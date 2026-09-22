Wielkie zmiany w systemie kaucyjnym. Polacy już nie stracą pieniędzy za zwrot butelek

Anna Wojnowska
2026-09-22 13:06

Dotychczasowe zasady zwrotu opakowań w Polsce budziły spore kontrowersje, zwłaszcza w kwestii terminów ważności wydawanych bonów. Jeden z rynkowych liderów zdecydował się na nagłą zmianę, która może wyznaczyć nowy standard w handlu. To odpowiedź na rosnące niezadowolenie konsumentów i zapowiedzi rządowych reform.

Dłoń osoby wkładającej puszkę do recyklomatu. O nowych zasadach systemu kaucyjnego przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
  • Wprowadzony w Polsce system kaucyjny od początku irytował konsumentów zbyt krótkimi terminami na realizację otrzymanych bonów.
  • W odpowiedzi na te głosy sieć Biedronka zdecydowała się na nagły ruch i aż czterokrotnie wydłużyła czas na odebranie pieniędzy.
  • Sprawdź, jak na to zareagowała konkurencja i jakie rewolucyjne zmiany w przepisach szykuje właśnie ministerstwo klimatu.

Nowe standardy na rynku recyklomatów

Od momentu wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce, co miało miejsce 1 października 2025 roku, jednym z najczęściej krytykowanych elementów był krótki czas na realizację bonów z recyklomatów. Wiele sieci stosowało minimalny, wymagany prawem 30-dniowy termin ważności. Sytuacja ta ulega jednak dynamicznej zmianie.

Sieć Biedronka ogłosiła, że od poniedziałku 21 września wydłuża ważność swoich voucherów kaucyjnych z dotychczasowych 30 do aż 120 dni (czyli czterech miesięcy). Zmiana ta dotyczy ponad 3900 recyklomatów przy sklepach tej sieci. Decyzja ta zapadła po analizie dotychczasowego funkcjonowania systemu i ma na celu zwiększenie komfortu konsumentów przy odzyskiwaniu środków z kaucji.

Dlaczego zdecydowano się na zmiany?

Krótkie terminy ważności bonów były źródłem frustracji osób, które oddawały opakowania okazjonalnie i zapominały o realizacji kuponów. Z analizy przygotowanej przez aplikację Pan Paragon wynika, że przeciętny konsument tracił w ten sposób około 159 złotych rocznie. Niewykorzystane środki z kaucji zasilały budżety operatorów systemu.

Wydłużenie czasu na realizację voucherów ma zapobiec takim stratom. Według danych sieci Biedronka, do połowy września 2026 roku oddano w jej placówkach ponad 1,5 miliarda opakowań, a dziennie do punktów zwrotu trafia około 10 milionów sztuk. Średnia wartość jednego vouchera wynosi około 12 złotych (zwrot 24 opakowań). Rekordowa jednorazowa transakcja miała miejsce w Warlubiu, gdzie za zwrot 1503 opakowań wydano bon o wartości 751,50 złotych.

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Jakie terminy bonów obowiązują w poszczególnych sieciach?

Obecnie na polskim rynku panuje duże zróżnicowanie, ponieważ każda sieć handlowa ustala zasady ważności bonów samodzielnie. Wykaz terminów ważności voucherów w najpopularniejszych sieciach:

  • Auchan oraz Dino – bony są ważne bezterminowo.
  • POLOmarket – termin ważności wynosi 3 lata.
  • Biedronka – od 21 września okres ten wynosi 120 dni.
  • Lidl – od 1 października termin zostanie wydłużony do 100 dni (wcześniej 30 dni).
  • Kaufland – bony są ważne przez 100 dni.
  • Netto oraz Stokrotka – na realizację kuponu przewidziano 90 dni.
  • Carrefour – ważność wynosi 60 dni.
  • ALDI oraz Żabka – obowiązuje minimalny termin 30 dni.

Rządowe plany ujednolicenia przepisów

Samodzielne decyzje sieci handlowych wyprzedzają planowane ruchy legislacyjne. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, reprezentowane przez minister Paulinę Hennig-Kloskę oraz wiceminister Anitę Sowińską, zapowiedziało prace nad nowelizacją ustawy kaucyjnej. Resort planuje ujednolicenie i ustawowe wydłużenie ważności bonów dla całego rynku.

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Prace analityczne w ministerstwie mają zakończyć się jeszcze we wrześniu 2026 roku. Propozycje zakładają, że minimalny czas na realizację bonu powinien wynosić co najmniej trzy miesiące, a docelowo nawet pół roku. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów to poszczególne sieci handlowe będą decydować o tym, jak długo konsumenci mogą realizować swoje vouchery.

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