W Biedronce znajdziesz prezent idealny na Dzień Chłopaka. Panowie będą zachwyceni

Gotowi na każdą przygodę, czyli outdoorowy niezbędnik

Główną gwiazdą tego zestawienia jest bez wątpienia Plecak z wyposażeniem marki Setty (129,00 zł / zestaw). To kompletny zestaw survivalowo-outdoorowy, który robi ogromne wrażenie swoją zawartością, szczególnie biorąc pod uwagę przystępną cenę. Wewnątrz pojemnego plecaka o wymiarach 51 x 38 x 18 cm ukryto aż 15 elementów ułatwiających przetrwanie w terenie. Znajdziemy tam między innymi latarkę LED, wiatroodporne zapałki, płaszcz przeciwdeszczowy, kubek ze stali nierdzewnej, nóż taktyczny czy namiot termiczny. Dostępny w klasycznej czerni i wzorze moro, stanowi idealny pomysł na prezent łączący męską pasję do przygód z czystą funkcjonalnością. W sklepach stacjonarnych jest dostępny od 19 września.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Plecak z wyposażeniem, Setty, 129,00 zł / zestaw

Codzienna dawka technologii bez obciążania portfela

Jeśli obdarowywany mężczyzna jest fanem nowinek technologicznych, warto zwrócić uwagę na dział z elektroniką. Znajdziemy tam sprzęty, które oferują naprawdę wiele w segmencie budżetowym. Na szczególną uwagę zasługują Słuchawki TWS z aktywną redukcją szumów ANC marki Forever (49,99 zł / zestaw). Obecność technologii ANC w tej półce cenowej to prawdziwa rzadkość, a nowoczesny design i praktyczne etui ładujące sprawiają, że to świetny wybór na co dzień.

Ciekawą propozycją jest również Smartwatch AI (99,00 zł / zestaw), oferujący ponad 100 trybów sportowych i baterię wytrzymującą do 10 dni. Dodatkowym plusem są dwa wymienne paski w zestawie. Całość technologicznego wyposażenia świetnie dopełni Głośnik BT o mocy 10 W (49,99 zł / szt.), wyposażony w moduł Bluetooth 5.3 oraz funkcję stereo TWS, dzięki której możemy sparować ze sobą dwa urządzenia dla lepszego dźwięku przestrzennego. Te gadżety trafiły na półki 21 września.

Od warsztatu po jesienną garderobę

Kolejne strony katalogu kryją przemyślane propozycje dla miłośników spędzania czasu w garażu, pasjonatów motoryzacji oraz osób ceniących miejską wygodę. Dla każdego fana majsterkowania nie lada gratką będą Klucze grzechotkowe i nasadki Niteo (149,00 zł / zestaw). To potężny, 94-elementowy komplet wykonany z solidnej stali chromowo-wanadowej, co świadczy o wysokiej trwałości narzędzi. Zestaw pojawił się w sklepach 19 września.

Z kolei na 21 września zaplanowano premierę prezentów o charakterze hobbystycznym i modowym. Znajdziemy tu specjalnie promowany z okazji Dnia Chłopaka kolekcjonerski Zestaw 6 samochodzików Hot Wheels Silver (69,90 zł / opak.), a dla miłośników luźnego stylu retro – męską odzież marki Kubota. Za 59,90 zł kupimy spodnie dresowe, a za 69,90 zł bluzę. Powrót tej kultowej polskiej marki w jesiennym, niezwykle wygodnym wydaniu to po prostu strzał w dziesiątkę.