Nowe ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące pesto marki Łowicz.

Wycofanie konkretnej partii Pesto alla Genovese (180 g) z powodu ryzyka skażenia jadem kiełbasianym.

Spożycie produktu grozi botulizmem, czyli ciężkim zatruciem pokarmowym.

Chodzi o Pesto alla Genovese marki Łowicz, sprzedawane w 19-gramowych słoiczkach. Wskazana przez GIS partia może być skażona bakterią Clostridium botulinum, która w warunkach beztlenowych wytwarza niezwykle groźną dla życia toksynę botulinową, czyli jad kiełbasiany. To jedna z najsilniejszych znanych trucizn.

Najnowsze ostrzeżenie GIS jest rozszerzeniem komunikatu z 28 sierpnia 2026 roku i dotyczy ryzyka zanieczyszczenia jednego ze składników użytych do produkcji pesto Łowicz. Choć wstępne badania nie potwierdziły obecności bakterii w gotowym sosie, to samo podejrzenie skażenia surowca zmusiło firmę do natychmiastowego działania.

Spożycie żywności zanieczyszczonej toksyną botulinową może prowadzić do choroby zwanej botulizmem

- czytamy w komunikacie GIS.

Jak sprawdzić, czy masz w domu wycofany produkt?

Każdy, kto ma w swojej kuchni lub spiżarni pesto marki Łowicz, powinien natychmiast sprawdzić etykietę produktu. Producent i Główny Inspektorat Sanitarny podali dokładne dane, które pozwolą zidentyfikować niebezpieczną partię. Aby upewnić się, że nie posiadasz w domu trefnego słoika, koniecznie porównaj dane z etykiety z poniższą listą dotyczącą wycofanego pesto Łowicz:

Nazwa produktu: Pesto alla Genovese. Zielony sos bazyliowy Pesto z orzechami arachidowymi i włoskimi serami, Łowicz, 180 g

Numer partii: L605193FE A

Data minimalnej trwałości: 08.2027

Dystrybutor/Podmiot odpowiedzialny: MW FOOD Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Jeśli informacje na słoiku, który masz w domu, zgadzają się z powyższymi, pod żadnym pozorem nie należy spożywać jego zawartości.

Czym jest botulizm i dlaczego jest tak groźny?

Ostrzeżenie dotyczące pesto nie jest na wyrost. Botulizm, bo tak nazywa się choroba wywoływana przez toksynę botulinową, to jedno z najcięższych zatruć pokarmowych. Choć występuje rzadko, jego skutki mogą być tragiczne.

Bakterie Clostridium botulinum naturalnie występują w glebie czy osadach na dnie morza. Same w sobie nie są groźne, ale w warunkach beztlenowych – a takie panują w szczelnie zamkniętych słoikach czy puszkach – zaczynają produkować toksynę. Jad kiełbasiany, bo tak potocznie nazywa się toksynę botulinową, jest jedną z najsilniejszych trucizn biologicznych znanych człowiekowi.

Jego działanie polega na blokowaniu sygnałów nerwowych, co prowadzi do postępującego paraliżu mięśni. Pierwsze objawy mogą pojawić się od kilku godzin do nawet kilku dni po spożyciu skażonego produktu. Zazwyczaj są to:

problemy z widzeniem (podwójne widzenie, opadanie powiek),

trudności z mową i połykaniem,

ogólne osłabienie,

suchość w ustach.

W miarę postępu choroby dochodzi do paraliżu mięśni oddechowych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Dlatego właśnie każde ostrzeżenie GIS dotyczące ryzyka obecności tej toksyny w żywności należy traktować śmiertelnie poważnie.