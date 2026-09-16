Napełnienie polskich magazynów gazu na poziomie 98%.

Łączna pojemność magazynów to około 3,3 mld metrów sześciennych.

Rezerwy podzielone na strategiczne zapasy obowiązkowe i bieżące zapasy handlowe.

Konieczność rozbudowy magazynów w najbliższych latach z powodu rosnącego zapotrzebowania.

To informacja, na którą wielu czekało z niepokojem, pamiętając energetyczne zawirowania z poprzednich lat i to, co dzieje się w Europie. Ale dane na jesień 2026 roku są optymistyczne. Jak poinformował operator systemu magazynowania Gas Storage Poland, stan rezerw gazu jest rekordowo wysoki.

Na koniec doby gazowej 15 września 2026 roku poziom napełnienia instalacji magazynowych wyniósł 98 proc. W praktyce oznacza to, że w podziemnych instalacjach zgromadzono około 36,2 TWh gazu ziemnego, co odpowiada mniej więcej 3,3 mld metrów sześciennych. To bufor, który daje poczucie stabilności na nadchodzące, chłodne miesiące.

Czym są zapasy obowiązkowe i handlowe?

Liczba 3,3 mld metrów sześciennych robi wrażenie, ale co ona właściwie oznacza? Gaz w magazynach dzieli się na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza część to tak zwane zapasy obowiązkowe. To strategiczna rezerwa państwa, którą firmy importujące gaz do Polski muszą utrzymywać na mocy prawa. Obecnie to około 1,3 mld metrów sześciennych. W razie kryzysu cały ten zapas musi być gotowy do wtłoczenia do sieci w ciągu maksymalnie 40 dni. To żelazny fundament, który zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Druga część to zapasy handlowe. To gaz, który firmy magazynują na własne potrzeby biznesowe – po to, by sprzedawać go klientom w sezonie grzewczym, kiedy zapotrzebowanie jest największe. Wysoki poziom obu tych rezerw świadczy o tym, że zarówno państwo, jak i rynek są dobrze przygotowani na zimę.

Dlaczego potrzebujemy większych magazynów gazu w Polsce?

Obecny, niemal stuprocentowy poziom napełnienia magazynów, to powód do zadowolenia, ale nie do spoczywania na laurach. Prezes Gas Storage Poland Karina Szostak patrzy już w przyszłość i zwraca uwagę na nowe wyzwania. Polska gospodarka się rozwija, a transformacja energetyczna sprawia, że zapotrzebowanie na gaz będzie tylko rosło.

Wysoki poziom napełnienia magazynów gazu pokazuje stan przygotowania do sezonu zimowego. Jednocześnie nasze prognozy wskazują, że już za kilka lat zapotrzebowanie na usługi magazynowe istotnie wzrośnie

– wskazuje. Dlatego już teraz trwają przygotowania do rozbudowy infrastruktury. Jak dodaje prezes Szostak, nie jest to jednak prosty proces.

Zgodnie z naszą strategią, ale też obowiązkiem wynikającym z Prawa Energetycznego, Gas Storage Poland przygotowuje projekty inwestycyjne dotyczące rozwoju kawernowych instalacji magazynowania gazu.

Wymaga to jednak szeregu uzgodnień, co może wpływać na tempo prac. Mówiąc wprost: cieszymy się z dzisiejszego bezpieczeństwa, ale już teraz musimy inwestować, by zapewnić je sobie również za kilka lat.

EKG 2026 - Szymon Paweł Moś, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa