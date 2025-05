Po raz pierwszy od dwóch lat LINK4 z dodatnim wynikiem technicznym przed reasekuracją.

Po raz pierwszy od dwóch lat LINK4 osiągnął w pierwszym kwartale 2025 dodatni wynik techniczny przed reasekuracją;

w I kw. 2025 r., dynamika składki przypisanej brutto nowego biznesu na poziomie 101,6% r/r;

bardzo dobre wyniki sprzedażowe w kanale call center: założenia przekroczone o 3,9%;

szybko rozwijający się model współpracy z partnerami B2B (ze szczególnym uwzględnieniem banków w ramach Grupy PZU) dostarczył wzrost składki przypisanej brutto o 33% r/r.

Oprócz omówienia wyników finansowych za pierwszy kwartał 2025 r., podsumowano także rok pracy zarządu Spółki w nowym składzie pod przewodnictwem prezes Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz, która kieruje LINK4 od 9 maja 2024 r. - Znacznie lepsze wyniki LINK4 po pierwszym kwartale 2025 roku są dla nas potwierdzeniem, że zapoczątkowane przez zarząd w połowie minionego roku zmiany, których celem jest dochodowy i zdrowy biznes, przynoszą już pierwsze pozytywne efekty. To także solidna podstawa do kolejnych działań transformacyjnych. Szczególne podziękowania kieruję do całego zespołu LINK4, który w tak krótkim okresie był w stanie przedefiniować swoje zadania, stosownie do nowych ambicji biznesowych nastawionych na wynik finansowy prowadzonej działalności, a nie walkę o udział w rynku. Stabilność finansowa ubezpieczycieli jest gwarantem stabilności rynku i zabezpieczenia interesów klientów – podkreśla Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, prezes zarządu LINK4.

Szczególnie istotne w ciągu ostatnich 12 miesięcy były dla LINK4 m.in.:

przebudowa i optymalizacja polityki pricingu oraz underwritingu;

wykorzystanie zaawansowanych narzędzi i metod pricingowych (m.in. wzmocnienie siły predykcyjnej modeli poprzez coraz szersze stosowanie technik uczenia maszynowego, wykorzystanie setek dostępnych zmiennych oraz skrócenie procesu i większa precyzja);

efektywne wykorzystywanie modeli sztucznej inteligencji oraz ML na każdym etapie życia polisy i pracy z klientem.

- Cieszymy się, że wdrażane od roku działania pricingowo-produktowe przynoszą efekty w postaci wyników finansowych, szczególnie w zakresie produktów dobrowolnych. Nadal koncentrujemy się na polepszaniu portfela ubezpieczeń OC poprzez zastosowanie zaawansowanych technik modelowania wspieranych AI oraz poszerzanie zakresu danych zewnętrznych wpływających na ocenę i wycenę ryzyka - mówi Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

Kolejnym obszarem wymagającym restrukturyzacji i nowego modelu operacyjnego była też w LINK4 sprzedaż. Wśród istotnych zmian znalazły się m.in.:

inwentaryzacja portfela i wprowadzenie uszczelnień, których celem jest stabilny, zdrowy portfel;

wdrożenia wspierające we wszystkich kanałach (contact center, multiagencyjny, bancassurance, e-commerce, porównywarki online);

wzrost wskaźników jakościowych marki, w tym zaufania do marki, utrzymanie wysokiej spontanicznej znajomości marki i wzrost Top of Mind.

- Zdrowy portfel to wyzwanie jakiego się podjęliśmy i konsekwentnie realizujemy to nasze zobowiązanie wobec Grupy PZU. Mnóstwo pracy za nami, ale mnóstwo jeszcze przed nami. Prawdziwe wyzwanie handlowe, ale z takim zespołem „impossible is nothing”. Głęboko wierzę, że nasze działania inspirują też cały rynek ubezpieczeń – nie muszę tłumaczyć, że zarabiać na sprzedawanych produktach zawsze warto, choć nie wszyscy chyba to jeszcze rozumieją. Dziękuję tym Partnerom dystrybucyjnym, którzy nam zaufali i na pewno na tym zyskali – podkreśla Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.

LINK4 wprowadził również szereg usprawnień w obszarze likwidacji szkód, koncentrując się na automatyzacji procesów i przyspieszeniu obsługi. Wdrożono m.in.:

cyfrowego asystenta wspierającego opiekunów szkód, który automatyzuje rutynowe zadania i przyspiesza procesy operacyjne.

nowoczesny system do pozyskiwania dokumentacji szkodowej, który znacząco skraca czas potrzebny do zamknięcia sprawy,

moduł do analizy składowych średniej szkody, który identyfikuje obszary wymagające optymalizacji i dostarcza dane wykorzystywane w likwidacji szkód i underwritingu.

Wzrost wykorzystania w LINK4 formularzy obsługowych o 37% w połączeniu z automatyzacją procesów skrócił w pierwszym kwartale 2025 r. czas generalnej obsługi klientów do 2,7 dnia i podniósł ich satysfakcję do 91%. Szczególnym wyzwaniem minionego roku była dla LINK4 likwidacja szkód powodziowych. Sprawność i szybkość procesu oraz proaktywne podejście do klientów zostało przez nich szczególnie wysoko docenione: NPS dla szkód powodziowych wyniósł rekordowe +75. – Naszym celem jest nie tylko przyspieszenie procesu likwidacji szkód, ale także podniesienie jakości obsługi klienta dzięki inteligentnym technologiom. Wdrażane rozwiązania pozwalają nam lepiej zarządzać danymi, eliminować opóźnienia i tworzyć nowy standard w obsłudze poszkodowanych – mówi Michał Gomowski, wiceprezes zarządu LINK4.

LINK4 jest jednym z graczy rynku ubezpieczeń majątkowych i trzecią, najlepiej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce. Należy do Grupy PZU, największego konglomeratu finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.