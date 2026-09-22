Najnowsze dane GUS wskazują na nadchodzące zmiany w wysokości emerytur, które mogą znacząco zasilić budżety milionów seniorów.

Prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,52 proc. oznacza potencjalne podwyżki świadczeń od 93 zł do nawet 281 zł miesięcznie.

Sprawdź, czy Twoja emerytura również wzrośnie i dowiedz się, jakie dodatki dla seniorów również zostaną zwaloryzowane.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego mają znaczenie dla milionów emerytów i rencistów. Inflacja w sierpniu 2026 r. wyniosła 3,4 proc. rok do roku, a wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w tym samym okresie o 5,6 proc. rok do roku. To właśnie dane dotyczące wzrostu cen i płac są kluczowe dla mechanizmu waloryzacji świadczeń.

Na podstawie sierpniowych wartości wyliczyliśmy wskaźnik na poziomie 4,52 proc. Następnie sprawdziliśmy, co oznaczałby dla konkretnych emerytur oraz dodatków przysługujących seniorom. Różnice są wyraźne – w przedstawionych przez nas przykładach sama emerytura mogłaby wzrosnąć od 93 do 281 zł miesięcznie.

Emerytura 3006 zł wzrosłaby do 3142 zł

Przy świadczeniu wynoszącym 2051 zł zastosowanie wskaźnika 4,52 proc. dałoby 2144 zł, czyli o 93 zł więcej miesięcznie. Emerytura w wysokości 2177 zł wzrosłaby do 2275 zł – tutaj senior zyskałby 98 zł. Przy 2488 zł nowa kwota wyniosłaby 2600 zł, co oznaczałoby 112 zł podwyżki.

Większa emerytura oznacza odpowiednio większą nominalną zmianę. Przy 3006 zł świadczenie wzrosłoby do 3142 zł, czyli o 136 zł. Emerytura wynosząca 3524 zł zwiększyłaby się do 3683 zł – różnica wyniosłaby 159 zł miesięcznie.

Przy świadczeniu w wysokości 4043 zł po podwyżce byłoby to 4226 zł. Senior otrzymywałby więc 183 zł więcej miesięcznie. Jeszcze większą różnicę widać przy świadczeniach przekraczających 5 tys. zł.

Nawet 281 zł więcej miesięcznie. Tyle pokazują wyliczenia

Osoba otrzymująca 5183 zł mogłaby liczyć na wzrost świadczenia do 5417 zł, czyli o 234 zł. Przy emeryturze w wysokości 6220 zł nowa kwota wyniosłaby natomiast 6501 zł. To już 281 zł więcej miesięcznie.

W galerii pokazujemy również szereg kwot pośrednich. Przykładowo 3317 zł zmieniłoby się w 3467 zł, co daje 150 zł podwyżki. Przy 3732 zł byłoby to 3901 zł – o 169 zł więcej, natomiast 3939 zł wzrosłoby do 4117 zł, czyli o 178 zł. Dzięki temu każdy senior może znaleźć w kwotę zbliżoną do swojego świadczenia i sprawdzić skalę możliwej podwyżki.

W górę poszłyby także dodatki dla seniorów

Na samych emeryturach i rentach zmiany się nie kończą. Waloryzacji podlegają również określone dodatki do świadczeń. Przy wskaźniku 4,52 proc. dodatek pielęgnacyjny wzrósłby z 366,68 zł do 383,25 zł, czyli o 16,57 zł. Taka sama zmiana dotyczyłaby dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie.

Dodatek kompensacyjny zwiększyłby się z 55 zł do 57,49 zł, a więc o 2,49 zł. Z kolei osoby uprawnione do dodatku dla sieroty zupełnej zamiast obecnych 689,17 zł otrzymywałyby 720,32 zł – o 31,15 zł więcej.

Ten dodatek może przekroczyć 1467 zł

Największa nominalna podwyżka dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego. Obecna kwota 1403,90 zł przy zastosowaniu wskaźnika 4,52 proc. wzrosłaby do 1467,36 zł. Różnica wyniosłaby 63,46 zł miesięcznie.

Świadczenie wynoszące obecnie 348,40 zł wzrosłoby do 364,15 zł, czyli o 15,75 zł. Z kolei kwota 18,39 zł zwiększyłaby się do 19,22 zł – w tym przypadku podwyżka wyniosłaby 83 gr.

Inflacja 3,4 proc., płace w górę o 5,6 proc. To ważne dla waloryzacji

Skąd bierze się wskaźnik wykorzystany w naszych wyliczeniach? Mechanizm waloryzacji emerytur i rent uwzględnia wzrost cen oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego publikowane przez GUS dane pozwalają obserwować, w jakim kierunku może zmierzać wysokość świadczeń.

W sierpniu 2026 r. inflacja wyniosła 3,4 proc. rok do roku, natomiast wynagrodzenia wzrosły o 5,6 proc. rok do roku. Na podstawie tych danych otrzymaliśmy wartość 4,52 proc. i zastosowaliśmy ją do świadczeń oraz dodatków przedstawionych w tabelach.

Ostateczne kwoty poznamy w przyszłym roku

Wskaźnik 4,52 proc. jest prognozą wyliczoną na podstawie obecnie dostępnych danych, a nie oficjalnym wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent. Przedstawione kwoty pokazują, jak wyglądałyby świadczenia, gdyby właśnie taka wartość została zastosowana przy waloryzacji od 1 marca 2027 r.

Do ustawowego wyliczenia potrzebne będą dane obejmujące cały 2026 r., dlatego ostateczny wskaźnik może się jeszcze zmienić. Dla porównania w 2026 r. waloryzacja wyniosła 5,3 proc. Jeśli obecne 4,52 proc. utrzymałoby się w ostatecznych danych, przyszłoroczny procentowy wzrost świadczeń byłby niższy niż tegoroczny.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk