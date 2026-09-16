Hurtowe ceny paliw 16.09.2026. Drastyczne podwyżki w rafineriach, kierowcy zapłacą znacznie więcej

Ceny hurtowe paliw na 16.09.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsza sesja na rynku hurtowym przyniosła zdecydowane, wzrostowe przetasowania w ofertach wszystkich największych dostawców paliw w Polsce. Obserwujemy bardzo silną dynamikę zwyżkową zarówno w przypadku benzyn, jak i diesla, co nie pozostawia złudzeń co do kierunku rynkowego.

Orlen: Pb95 - 6473 zł/m³, Pb98 - 7244 zł/m³, ON - 7489 zł/m³

Pb95 - 6473 zł/m³, Pb98 - 7244 zł/m³, ON - 7489 zł/m³ Aramco: Pb95 - 6478 zł/m³, Pb98 - 7248 zł/m³, ON - 7497 zł/m³

Pb95 - 6478 zł/m³, Pb98 - 7248 zł/m³, ON - 7497 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 6473 zł/m³, Pb98 - 7244 zł/m³, ON - 7489 zł/m³

Analizując dzisiejsze oferty, najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz najtańszy olej napędowy oferują obecnie wspólnie Orlen oraz BP Europa, których cenniki wyrównały się na najniższym poziomie. Aramco po raz kolejny prezentuje dziś najwyższe stawki we wszystkich trzech głównych kategoriach paliwowych.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównanie dzisiejszych danych z wczorajszymi cennikami ujawnia falę solidnych, dotkliwych podwyżek. Liderem rynkowych wzrostów został dziś koncern Aramco, który podniósł hurtowe ceny oleju napędowego aż o 106 zł na 1000 litrów (co w hurcie przekłada się na ponad 10,5 grosza na litrze), a najpopularniejszą benzynę Pb95 o 84 zł na 1000 litrów. Zaledwie krok za nim poszli Orlen i BP Europa, windując ceny diesla w górę o 101 zł na 1000 litrów, a benzyny Pb95 o 78 zł na 1000 litrów.

Z perspektywy szerszego trendu, hurtowe ceny w Polsce rosną lawinowo od minionego tygodnia. Doskonałym wskaźnikiem tej sytuacji jest popularna benzyna 95-oktanowa z Orlenu, której cena od 11 września poszybowała w górę z poziomu 6078 zł/m³ do dzisiejszych 6473 zł/m³. Oznacza to dramatyczny skok kosztów o blisko 400 zł na każde 1000 litrów paliwa w ciągu zaledwie pięciu dni.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aby zrozumieć brutalną rzeczywistość dzisiejszych cenników hurtowych, wystarczy spojrzeć na globalne dane makroekonomiczne i skomplikowaną sytuację geopolityczną. Notowania ropy naftowej Brent utrzymują się na niezwykle wysokim poziomie około 108 USD za baryłkę. Mimo symbolicznej, dzisiejszej korekty (-0,44%), surowiec pozostaje w potężnym trendzie wzrostowym – zyskał blisko 22% w ciągu miesiąca i ponad 77% od początku roku. Światowe giełdy wyceniają gigantyczną "premię za ryzyko" wynikającą z ataków rebeliantów Huti, uszkodzenia rurociągu East-West w Arabii Saudyjskiej oraz protestów paraliżujących wydobycie w Libii. Ta napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie całkowicie przyćmiła potencjalnie obniżkowe sygnały, jakie mogłyby płynąć ze strony rozpadającej się struktury grupy OPEC+ po odejściu ZEA i Iraku.

Presję kosztową dodatkowo potęguje lokalny rynek walutowy. Ucieczka globalnego kapitału w bezpieczne przystanie uderza w złotego. Choć USD/PLN notuje w ujęciu dobowym nieznaczną korektę do poziomu 3,7589 (umocnienie złotego o 0,11%), to jednak w ujęciu miesięcznym (wzrost o 1%) i od początku roku (wzrost o 4,7%) dolar pozostaje niezmiernie drogi. Ta mieszanka ekstremalnie drogiej ropy oraz silnego dolara sprawia, że pozyskanie surowca w naszej walucie staje się dla rafinerii ogromnym obciążeniem finansowym. Należy pamiętać, że dzisiejsze decyzje koncernów hurtowych z niewielkim opóźnieniem trafią bezpośrednio do detalu. Dzisiejsze drastyczne podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają jasny scenariusz dla kierowców: w nadchodzących dniach należy spodziewać się wyraźnego wzrostu cen na stacjach.