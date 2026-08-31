- Polska otrzyma ostatnie 90 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy w dwóch transzach, które wpłyną do kraju w październiku i grudniu tego roku.
- Minister funduszy i polityki regionalnej podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie, dwukrotnie szybciej niż inne kraje UE.
- Wszystkie inwestycje objęte KPO są na ukończeniu lub zostały już zrealizowane, co gwarantuje pełne wykorzystanie każdego grantowego środka.
- Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 mld euro, z czego 25,3 mld euro stanowią bezzwrotne dotacje.
Harmonogram wypłat ostatnich środków z KPO. Kiedy 90 mld zł trafi do Polski?
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła konkretny harmonogram wypłat ostatnich pieniędzy należnych Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To ogromny zastrzyk gotówki, który zasili finanse publiczne jeszcze przed końcem bieżącego roku. Jak poinformowała szefowa resortu, cała kwota zostanie przekazana w dwóch osobnych transzach. Szefowa MFiPR poinformowała, że do końca roku do Polski spłynie 90 mld zł w ramach ostatnich środków KPO, co nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza z nich ma trafić na rachunki w październiku. Ostatnia, finalna płatność, opiewająca na kwotę poniżej 50 mld zł, zostanie zrealizowana w grudniu. To oznacza zamknięcie etapu pozyskiwania funduszy z tego unijnego instrumentu finansowego.
Pełczyńska-Nałęcz o sukcesie w negocjacjach. „To, co innym zajęło 5 lat, my zrobiliśmy dwa razy krócej”
Minister Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że sprawne zakończenie prac nad uruchomieniem wszystkich funduszy było dużym sukcesem administracji. Według niej, proces wdrażania i realizacji projektów udało się znacząco przyspieszyć w porównaniu do standardowych ram czasowych w innych krajach Unii Europejskiej. Minister podkreśliła, że realizacja inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy przebiegła w Polsce w rekordowo krótkim czasie.
"Udała nam się rzecz niezwykle trudna (...), to co normalnie innym krajom europejskim zajęło 5 lat, my przy KPO zrobiliśmy w czasie dwa razy krótszym. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystkie inwestycje KPO zostały włożone na tory, wiele z nich już się skończyło i zostały zrealizowane. Dzisiaj, 31 sierpnia 2026 r., to dzień, kiedy wszystko to, na co umówiliśmy się z KE jako wykonanie KPO musi zostać zakończone i dzisiaj chcę powiedzieć, że wszystko to zostało zakończone" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który ma wzmocnić polską gospodarkę oraz uczynić ją bardziej odporną na kryzysy. Fundusze są przeznaczone na wsparcie reform i inwestycji w kluczowych obszarach, takich jak zielona transformacja, cyfryzacja, ochrona zdrowia, innowacyjność oraz inteligentna mobilność. Łącznie Polska ma do wykorzystania z Krajowego Planu Odbudowy ok. 54,7 mld euro, w tym prawie 25,3 mld euro w dotacjach i ponad 29,4 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.
Źródło: PAP Biznes