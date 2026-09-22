W Biedronce znajdziesz prezent idealny na Dzień Chłopaka. Panowie będą zachwyceni

Anna Wojnowska
2026-09-22 12:04

Najnowszy katalog sieci Biedronka to prawdziwa kopalnia inspiracji, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się Dnia Chłopaka. Znaleźliśmy w nim innowacyjną elektronikę, kultowe perełki motoryzacyjne i rozwiązania dla fanów majsterkowania. Sprawdź naszą selekcję najciekawszych nowości, które odmienią jesienną rutynę.

Sklep Biedronka z parkingiem. Na miniaturze obok czarny plecak survivalowy z wyposażeniem. O promocjach na Eska.
Autor: AI/ Materiały prasowe Szukasz prezentu na Dzień Chłopaka? Biedronka ukryła w katalogu zestaw, który bije na głowę drogie gadżety ze sklepów outdoorowych

Gotowi na każdą przygodę, czyli outdoorowy niezbędnik

Główną gwiazdą tego zestawienia jest bez wątpienia Plecak z wyposażeniem marki Setty (129,00 zł / zestaw). To kompletny zestaw survivalowo-outdoorowy, który robi ogromne wrażenie swoją zawartością, szczególnie biorąc pod uwagę przystępną cenę. Wewnątrz pojemnego plecaka o wymiarach 51 x 38 x 18 cm ukryto aż 15 elementów ułatwiających przetrwanie w terenie. Znajdziemy tam między innymi latarkę LED, wiatroodporne zapałki, płaszcz przeciwdeszczowy, kubek ze stali nierdzewnej, nóż taktyczny czy namiot termiczny. Dostępny w klasycznej czerni i wzorze moro, stanowi idealny pomysł na prezent łączący męską pasję do przygód z czystą funkcjonalnością. W sklepach stacjonarnych jest dostępny od 19 września.

Plecak z wyposażeniem, Setty, 129,00 zł / zestaw
Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Plecak z wyposażeniem, Setty, 129,00 zł / zestaw

Codzienna dawka technologii bez obciążania portfela

Jeśli obdarowywany mężczyzna jest fanem nowinek technologicznych, warto zwrócić uwagę na dział z elektroniką. Znajdziemy tam sprzęty, które oferują naprawdę wiele w segmencie budżetowym. Na szczególną uwagę zasługują Słuchawki TWS z aktywną redukcją szumów ANC marki Forever (49,99 zł / zestaw). Obecność technologii ANC w tej półce cenowej to prawdziwa rzadkość, a nowoczesny design i praktyczne etui ładujące sprawiają, że to świetny wybór na co dzień.

Ciekawą propozycją jest również Smartwatch AI (99,00 zł / zestaw), oferujący ponad 100 trybów sportowych i baterię wytrzymującą do 10 dni. Dodatkowym plusem są dwa wymienne paski w zestawie. Całość technologicznego wyposażenia świetnie dopełni Głośnik BT o mocy 10 W (49,99 zł / szt.), wyposażony w moduł Bluetooth 5.3 oraz funkcję stereo TWS, dzięki której możemy sparować ze sobą dwa urządzenia dla lepszego dźwięku przestrzennego. Te gadżety trafiły na półki 21 września.

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Od warsztatu po jesienną garderobę

Kolejne strony katalogu kryją przemyślane propozycje dla miłośników spędzania czasu w garażu, pasjonatów motoryzacji oraz osób ceniących miejską wygodę. Dla każdego fana majsterkowania nie lada gratką będą Klucze grzechotkowe i nasadki Niteo (149,00 zł / zestaw). To potężny, 94-elementowy komplet wykonany z solidnej stali chromowo-wanadowej, co świadczy o wysokiej trwałości narzędzi. Zestaw pojawił się w sklepach 19 września.

Z kolei na 21 września zaplanowano premierę prezentów o charakterze hobbystycznym i modowym. Znajdziemy tu specjalnie promowany z okazji Dnia Chłopaka kolekcjonerski Zestaw 6 samochodzików Hot Wheels Silver (69,90 zł / opak.), a dla miłośników luźnego stylu retro – męską odzież marki Kubota. Za 59,90 zł kupimy spodnie dresowe, a za 69,90 zł bluzę. Powrót tej kultowej polskiej marki w jesiennym, niezwykle wygodnym wydaniu to po prostu strzał w dziesiątkę.

Dzień Chłopaka - tylko oni znają odpowiedzi na te pytania
Pytanie 1 z 10
Jaki duet komentuje mecze w FIFA 21?
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BIEDRONKA
DZIEŃ CHŁOPAKA