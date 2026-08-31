Polska otrzyma ostatnie 90 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy w dwóch transzach, które wpłyną do kraju w październiku i grudniu tego roku.

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie, dwukrotnie szybciej niż inne kraje UE.

Wszystkie inwestycje objęte KPO są na ukończeniu lub zostały już zrealizowane, co gwarantuje pełne wykorzystanie każdego grantowego środka.

Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 mld euro, z czego 25,3 mld euro stanowią bezzwrotne dotacje.

Harmonogram wypłat ostatnich środków z KPO. Kiedy 90 mld zł trafi do Polski?

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła konkretny harmonogram wypłat ostatnich pieniędzy należnych Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To ogromny zastrzyk gotówki, który zasili finanse publiczne jeszcze przed końcem bieżącego roku. Jak poinformowała szefowa resortu, cała kwota zostanie przekazana w dwóch osobnych transzach. Szefowa MFiPR poinformowała, że do końca roku do Polski spłynie 90 mld zł w ramach ostatnich środków KPO, co nastąpi w dwóch transzach. Pierwsza z nich ma trafić na rachunki w październiku. Ostatnia, finalna płatność, opiewająca na kwotę poniżej 50 mld zł, zostanie zrealizowana w grudniu. To oznacza zamknięcie etapu pozyskiwania funduszy z tego unijnego instrumentu finansowego.

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Pełczyńska-Nałęcz o sukcesie w negocjacjach. „To, co innym zajęło 5 lat, my zrobiliśmy dwa razy krócej”

Minister Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że sprawne zakończenie prac nad uruchomieniem wszystkich funduszy było dużym sukcesem administracji. Według niej, proces wdrażania i realizacji projektów udało się znacząco przyspieszyć w porównaniu do standardowych ram czasowych w innych krajach Unii Europejskiej. Minister podkreśliła, że realizacja inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy przebiegła w Polsce w rekordowo krótkim czasie.

"Udała nam się rzecz niezwykle trudna (...), to co normalnie innym krajom europejskim zajęło 5 lat, my przy KPO zrobiliśmy w czasie dwa razy krótszym. Dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystkie inwestycje KPO zostały włożone na tory, wiele z nich już się skończyło i zostały zrealizowane. Dzisiaj, 31 sierpnia 2026 r., to dzień, kiedy wszystko to, na co umówiliśmy się z KE jako wykonanie KPO musi zostać zakończone i dzisiaj chcę powiedzieć, że wszystko to zostało zakończone" - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który ma wzmocnić polską gospodarkę oraz uczynić ją bardziej odporną na kryzysy. Fundusze są przeznaczone na wsparcie reform i inwestycji w kluczowych obszarach, takich jak zielona transformacja, cyfryzacja, ochrona zdrowia, innowacyjność oraz inteligentna mobilność. Łącznie Polska ma do wykorzystania z Krajowego Planu Odbudowy ok. 54,7 mld euro, w tym prawie 25,3 mld euro w dotacjach i ponad 29,4 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.

Źródło: PAP Biznes