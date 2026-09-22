Posiedzenie rządu ws. zarobków lekarzy i zwiększenia akcyzy na alkohol

Rząd chce wprowadzić znaczące zmiany dla medyków, ograniczając czas pracy do dwóch etatów, ustalając maksymalną stawkę 240 zł brutto/godzinę oraz limit miesięcznych zarobków do 16-krotności płacy minimalnej.

Spodziewane są podwyżki akcyzy na alkohol (np. etanol o ponad 1000 zł/hl do 2027 r.) oraz wzrost VAT-u do 23% na piwa i wina bezalkoholowe, a także niektóre napoje energetyczne.

Zmieni się mechanizm opłaty cukrowej – jej obowiązek zostanie przeniesiony na producentów/importerów, a naliczanie obejmie łączną ilość wszystkich cukrów w napoju.

Wśród innych decyzji znalazły się zmiany w podatkach PIT i CIT (np. estoński CIT, amortyzacja aut) oraz propozycje uszczelnienia systemu zdrowia, w tym większa jawność konkursów na świadczenia.

Rewolucja w wynagrodzeniach medyków. Rząd wprowadza limity i maksymalne stawki

Rząd planuje rewolucję w systemie ochrony zdrowia, wprowadzając twarde limity zarobków dla personelu medycznego. Miesięczne zarobki lekarza pracującego na dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto. Projekt nowelizacji, będący efektem ultimatum premiera Donalda Tuska, zakłada również maksymalną stawkę godzinową na poziomie 240 zł brutto oraz ograniczenie łącznego czasu pracy do dwóch etatów. Dodatkowo, aby zapewnić stabilność zatrudnienia w placówkach, wprowadzony zostanie minimalny wymiar zatrudnienia w szpitalach na poziomie pół etatu. System ma odejść od kontrowersyjnego uzależniania pensji od procentu wartości wykonanych procedur. Nowe zasady mają wejść w życie 30 dni od publikacji ustawy dla nowych umów, a szpitale będą miały 12 miesięcy na dostosowanie obecnych kontraktów.

NAJSZTUB OSTRO O LEKARZACH "TO SŁUŻBA, NIE BANKOMAT ZDROWIA!"

Wyższa akcyza na alkohol i VAT. Ile więcej zapłacimy za używki?

Kolejnym kluczowym punktem obrad rządu są propozycje, które uderzą w portfele konsumentów. Projekt zakłada podniesienie stawki VAT z 5 proc. (w detalu) i 8 proc. (w gastronomii) do 23 proc. na m.in. piwo i wino bezalkoholowe oraz napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Rząd planuje również znaczną podwyżkę akcyzy na alkohol, w ramach której stawka na alkohol etylowy wzrośnie z 8 811 zł do 10 109 zł za hektolitr. To nie koniec, bo wyższa akcyza obejmie też piwo (wzrost z 12,04 zł do 13,82 zł za hl st. Plato) i wino (z 245 zł do 280,83 zł za hl). Co istotne, dodatkowe wpływy uzyskane w wyniku podwyżek stawek akcyzy zostaną w całości przekazane na ochronę zdrowia poprzez zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Rządowe plany obejmują również inne zmiany w podatkach. Modyfikacji ulegnie m.in. opłata cukrowa, której obowiązek zapłaty zostanie przeniesiony ze sprzedawców na producentów i importerów. Przedsiębiorców czekają też zmiany w CIT, m.in. likwidacja możliwości wyboru estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego.

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