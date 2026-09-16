Europejska premiera innowacji Huawei: nowa jakość smartwatchy, słuchawek i tabletów

Stopniowe poszerzanie portfolio udowadnia, że producent mocno inwestuje w utrzymanie wiodącej pozycji na rynku urządzeń ubieralnych. Najnowszy raport globalnej agencji badawczej IDC [1] pokazuje, że Huawei jest nadal liderem w kategorii inteligentnych urządzeń noszonych na nadgarstku, z udziałem dostaw przekraczającym 20% na całym świecie.

Nowa odsłona popularnej serii WATCH GT

Autor: Huawei/ Materiały prasowe

Seria HUAWEI WATCH GT 7 przynosi odświeżony wygląd, długi czas pracy na baterii oraz jeszcze bardziej zaawansowane funkcje sportowe. Model podstawowy debiutuje w rozmiarach 41 mm i 46 mm w łącznie ośmiu wersjach wykończenia. Natomiast modele Pro, dostępne w trzech wariantach w rozmiarze 46 mm, wyróżniają się obudową z tytanu i nanoceramiki. W tegorocznych modelach wprowadzono nowy, wygodniejszy system mocowania paska EasyCross™. Z myślą o osobach aktywnych zegarki wyposażono w funkcję wykrywania skrętów i przeciążeń, mapy ponad 3000 kurortów narciarskich, a także nowy tryb dla sportów zimowych pod dachem. Rozbudowano również tryb kolarski z planowaniem podjazdów i alertami o ostrych zakrętach. Nowością jest też wskaźnik gotowości fizycznej oraz bardziej czytelne rekomendacje regeneracyjne.

Więcej innowacyjnych smartwatchy

Na rynku debiutuje nowa generacja flagowej linii zegarków z eSIM - seria HUAWEI WATCH 6. Smartwatche oferują niezależne połączenia telefoniczne, nawigację oraz płatności zbliżeniowe. Podstawowe warianty w rozmiarach 41 mm i 46 mm zaprojektowano z myślą o niskiej wadze i wygodzie użytkowania, natomiast edycję HUAWEI WATCH 6 Pro (43 mm i 46 mm) wykonano z materiałów klasy premium. Urządzenia wyróżniają również ulepszone funkcje ułatwiające codzienne, proaktywne monitorowanie parametrów samopoczucia oraz budowanie zdrowych nawyków.

Odświeżoną ofertę smartwatchy dopełnia HUAWEI WATCH D3 - zegarek z funkcją pomiaru ciśnienia krwi, która uzyskała europejski certyfikat medyczny CE-MDR [2]. Urządzenie umożliwia całodobowy, ciągły pomiar ciśnienia tętniczego w trybie ABPM, oferuje automatyczne przypomnienia o pomiarach oraz pozwala na weryfikację wyników przed i po treningu.

Pozostałe nowości

Premierę miał także flagowy, 12-calowy tablet HUAWEI MatePad Pro o grubości 4,7 mm i wadze 454 g, wyposażony w matowy ekran OLED PaperMatte, system wsparcia pisania przez AI oraz obsługę gestów w powietrzu z wykorzystaniem rysika M-Pencil Pro. Zaprezentowano również słuchawki bezprzewodowe HUAWEI FreeBuds Neo, nastawione na wysoką jakość dźwięku i odświeżony design, a także smartfon HUAWEI nova 16s z zaawansowanym trybem fotografii portretowej.

Odliczanie do premiery HUAWEI WATCH D3

Z okazji nadchodzącej premiery smartwatcha HUAWEI WATCH D3, która odbędzie się już 23 września 2026 r., na stronie huawei.pl oraz u wybranych Partnerów Biznesowych marki można otrzymać kupon Early Bird uprawniający do odebrania wagi HUAWEI Scale 3 w prezencie przy zakupie zegarka HUAWEI WATCH D3 w ofercie premierowej.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Seria HUAWEI WATCH GT 7

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH GT 7 prezentują się następująco:

HUAWEI WATCH GT 7 Pro (wszystkie wersje): 1699 zł,

(wszystkie wersje): 1699 zł, HUAWEI WATCH GT 7 46 mm (wszystkie wersje): 1199 zł,

(wszystkie wersje): 1199 zł, HUAWEI WATCH GT 7 41 mm Classic Biały: 1299 zł,

Classic Biały: 1299 zł, HUAWEI WATCH GT 7 41 mm (Classic Szary, wersje Active): 1199 zł.

W okresie od 2 września do 18 października 2026 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 7 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której można je nabyć o 200 złotych taniej (w stosunku do rekomendowanej ceny detalicznej).

Smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 7 można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy - operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik.

HUAWEI FreeBuds Neo

Autor: Huawei/ Materiały prasowe

Rekomendowana cena słuchawek HUAWEI FreeBuds Neo wynosi 549 zł. Z okazji premiery, kupujący mogą skorzystać z oferty premierowej i w okresie od 2 września do 18 października 2026 r. zakupić słuchawki o 100 zł taniej, w cenie 449 zł. Urządzenie dostępne jest u Partnerów Biznesowych firmy - operatorów sieci Orange i Plus oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w strefie marki na Allegro.

Dostępność, wersje i sugerowane ceny HUAWEI WATCH 6 i HUAWEI WATCH 6 Pro, HUAWEI WATCH D3, oraz nowego HUAWEI MatePad Pro w Polsce, zostaną ujawnione w osobnych komunikatach w nadchodzących miesiącach, bliżej ich rynkowej premiery. Dostępność smartfonów HUAWEI nova 16s nie została potwierdzona.

Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

HUAWEI WATCH D3 informacje o wyrobie medycznym

Producent - Huawei Device Co., Ltd. | Uprawniony przedstawiciel - Lotus NL B.V. | Podmiot prowadzący reklamę - Huawei Polska sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

O Huawei Consumer Business Group

Huawei jest jednym z czołowych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Usługi i urządzenia Huawei dostępne są w ponad 170 krajach i korzysta z nich ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie. Huawei Consumer Business Group (CBG), jedna z trzech grup biznesowych firmy, oferuje konsumentom w Polsce szeroką gamę produktów, które dzięki zaawansowanym technologiom ułatwiają codzienne życie. Portfolio Huawei zawiera szeroki wachlarz produktów: smartfony, laptopy, tablety, monitory, smartwatche, opaski sportowe, bezprzewodowe słuchawki, głośniki, routery czy rozwiązania chmurowe. Od 2019 roku Huawei intensywnie rozwija swój autorski ekosystem Huawei Mobile Services oraz sklep z aplikacjami AppGallery, który w skali świata oferuje dostęp do ponad 177 tysięcy aplikacji zintegrowanych z HMS, w tym ponad 8000 aplikacji w języku polskim. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 580 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu technologii teleinformatycznych, a motto marki „Make it possible” jest gwarancją stałego wysiłku firmy w dostarczaniu użytkownikom na całym świecie najnowocześniejszych, innowacyjnych technologii, urządzeń i usług. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Huawei Consumer Business Group: consumer.huawei.com/pl/.

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[1] IDC, Global wrist-worn device market in Q1 2026, 15 June 2026

[2] HUAWEI WATCH D3: Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0197. To jest wybór medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent - Huawei Device Co., Ltd. | Upoważniony przedstawiciel - Lotus NL B.V. | Podmiot prowadzący reklamę - Huawei Polska sp. z o.o.