uznał, że ulga na ekspansję, z której w 2024 roku skorzystało niespełna 600 firm, nie spełniła swojego zadania i dlatego zostanie zlikwidowana.

Ulga na robotyzację przedłużona. Co to oznacza dla firm?

Nie wszystkie zmiany w podatkach oznaczają jednak cięcia. Rząd przygotował też dobrą wiadomość dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które inwestują w automatyzację. Chodzi o przedłużenie ulgi na robotyzację, która miała wygasnąć z końcem 2026 roku.

Zgodnie z projektem, ulga na robotyzację będzie obowiązywać nie do końca 2026 roku, ale aż o dziesięć lat dłużej, czyli do końca 2036 roku. To duży ukłon w stronę firm, które chcą modernizować swoje linie produkcyjne. Ulga pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe 50% kosztów poniesionych na zakup nowych robotów przemysłowych oraz specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Nowelizacja wprowadza też ważne doprecyzowanie. Wyjaśnia, że kosztem kwalifikowanym, który można odliczyć, są odpisy amortyzacyjne od zakupionych maszyn, a nie cała cena ich nabycia od razu. To istotna informacja dla księgowych i dyrektorów finansowych planujących inwestycje.

Więcej pieniędzy dla krwiodawców. Jakie odliczenie po zmianach?

Projekt nowelizacji podatkowej to także dobra wiadomość dla... honorowych dawców krwi. Rząd chce podwoić kwotę, jaką można odliczyć od dochodu z tytułu oddanej krwi lub jej składników. Obecnie rekompensata, stanowiąca podstawę ulgi, wynosi 130 zł za litr. Po zmianach rekompensata za oddany litr krwi wzrośnie do 260 zł, co ma zachęcić więcej osób do honorowego krwiodawstwa. W ten sposób rząd chce docenić osoby dzielące się najcenniejszym darem i jednocześnie zwiększyć zapasy krwi w kraju.

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