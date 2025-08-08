Z artykułu dowiesz się:

jakie stanowisko zajął rząd Tuska wobec postulatów Częstochowy,

dlaczego miasto walczy o przywrócenie statusu wojewódzkiego,

jakie argumenty przedstawiają zwolennicy reaktywacji województwa częstochowskiego oraz

które inne miasta również ubiegają się o podobne zmiany w podziale administracyjnym.

Gawkowski potwierdza: rząd będzie musiał zająć się województwem częstochowskim

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do apelu o przywrócenie województwa częstochowskiego podczas piątkowego briefingu prasowego z udziałem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Wicepremier podkreślił, że nie dziwi go walka samorządów o "swoją przestrzeń" i "godność" dla mieszkańców.

Częstochowa to dzisiaj jedno z największych miast w kraju, aglomeracja, która ma kilkaset tysięcy mieszkańców i poczucie tego, że kiedyś było tu miasto wojewódzkie

– zauważył Gawkowski. Dodał, że powrót do wojewódzkości może być elementem budowania tożsamości społecznej, która daje poczucie wielkości miasta.

Premier Tusk rozważy reformę administracyjną

Wicepremier zapewnił, że prezes Rady Ministrów będzie myślał o tej kwestii, jeżeli planowana byłaby reforma administracyjna.

Przegrywają ci, którzy nie zaczynają tematu, a wygrywają ci, którzy są pierwsi na tej mapie. Więc Częstochowa zaczęła, prace się będą toczyły

– ocenił Gawkowski.

Minister podkreślił, że dobrze, iż Częstochowa dba o swoje interesy, bo gdyby tego nie robiła, to zawodziłaby mieszkańców.

A w związku z tym, że dba i intencja pana prezydenta jest taka, żeby zadbać o mieszkańców, o ich ambicje, to też rząd będzie musiał się tym zajmować

– skonkludował.

Największe miasto bez statusu wojewódzkiego

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk uściślił, że miasto chce uczestniczyć w dyskusji o usprawnieniu podziału administracyjnego kraju. – Chcielibyśmy być po prostu obecni z naszymi argumentami w tej dyskusji, bo jeżeli rząd podejmie decyzję, że trzeba się tym tematem zająć, to my będziemy po prostu gotowi – zadeklarował.

W wysłanym w środę liście do premiera Tuska prezydent Częstochowy podkreślił, że to obecnie największe w Polsce miasto, które nie jest stolicą województwa. Wskazał, że przywrócenie województwa częstochowskiego byłoby szansą na rozwój miasta i regionu.

Skutki likwidacji województwa częstochowskiego z 1999 roku

W apelu, który poza prezydentem Częstochowy podpisali przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i Nowej Lewicy, wymieniono skutki likwidacji województwa częstochowskiego. W 1999 roku zostało ono włączone do województwa śląskiego, co według sygnatariuszy przyniosło negatywne konsekwencje.

Wśród problemów wskazano marginalizację władzy lokalnej, brak proporcjonalnych inwestycji, ukrycie tożsamości regionalnej w cieniu Górnego Śląska oraz oddalenie od centrum decyzyjnego w Katowicach.

Potencjał gospodarczy i akademicki regionu

Częstochowę opisano w apelu jako miasto z dużym potencjałem akademickim, społecznym oraz kulturowym. "Wierzymy, że reaktywacja województwa wzmocni potencjał gospodarczy regionu, poprawi zarządzanie lokalne, umożliwi sprawiedliwszą dystrybucję środków, odtworzy poczucie tożsamości i wspólnoty wśród mieszkańców" – głosi dokument.

Kilka tygodni temu w Urzędzie Miasta Częstochowa odbyła się konferencja z okazji 50-lecia utworzenia województwa częstochowskiego, zorganizowana przez sygnatariuszy apelu.

Bielsko-Biała również walczy o własne województwo

Częstochowa nie jest jedynym miastem, które walczy o zmianę podziału administracyjnego. Pod koniec czerwca radni Bielska-Białej również wystosowali apel "do wszystkich właściwych organów RP, zarówno władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej" o podjęcie działań zmierzających do utworzenia województwa z siedzibą w ich mieście.

To pokazuje, że reforma administracyjna może być jednym z tematów, którymi zajmie się rząd Donalda Tuska w najbliższym czasie, zwłaszcza jeśli coraz więcej samorządów będzie zgłaszać podobne postulaty.

