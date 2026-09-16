Europejska premiera innowacji Huawei: nowa jakość smartwatchy, słuchawek i tabletów

PAP MediaRoom
2026-09-16 8:28 Materiał sponsorowany

W Monachium, 2 września 2026 r. odbyło się święto innowacji, czyli wielka premiera nowych urządzeń Huawei. Podczas wydarzenia zaprezentowano m.in. 3 serie smartwatchy - serię HUAWEI WATCH GT 7, łączącą klasyczny wygląd ze sportowym zacięciem, HUAWEI WATCH D3 z certyfikowaną medycznie funkcją pomiaru ciśnienia oraz serię HUAWEI WATCH 6 - zaawansowane technicznie zegarki z technologią eSIM. Zadebiutowały także sprzęty z innych kategorii, jak słuchawki dokanałowe HUAWEI FreeBuds Neo, smartfon HUAWEI nova 16s oraz nowy tablet HUAWEI MatePad Pro. Prezentacja potwierdza, że celem Huawei jest opracowywanie wysokiej klasy produktów, łączących innowacyjne technologie z pięknym wzornictwem.

Dwie osoby w strojach sportowych ze smartwatchami Huawei Watch GT 7. O nowościach marki przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Huawei/ Materiały prasowe

Stopniowe poszerzanie portfolio udowadnia, że producent mocno inwestuje w utrzymanie wiodącej pozycji na rynku urządzeń ubieralnych. Najnowszy raport globalnej agencji badawczej IDC [1] pokazuje, że Huawei jest nadal liderem w kategorii inteligentnych urządzeń noszonych na nadgarstku, z udziałem dostaw przekraczającym 20% na całym świecie.

Nowa odsłona popularnej serii WATCH GT

Huawei
Autor: Huawei/ Materiały prasowe

Seria HUAWEI WATCH GT 7 przynosi odświeżony wygląd, długi czas pracy na baterii oraz jeszcze bardziej zaawansowane funkcje sportowe. Model podstawowy debiutuje w rozmiarach 41 mm i 46 mm w łącznie ośmiu wersjach wykończenia. Natomiast modele Pro, dostępne w trzech wariantach w rozmiarze 46 mm, wyróżniają się obudową z tytanu i nanoceramiki. W tegorocznych modelach wprowadzono nowy, wygodniejszy system mocowania paska EasyCross™. Z myślą o osobach aktywnych zegarki wyposażono w funkcję wykrywania skrętów i przeciążeń, mapy ponad 3000 kurortów narciarskich, a także nowy tryb dla sportów zimowych pod dachem. Rozbudowano również tryb kolarski z planowaniem podjazdów i alertami o ostrych zakrętach. Nowością jest też wskaźnik gotowości fizycznej oraz bardziej czytelne rekomendacje regeneracyjne.

Więcej innowacyjnych smartwatchy

Na rynku debiutuje nowa generacja flagowej linii zegarków z eSIM - seria HUAWEI WATCH 6. Smartwatche oferują niezależne połączenia telefoniczne, nawigację oraz płatności zbliżeniowe. Podstawowe warianty w rozmiarach 41 mm i 46 mm zaprojektowano z myślą o niskiej wadze i wygodzie użytkowania, natomiast edycję HUAWEI WATCH 6 Pro (43 mm i 46 mm) wykonano z materiałów klasy premium. Urządzenia wyróżniają również ulepszone funkcje ułatwiające codzienne, proaktywne monitorowanie parametrów samopoczucia oraz budowanie zdrowych nawyków.

Odświeżoną ofertę smartwatchy dopełnia HUAWEI WATCH D3 - zegarek z funkcją pomiaru ciśnienia krwi, która uzyskała europejski certyfikat medyczny CE-MDR [2]. Urządzenie umożliwia całodobowy, ciągły pomiar ciśnienia tętniczego w trybie ABPM, oferuje automatyczne przypomnienia o pomiarach oraz pozwala na weryfikację wyników przed i po treningu.

Pozostałe nowości

Premierę miał także flagowy, 12-calowy tablet HUAWEI MatePad Pro o grubości 4,7 mm i wadze 454 g, wyposażony w matowy ekran OLED PaperMatte, system wsparcia pisania przez AI oraz obsługę gestów w powietrzu z wykorzystaniem rysika M-Pencil Pro. Zaprezentowano również słuchawki bezprzewodowe HUAWEI FreeBuds Neo, nastawione na wysoką jakość dźwięku i odświeżony design, a także smartfon HUAWEI nova 16s z zaawansowanym trybem fotografii portretowej.

Odliczanie do premiery HUAWEI WATCH D3

Z okazji nadchodzącej premiery smartwatcha HUAWEI WATCH D3, która odbędzie się już 23 września 2026 r., na stronie huawei.pl oraz u wybranych Partnerów Biznesowych marki można otrzymać kupon Early Bird uprawniający do odebrania wagi HUAWEI Scale 3 w prezencie przy zakupie zegarka HUAWEI WATCH D3 w ofercie premierowej.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Seria HUAWEI WATCH GT 7

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH GT 7 prezentują się następująco:

  • HUAWEI WATCH GT 7 Pro (wszystkie wersje): 1699 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 7 46 mm (wszystkie wersje): 1199 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 7 41 mm Classic Biały: 1299 zł,
  • HUAWEI WATCH GT 7 41 mm (Classic Szary, wersje Active): 1199 zł.

W okresie od 2 września do 18 października 2026 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 7 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której można je nabyć o 200 złotych taniej (w stosunku do rekomendowanej ceny detalicznej).

Smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 7 można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy - operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.

HUAWEI FreeBuds Neo

Huawei
Autor: Huawei/ Materiały prasowe

Rekomendowana cena słuchawek HUAWEI FreeBuds Neo wynosi 549 zł. Z okazji premiery, kupujący mogą skorzystać z oferty premierowej i w okresie od 2 września do 18 października 2026 r. zakupić słuchawki o 100 zł taniej, w cenie 449 zł. Urządzenie dostępne jest u Partnerów Biznesowych firmy - operatorów sieci Orange i Plus oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w strefie marki na Allegro.

Dostępność, wersje i sugerowane ceny HUAWEI WATCH 6 i HUAWEI WATCH 6 Pro, HUAWEI WATCH D3, oraz nowego HUAWEI MatePad Pro w Polsce, zostaną ujawnione w osobnych komunikatach w nadchodzących miesiącach, bliżej ich rynkowej premiery. Dostępność smartfonów HUAWEI nova 16s nie została potwierdzona.

Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

HUAWEI WATCH D3 informacje o wyrobie medycznym

Producent - Huawei Device Co., Ltd. | Uprawniony przedstawiciel - Lotus NL B.V. | Podmiot prowadzący reklamę - Huawei Polska sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

O Huawei Consumer Business Group

Huawei jest jednym z czołowych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Usługi i urządzenia Huawei dostępne są w ponad 170 krajach i korzysta z nich ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie. Huawei Consumer Business Group (CBG), jedna z trzech grup biznesowych firmy, oferuje konsumentom w Polsce szeroką gamę produktów, które dzięki zaawansowanym technologiom ułatwiają codzienne życie. Portfolio Huawei zawiera szeroki wachlarz produktów: smartfony, laptopy, tablety, monitory, smartwatche, opaski sportowe, bezprzewodowe słuchawki, głośniki, routery czy rozwiązania chmurowe. Od 2019 roku Huawei intensywnie rozwija swój autorski ekosystem Huawei Mobile Services oraz sklep z aplikacjami AppGallery, który w skali świata oferuje dostęp do ponad 177 tysięcy aplikacji zintegrowanych z HMS, w tym ponad 8000 aplikacji w języku polskim. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 580 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu technologii teleinformatycznych, a motto marki „Make it possible” jest gwarancją stałego wysiłku firmy w dostarczaniu użytkownikom na całym świecie najnowocześniejszych, innowacyjnych technologii, urządzeń i usług. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Huawei Consumer Business Group: consumer.huawei.com/pl/.

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[1] IDC, Global wrist-worn device market in Q1 2026, 15 June 2026

[2] HUAWEI WATCH D3: Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0197. To jest wybór medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent - Huawei Device Co., Ltd. | Upoważniony przedstawiciel - Lotus NL B.V. | Podmiot prowadzący reklamę - Huawei Polska sp. z o.o.

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