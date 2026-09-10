Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz o historycznym znaczeniu wyborów parlamentarnych 2026.

Określenie głosowania jako "cywilizacyjnego wyboru" między Wschodem a Zachodem.

Ostre ostrzeżenie przed rosyjską dezinformacją i siłami politycznymi, które ją powielają.

Bezpośrednie wskazanie na Konfederację Grzegorza Brauna jako przykład takiego zagrożenia.

Podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił bardzo dosadną wizję nadchodzących wyborów parlamentarnych w 2026 roku. Jego zdaniem nie będzie to zwykłe głosowanie na posłów i senatorów, a fundamentalny „wybór cywilizacyjny”. Jak tłumaczył, Polacy zdecydują między „cywilizacją Zachodu a Wschodu”, a także między tymi, „którzy chcą nas łączyć, a tymi, którzy chcą nas już do końca podzielić”. To jasny sygnał, że rząd Donalda Tuska zamierza przedstawiać zbliżającą się kampanię jako starcie o przyszłe miejsce Polski w świecie.

Kosiniak-Kamysz o rosyjskiej dezinformacji i Konfederacji

Minister obrony narodowej poświęcił dużą część swojego wystąpienia zagrożeniu, jakim jest dezinformacja. Zwrócił uwagę, że największym problemem nie jest sama rosyjska propaganda, ale jej bezkrytyczne powielanie w kraju.

Poradzimy sobie z rosyjską propagandą (...). Nie poradzimy sobie z tymi, którzy będą ją bezmyślnie, w sposób głupi albo strategiczny, powielać

– zaznaczył polityk. Szef MON wprost oskarżył niektóre środowiska polityczne o świadome lub bezmyślne powielanie rosyjskiej dezinformacji, co uznał za jedno z największych zagrożeń dla państwa.

Niektóre [środowiska] się mienią jako nieskazitelne, jako takie, które nigdy nie rządziły. Są przeciwko wszystkim. Oni najpierw są przeciwko Ukraińcom, są przeciwko Żydom, przeciwko Niemcom. Zaraz będą przeciwko sąsiadom z drugiej strony ulicy, a później będą przeciwko każdemu Polakowi. To jest modus operandi takich sił jak Konfederacja Grzegorza Brauna

– podkreślił wicepremier.

Polska jako lider bezpieczeństwa w Europie?

Na koniec swojego wystąpienia wicepremier zapowiedział, że rząd będzie konsekwentnie pokazywał swoje dokonania w sferze bezpieczeństwa, ale też nie zamierza udawać, że wszystko jest idealne.

Nie jesteśmy idealni, a jesteśmy najlepsi

– stwierdził, odnosząc się zarówno do Polski, jak i obozu politycznego, który reprezentuje.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że celem jest obrona wizji Polski w centrum Europy, a nie „wypchniętej gdzieś na wschód”. W jego ocenie nasz kraj ma być odważny i nie podążać ślepo za nikim. Jak podsumował, Polska ma być „liderem architektury bezpieczeństwa”.

KARPACZ 2026 Radosław Nielek