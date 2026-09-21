Rossmann uruchomił serię nowych, dynamicznych promocji, oferując popularne akcje 1+1 gratis, rabaty i atrakcyjne prezenty do zakupów.

Wśród nich znajdziesz jednodniowe okazje na produkty Dr Beckmann oraz promocje na artykuły dla dzieci, dostępne tylko do 23 września.

Sprawdź w aplikacji Rossmanna, które kupony aktywować, aby zaoszczędzić i zgarnąć gratisy, zanim najkrótsze oferty znikną!

Od 21 września w aplikacji Rossmanna pojawiły się nowe kupony, a jedną z najmocniejszych ofert jest popularna akcja „1+1 gratis”. Klienci mogą dzięki niej dobrać drugi produkt bez dodatkowej opłaty, ale w przypadku części artykułów czasu na skorzystanie z okazji jest wyjątkowo mało.

Tylko 21 września akcją objęte są wybrane produkty marki Dr Beckmann, m.in. odplamiacze, wybielacze i chusteczki do prania. Aby skorzystać z oferty, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Rossmann.

Dłużej potrwa promocja skierowana m.in. do rodziców małych dzieci. Do 23 września włącznie formułą „1+1 gratis” objęte są wybrane produkty marek Bebilon i Bebiko. Listę artykułów uczestniczących w akcji można znaleźć w aplikacji drogerii.

Nie tylko 1+1 gratis. Rossmann obniża cenę o 10 zł

Na dodatkową zniżkę mogą liczyć również osoby, które planują uzupełnić zapasy środków do zmywarki. Jeden z nowych kuponów pozwala zapłacić o 10 zł mniej za kapsułki Finish.

W tym przypadku nie trzeba podejmować decyzji od razu. Oferta obowiązuje do 30 września, czyli znacznie dłużej niż jednodniowa akcja na produkty Dr Beckmann.

Kosmetyki i prezenty za zakupy. Co można dostać?

Rossmann przygotował również promocje działające na innej zasadzie: klient kupuje określony produkt lub wydaje wskazaną kwotę, a do zakupów otrzymuje prezent. Jedna z ofert dotyczy kosmetyków Dove. Przy zakupie dowolnego produktu tej marki do pielęgnacji ciała można otrzymać Dove Body Lotion 75 ml bez dodatkowej opłaty.

Z kolei klienci wybierający produkty Kimoco muszą osiągnąć określony próg zakupów. Po wydaniu co najmniej 59 zł otrzymają torebkę-kosmetyczkę w prezencie. Oferta marki obejmuje m.in. hydrożelowe maski do twarzy.

Jest też propozycja dla osób kupujących produkty do higieny jamy ustnej. Przy zakupie pasty Colgate Total oraz oznaczonej szczoteczki Rossmann dorzuca płyn do płukania ust, którego regularna cena wynosi 15,99 zł.

Wybierasz się do Rossmanna? Najpierw zajrzyj do aplikacji

Przed zakupami warto sprawdzić aplikację Rossmann, ponieważ warunki oraz terminy poszczególnych akcji są różne. Część ofert wymaga wcześniejszego aktywowania kuponu, a najkrótsze z nich znikają po zaledwie kilku dniach lub nawet po jednym dniu.

Szczególnie istotna jest data 21 września – właśnie wtedy kończy się jednodniowa promocja na wybrane produkty Dr Beckmann. Na akcję dotyczącą Bebilonu i Bebiko jest czas do 23 września, natomiast kupon obniżający cenę kapsułek Finish o 10 zł pozostaje aktywny do końca miesiąca.

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