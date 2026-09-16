Nowe dane GUS zapowiadają istotne zmiany w wysokości emerytur i rent, które mogą znacząco zasilić budżety seniorów.

Emeryci i renciści mogą spodziewać się podwyżek świadczeń nawet o kilkaset złotych, obejmujących również liczne dodatki, jak pielęgnacyjny.

Dowiedz się, na podstawie jakich wskaźników prognozowane są te kwoty i kiedy poznamy ostateczną wysokość przyszłorocznej waloryzacji.

GUS podał nowe dane, które są szczególnie ważne dla osób pobierających emerytury i renty. Inflacja w sierpniu 2026 r. wyniosła 3,4 proc. rok do roku. Z kolei ostatnie dostępne dane dotyczące wynagrodzeń wskazują na wzrost o 6,8 proc. rok do roku w lipcu.

Na podstawie tych wartości wyliczyliśmy wskaźnik na poziomie 4,76 proc. Gdyby zastosować go do świadczeń, podwyżki wyniosłyby od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Dokładna różnica zależałaby od obecnej wysokości emerytury lub renty.

2051 zł zmieni się w 2149 zł. Im wyższa emerytura, tym większa kwota

Przy świadczeniu wynoszącym 2051 zł brutto nowa kwota wyniosłaby 2149 zł, czyli o 98 zł więcej. Emerytura w wysokości 2177 zł wzrosłaby do 2281 zł – tutaj różnica sięgnęłaby 104 zł. Przy 2488 zł senior otrzymałby 2606 zł, a więc o 118 zł więcej.

W przypadku emerytury wynoszącej 3006 zł byłoby to już 3149 zł, czyli wzrost o 143 zł miesięcznie. Świadczenie na poziomie 3524 zł zwiększyłoby się do 3692 zł, a 4043 zł – do 4235 zł. W tym ostatnim przypadku w portfelu seniora zostałoby 192 zł więcej miesięcznie.

Jeszcze większe kwoty pojawiają się przy wysokich świadczeniach. Z naszych wyliczeń wynika, że 5183 zł zmieniłoby się w 5430 zł, co daje 247 zł różnicy. Przy emeryturze wynoszącej 6220 zł nowa kwota sięgnęłaby 6516 zł brutto – o 296 zł więcej.

Więcej nie tylko do emerytury. Wzrosłyby również dodatki

Zmiany nie kończą się na podstawowych świadczeniach. Waloryzowane są również liczne dodatki wypłacane emerytom i rencistom, dlatego wyższe kwoty pojawiłyby się także tutaj.

Dodatek pielęgnacyjny wzrósłby z 366,68 zł do 384,13 zł, czyli o 17,45 zł. Taka sama zmiana dotyczyłaby dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie. Dodatek kompensacyjny zwiększyłby się natomiast z 55 zł do 57,62 zł.

Większą różnicę zobaczyłyby osoby uprawnione do dodatku dla sieroty zupełnej. Zamiast 689,17 zł byłoby to 721,97 zł, czyli o 32,80 zł więcej.

Ten dodatek może wzrosnąć o prawie 67 zł

Największy nominalny wzrost spośród dodatków ujętych w naszych wyliczeniach dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego. Przy obecnej kwocie 1403,90 zł po zastosowaniu wyliczonego wskaźnika byłoby to 1470,73 zł. Różnica wyniosłaby więc 66,83 zł miesięcznie.

W przypadku świadczenia wynoszącego 348,40 zł nowa kwota sięgnęłaby 364,98 zł, czyli byłaby wyższa o 16,58 zł. Najmniejsza z przedstawionych w tabeli kwot – 18,39 zł – zwiększyłaby się do 19,27 zł.

Skąd wzięły się te kwoty? Kluczowe są dane GUS

Mechanizm waloryzacji emerytur i rent jest powiązany z inflacją i realnym wzrostem wynagrodzeń. Dlatego kolejne publikacje GUS pozwalają coraz dokładniej przyglądać się temu, jak mogą kształtować się świadczenia.

W naszej symulacji wykorzystaliśmy sierpniową inflację na poziomie 3,4 proc. rok do roku oraz lipcową dynamikę wynagrodzeń wynoszącą 6,8 proc. Na tej podstawie otrzymaliśmy 4,76 proc. i zastosowaliśmy tę wartość do kwot emerytur, rent i dodatków przedstawionych w tabelach.

Ostateczne podwyżki poznamy dopiero w przyszłym roku

Dopiero na tym etapie trzeba zaznaczyć, że przedstawione kwoty dotyczą możliwej waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2027 r. Wskaźnik 4,76 proc. jest naszym wyliczeniem na podstawie obecnie dostępnych danych, a nie oficjalnie ustaloną wysokością przyszłorocznej waloryzacji.

Do ustawowych obliczeń potrzebne będą pełne dane za 2026 r., dlatego ostateczny wskaźnik może się jeszcze zmienić. Jego wysokość będzie znana na początku przyszłego roku. Wtedy też będzie można dokładnie policzyć, ile od marca 2027 r. ZUS wypłaci emerytom i rencistom oraz jak zmienią się poszczególne dodatki.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk