Rada Ministrów przyjęła kluczowe ustawy pakietu zmian w ochronie zdrowia, m.in. dotyczące przejrzystości wynagrodzeń medyków i jawności postępowań konkursowych.

Wprowadzona zostanie ustawa regulująca limity wynagrodzeń dla medyków, z celem szybkiego wdrożenia nowych zasad.

Jednostki medyczne będą miały 6 miesięcy na dostosowanie umów do nowych przepisów, które wejdą w życie miesiąc po ogłoszeniu.

Premier Donald Tusk podkreślał potrzebę szybkiego wprowadzenia tych zmian, aby uporządkować system ochrony zdrowia.

Rząd przyjął pakiet ustaw. Co się zmieni w ochronie zdrowia?

Rada Ministrów dała zielone światło dla pakietu ustaw, które mają głęboko zreformować system opieki zdrowotnej w Polsce. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, przyjęte projekty dotyczą kluczowych obszarów, które od lat budziły kontrowersje i były przedmiotem publicznej debaty. Nowe regulacje mają na celu przede wszystkim zwiększenie transparentności systemu.

Głównym celem przyjętych regulacji jest wprowadzenie systemowych i długo wyczekiwanych zmian w ochronie zdrowia, które mają zwiększyć transparentność i racjonalizację wydatków. Zmiany obejmą nie tylko kwestie finansowe, ale również zasady zatrudniania personelu oraz przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze i kontrakty. Rząd liczy, że dzięki nowym przepisom uda się ukrócić patologie z placówek medycznych w całym kraju.

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Limity wynagrodzeń dla medyków. Ile czasu na dostosowanie umów?

Najwięcej emocji budzi ustawa wprowadzająca górne granice zarobków dla personelu medycznego. Projek ma wejść w życie zaraz po zakończeniu procesu legislacyjnego. Najważniejszym elementem pakietu są przepisy wprowadzające limity wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Ustawa przewiduje przepisy przejściowe, dając jednostkom medycznym czas na adaptację. Dyrektorzy szpitali i innych placówek będą mieli dokładnie 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie na dostosowanie obowiązujących umów do nowego rygoru prawnego. Oznacza to konieczność renegocjacji lub zawarcia nowych kontraktów, które będą zgodne z wprowadzonymi limitami płacowymi. Zgodnie z komunikatem resortu zdrowia, przyjęte przez Radę Ministrów ustawy wejdą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

„Dziękuję Minister Zdrowia. Rozmawialiśmy długo o tym, w jaki sposób starannie przygotować projekty ustaw i rozporządzeń, ale równocześnie, żeby nie czekać z tym i możliwie szybko wprowadzić zmiany» - podkreślił premier Donald Tusk.

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