Minister rolnictwa ogłosił znaczące wsparcie: rolnicy mogą liczyć na łącznie 2 zł dopłaty do każdego litra paliwa.

Dodatkowe 52 gr do litra, uzupełniające zwrot akcyzy, obejmie zakupy paliwa od marca do końca sierpnia, co stanowi kluczową pomoc w obliczu rosnących kosztów.

Wnioski będzie można składać w październiku, a cała pula na paliwo i nawozy to ponad 800 mln zł. Nie przegap szczegółów, by skorzystać z tych środków!

Rolnicy mają otrzymać kolejną pomoc związaną z rosnącymi kosztami prowadzenia gospodarstw. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapowiedział w TVP Info przygotowanie dodatkowej dopłaty do paliwa w wysokości 52 gr na litr.

Nowe pieniądze mają uzupełnić funkcjonujący zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Obecnie wynosi on 1,48 zł na litr. Po dodaniu zapowiedzianej pomocy łączne wsparcie ma więc sięgnąć 2 zł na litrze.

To jest 1,48 zł w ramach zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, do tego 52 gr dodatkowego wsparcia, czyli 2 zł na litrze – wyjaśnił Stefan Krajewski.

To ważne rozróżnienie: minister mówi o dodatkowym instrumencie pomocy, a nie o podniesieniu samej stawki zwrotu akcyzy do 2 zł.

Nie każde paliwo zostanie objęte pomocą. Liczą się daty

Rolnicy zainteresowani dodatkowymi pieniędzmi powinni przede wszystkim sprawdzić, kiedy kupowali paliwo. Z zapowiedzi ministra wynika, że ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów unijnych pomoc będzie mogła dotyczyć paliwa kupionego od 1 marca do 31 sierpnia 2026 r.

Wsparcie ma być związane ze wzrostem kosztów produkcji w rolnictwie. Oznacza to, że nie będzie można objąć nim dowolnych zakupów dokonanych w ciągu całego roku.

Stefan Krajewski wskazał jednocześnie, że podobny mechanizm przygotowywany jest w przypadku nawozów. Tutaj okres kwalifikujący ma obejmować zakupy dokonane od 1 marca do 15 sierpnia.

Ponad 800 mln zł na pomoc dla rolników

Minister ujawnił również skalę finansową przygotowywanego wsparcia. Punktem wyjścia ma być 66 mln euro ze środków Unii Europejskiej. Pula zostanie powiększona o 200 proc. ze środków krajowych.

To daje kwotę powyżej 800 mln zł – powiedział Stefan Krajewski.

Nie oznacza to jednak, że całe ponad 800 mln zł zostanie przeznaczone na dopłaty do paliwa. Minister zaznaczył, że kwota obejmuje pomoc paliwową i nawozową. Nie wykluczył przy tym uruchomienia kolejnych pieniędzy, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Wnioski od 1 października. Termin może się jeszcze zmienić

Kluczowa dla rolników będzie pierwsza połowa października. Według obecnych zapowiedzi wnioski mają być składane od 1 do 15 października.

Termin nie jest jednak jeszcze ostatecznie przesądzony. Stefan Krajewski poinformował, że analizowane jest wydłużenie naboru o kolejny tydzień. Rolnicy powinni więc śledzić ostateczne zasady programu, bo to one przesądzą o terminach i szczegółowych warunkach otrzymania pieniędzy.

Minister rolnictwa zastrzegł też, że obecny pakiet nie musi być ostatnią formą pomocy dla gospodarstw. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, resort ma szukać dodatkowych środków zarówno w budżecie na 2026 r., jak i w budżecie na 2027 r.

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