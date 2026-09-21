ZUS wprowadza istotną zmianę w harmonogramie wypłat świadczeń, która w październiku wpłynie na konta tysięcy seniorów.

Dwie grupy emerytów i rencistów otrzymają swoje pieniądze wcześniej, ponieważ ich standardowe terminy płatności przypadają na weekend.

Sprawdź, czy i Twoja emerytura trafi na konto przed zwykłym terminem oraz poznaj szczegółowy harmonogram wypłat na październik.

Październikowy kalendarz przyniesie dobrą wiadomość części emerytów i rencistów. ZUS realizuje świadczenia w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli jednak wyznaczona data przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze trafiają do świadczeniobiorców odpowiednio wcześniej.

W październiku 2026 roku taka sytuacja zdarzy się dwukrotnie. 10 października przypada w sobotę, natomiast 25 października w niedzielę. To oznacza przyspieszenie wypłat dla seniorów, którzy właśnie w tych terminach standardowo otrzymują swoje świadczenia.

Emerytury w październiku 2026. Oto konkretne daty

Pierwsza przyspieszona wypłata nastąpi 9 października, czyli w piątek. Tego dnia ZUS zrealizuje świadczenia przypisane do terminu 10 października. Druga grupa dostanie pieniądze 23 października, również w piątek, zamiast w niedzielę 25 października.

Pełny harmonogram wypłat emerytur i rent w październiku przedstawia się więc następująco: 1 października – czwartek, 6 października – wtorek, 9 października – piątek, 15 października – czwartek, 20 października – wtorek oraz 23 października – piątek.

Przesunięcia nie oznaczają dodatkowych pieniędzy ani zmiany wysokości świadczenia. Wynikają wyłącznie z zasad dotyczących terminów wypłat. Jeśli standardowa data przypada w dzień wolny, ZUS realizuje świadczenie tak, aby pieniądze dotarły wcześniej.

Termin emerytury ustala ZUS. Czy można go zmienić?

Data wypłaty jest ustalana przy przyznawaniu emerytury lub renty i znajduje się w decyzji otrzymanej z ZUS. Świadczeniobiorca nie może więc dowolnie wybrać innego dnia tylko dlatego, że byłby dla niego wygodniejszy.

Zmiana jest możliwa w wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach. Może chodzić np. o konieczność regulowania zobowiązań wynikających z przepisów lub decyzji właściwego organu, których terminu płatności nie można przesunąć. Każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rat kredytowych – termin ich spłaty można zazwyczaj uzgodnić z bankiem, dlatego sam kredyt nie stanowi wystarczającego uzasadnienia.

Minimalna emerytura 2026. Tyle wypłaca ZUS

Zmiana harmonogramu nie wpływa oczywiście na kwoty należne seniorom. Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Tyle samo wynosi najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna.

Kwoty te obowiązują po tegorocznej waloryzacji świadczeń. Kolejna coroczna podwyżka emerytur i rent nastąpi 1 marca 2027 roku. W październiku warto natomiast zwrócić uwagę przede wszystkim na datę widniejącą w decyzji ZUS – dla części seniorów pieniądze pojawią się wcześniej niż zazwyczaj.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk