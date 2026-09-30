Pełczyńska-Nałęcz: "Całe KPO zainwestowane". Wiemy, kiedy do Polski trafi ostatnie 55 mld zł

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-30 14:35

Całość środków z programu Krajowy Plan Odbudowy (KPO) została już zainwestowana. Jak informuje rząd, środki z KPO przyczyniły się do wzrostu PKB o ok. 1,5 proc., a do Komisji Europejskiej trafił już ostatni wniosek o płatność na kwotę 55 mld zł.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas rozmowy. O sukcesie inwestycji z KPO przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Art Service/Super Express
  • Minister Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że cały Krajowy Plan Odbudowy został zainwestowany, podnosząc wzrost PKB Polski o około 1,5%.
  • Polska oczekuje na wpłatę 55 mld zł z ostatniego wniosku KPO w okolicach Bożego Narodzenia, a 35 mld zł z poprzedniego ma trafić do kraju już w czwartek.
  • Fundusze z KPO, w ramach 1,2 mln umów, zasiliły kluczowe obszary takie jak energetyka, transport, żłobki i rozwój szybkiego internetu.
  • Pełna realizacja KPO jest oceniana jako "ogromny sukces", który umocnił Polskę jako lidera rozwoju gospodarczego w Europie.

KPO motorem napędowym polskiej gospodarki

Realizacja Krajowego Planu Odbudowy weszła w decydującą fazę. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że 100 proc. środków dostępnych w ramach programu zostało już zakontraktowane i zainwestowane w polską gospodarkę. To kamień milowy, który według rządu już teraz przynosi wymierne korzyści. – Dzisiaj możemy powiedzieć: zrobiliśmy 100 proc., całe KPO zostało zainwestowane i już dzisiaj widzimy, że KPO stało się motorem rozwojowym Polski – powiedziała w środę minister Pełczyńska-Nałęcz. Zdaniem minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dzięki inwestycjom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) wzrost PKB Polski jest wyższy o około 1,5 proc. To właśnie ten impuls sprawia, że – jak oświadczyła minister – Polska dzięki KPO jest liderem rozwoju gospodarczego w Europie.

Skalę przedsięwzięcia obrazuje liczba 1,2 miliona umów podpisanych w ramach programu, co świadczy o szerokim zaangażowaniu środków w różnych sektorach gospodarki i regionach kraju.

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Kiedy ostatnie środki z KPO trafią do Polski i na co zostaną wydane?

Finalizacja programu oznacza również zamknięcie kwestii płatności. Minister Pełczyńska-Nałęcz podpisała dziewiąty, ostatni wniosek o płatność z KPO, który opiewa na rekordową kwotę 55 mld zł. Jednocześnie już w czwartek do Polski ma trafić 35 mld zł pochodzące z przedostatniego wniosku, złożonego kilka tygodni temu. Łącznie do tej pory Polska otrzymała z KPO ponad 124 mld zł. Minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że środki z ostatniego, dziewiątego wniosku o płatność w wysokości 55 mld zł mają wpłynąć do Polski na Boże Narodzenie. Pieniądze te zasilą kluczowe dla rozwoju kraju inwestycje. Zgodnie z informacjami resortu, środki z KPO są przeznaczane między innymi na transformację energetyczną, modernizację transportu publicznego i kolei, tworzenie nowych miejsc w żłobkach, termomodernizację budynków szkolnych oraz rozwój sieci szybkiego internetu. Całkowity budżet programu dla Polski to ok. 233 mld zł (54,71 mld euro). Składa się na niego ok. 107 mld zł w formie bezzwrotnych dotacji oraz ok. 126 mld zł w postaci preferencyjnych pożyczek, które mają wzmocnić polską gospodarkę i przyspieszyć jej rozwój po kryzysie wywołanym pandemią.

Impact 2026 - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
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KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
KPO