Możliwość uzyskania dofinansowania do ogrzewania w formie zasiłku celowego.

Wsparcie uzależnione od kryterium dochodowego: 1010 zł dla singla, 823 zł na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie jest gwarantowana, zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Istnienie specjalnego zasiłku celowego dla osób przekraczających próg dochodowy w wyjątkowych sytuacjach.

Zbliżająca się zima to dla wielu osób czas sporych wydatków na ogrzewanie. Ale można postarać się o finansowe wsparcie na zakup opału – przypomina wprost.pl. Pieniądze pochodzą z pomocy społecznej i są przyznawane jako tak zwany zasiłek celowy. Jego głównym celem jest pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, a ogrzewanie domu bez wątpienia do takich należy.

Kluczową kwestią jest jednak dochód. Aby otrzymać zasiłek na opał 2026, trzeba spełnić kryterium dochodowe, które w tym roku wynosi 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na każdego członka rodziny. Jeśli dochody w twoim gospodarstwie domowym przekraczają te progi, standardowy zasiłek celowy na zwykłych zasadach niestety nie będzie ci przysługiwał. To jednak jeszcze nie zamyka wszystkich możliwości, o czym za chwilę.

Ile wynosi dofinansowanie do ogrzewania? To zależy od kilku czynników

Wiele osób zakłada, że skoro mowa o kwotach rzędu 1100 czy 1600 zł, to właśnie tyle pieniędzy dostaną. W praktyce wygląda to jednak inaczej. Nie ma jednej, z góry ustalonej stawki tego świadczenia. Kwoty podawane w przykładach to suma, o jaką można wnioskować, np. na zakup jednej tony węgla, ale ostateczna decyzja należy do urzędników.

To kluczowa informacja: zasiłek ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że ostateczna kwota dofinansowania do ogrzewania zależy od indywidualnej oceny sytuacji wnioskodawcy oraz od możliwości finansowych danego ośrodka pomocy społecznej. Mówiąc prościej, nawet jeśli spełniasz kryterium dochodowe, ośrodek może przyznać ci niższą kwotę, niż ta, o którą prosisz. Może też, w skrajnych przypadkach, odmówić wypłaty, jeśli uzna, że potrzeby innych osób są pilniejsze, a budżet ośrodka jest ograniczony. Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lutego 2026 roku.

Dochód za wysoki? Jest jeszcze jedna furtka

Co w sytuacji, gdy twoje dochody nieznacznie przekraczają limit? Przepisy przewidują pewne rozwiązanie, ale jest ono zarezerwowane dla naprawdę wyjątkowych przypadków. Chodzi o specjalny zasiłek celowy. To wsparcie, o które można się ubiegać, nawet jeśli nie spełnia się ustawowych progów.

Trzeba jednak jasno podkreślić – sama trudna sytuacja finansowa to za mało. Jak wskazuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lutego 2026 roku, ta forma pomocy dotyczy zdarzeń losowych, które są nagłe i dotkliwe w skutkach. Zasiłek celowy to pomoc, która nie jest uzależniona od spełnienia standardowego kryterium dochodowego, ale przyznawana jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak nagła choroba, pożar czy inne zdarzenie losowe. To nie jest świadczenie na codzienne problemy budżetowe, ale na nagłe kryzysy, które poważnie nadwyrężyły finanse rodziny.

Warto też pamiętać, że pieniądze z zasiłku celowego można przeznaczyć nie tylko na węgiel, ale również na pokrycie kosztów innego rodzaju ogrzewania, a także na żywność, leki czy drobne remonty. Kluczowe jest udokumentowanie swojej sytuacji i złożenie wniosku w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS lub GOPS). To tam urzędnicy podejmą ostateczną decyzję.

Ogrzewanie domu – o co zadbać, żeby nie mieć kłopotów? Materiał sponsorowany