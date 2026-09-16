Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu LINK4, a jego rezygnacja została przyjęta 14 września.

Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, został tymczasowo powołany na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa LINK4.

Zmiany na stanowisku prezesa nie wpływają na harmonogram i założenia procesu połączenia LINK4 z PZU SA.

Sprawdź, kto aktualnie zasiada w zarządzie LINK4 po tych ważnych roszadach personalnych.

Nagła dymisja w LINK4. Kto odchodzi, a kto przejmuje stery?

Robert Tomaszewski nie jest już prezesem zarządu LINK4 TU SA. Jak poinformowała spółka, 14 września Rada Nadzorcza przyjęła złożoną przez niego rezygnację. W komunikacie czytamy, że Rada „zdecydowała o jego odwołaniu ze składu zarządu ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały”. W komunikacie nie podano przyczyn rezygnacji Roberta Tomaszewskiego, co jest standardową praktyką w tego typu oświadczeniach korporacyjnych. To istotne zmiany w zarządzie LINK4, które następują w kluczowym dla spółki momencie przygotowań do fuzji z PZU SA.

Decyzja o następstwie zapadła na tym samym posiedzeniu. Rada Nadzorcza powierzyła wiceprezesowi Michałowi Gomowskiemu „czasowe wykonywanie obowiązków prezesa zarządu Spółki”. Oznacza to, że stery w firmie przejęła osoba z jej dotychczasowych, ścisłych władz.

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Nowy, tymczasowy prezes. Kim jest Michał Gomowski?Michał Gomowski, któremu powierzono tymczasowe kierowanie spółką, nie jest nową postacią w firmie, choć jego staż na stanowisku wiceprezesa nie jest długi. Jak podaje LINK4, funkcję wiceprezesa zarządu pełnił od 1 czerwca 2024 roku. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał m.in. w zarządach Nationale-Nederlanden i Avivy. Po ostatnich zmianach zarząd ubezpieczyciela działa w trzyosobowym składzie.

Obecny skład zarządu LINK4 TU SA przedstawia się następująco:

Michał Gomowski - wiceprezes zarządu; czasowo wykonujący obowiązki prezesa,Mikołaj Ciaś - wiceprezes zarządu,Krzysztof Bruliński - członek zarządu.

Zmiana na stanowisku prezesa Spółki nie wpływa na harmonogram prac i założenia procesu połączenia PZU SA i LINK4 SA. Wszystkie kluczowe działania związane z przygotowaniem połączenia prawnego są kontynuowane zgodnie z przyjętym przez zarządy obu spółek Planem Połączenia – c zytamy w oświadczeniu.

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