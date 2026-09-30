Rząd Donalda Tuska powołuje nową agencję. Czym jest Centrum Walki z Dezinformacją?

Rząd bierze się za walkę z kłamstwem i propagandą w sieci. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie powołujące nową instytucję. O wszystkim poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas VIII Forum Cyberbezpieczeństwa w Warszawie.

W Polsce będziemy mieli – jako pierwsi w Europie – jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją

zapowiedział. Nowa agencja ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia, głównie te inspirowane przez Rosję. Nowo powołane Centrum Walki z Dezinformacją ma za zadanie operacyjnie wspierać państwo i przygotowywać ramy do skutecznego zwalczania fałszywych narracji. W planach jest stworzenie dokumentu, który precyzyjnie wskaże źródła zagrożeń i polskie metody przeciwdziałania.

Szefem nowej instytucji został Paweł Olszewski, który obecnie pełni funkcję wiceministra cyfryzacji. To on będzie odpowiedzialny za koordynację działań Centrum. Wicepremier Gawkowski podkreślił też, że Polska jest już teraz jednym z globalnych liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Mamy znakomite relacje z naszymi partnerami z Waszyngtonu i ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy partnerem dla innych państw, które się od nas uczą

zapewnił.

Jak będzie działać Centrum Walki z Dezinformacją?

Nowa agencja nie będzie tylko teoretycznym tworem. Jej zadania są bardzo konkretne i mają przełożyć się na realne działania. Przede wszystkim Centrum ma na bieżąco analizować i identyfikować działania dezinformacyjne wymierzone w Polskę. Gdy takie kłamliwe narracje zostaną wykryte, do zadań Centrum będzie należało tworzenie i wydawanie oficjalnych komunikatów, które będą je prostować. Ma też powstać specjalna strona internetowa. To na niej agencja będzie publicznie odnosić się do najbardziej szkodliwych i rozpowszechnionych kłamstw, demaskując je krok po kroku.

Centrum będzie również przygotowywać informacje oraz opracowywać rekomendacje dla całej administracji publicznej, co ma systemowo usprawnić walkę z dezinformacją w Polsce. Chodzi o to, by wszystkie urzędy i instytucje państwowe wiedziały, jak reagować na zagrożenia i jak się przed nimi bronić.

"Będę wskazywał palcem". Rząd zapowiada walkę z konkretnymi osobami

Paweł Olszewski zapowiada, że nie będzie się ograniczał do ogólnych komunikatów. Jego słowa wskazują, że walka z dezinformacją ma być prowadzona w sposób bardzo bezpośredni, a nawet personalny. Wiceminister zapewnił, że choć swobody obywatelskie są na pierwszym miejscu, to "wolność słowa nie oznacza wolności do mowy nienawiści i szerzenia rosyjskiej propagandy".

Paweł Olszewski poszedł o krok dalej i zapowiedział publiczne wskazywanie osób i środowisk, które jego zdaniem szkodzą Polsce, powielając rosyjskie narracje.

Osobiście będę wskazywał palcem tych, którzy (...) tłumaczą z rosyjskiego na polski te narracje, które szkodzą Polakom i godzą w bezpieczeństwo państwa. I będę wprost wskazywał takie osoby, jak choćby Grzegorz Braun i jego środowisko, Braci Kamratów, którzy stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, integralności społeczeństwa, uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej

- powiedział. Tak ostra deklaracja oznacza, że rząd Donalda Tuska chce nie tylko demaskować fałszywe informacje, ale też piętnować ich źródła. "Takie narracje muszą być piętnowane i muszą być pokazywane" – podsumował Olszewski.

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